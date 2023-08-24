Медведев, Федерер, Сафин и другие чемпионы US Open: составляем рейтинг лучших теннисистов

В конце августа — начале сентября в Нью-Йорке состоится Открытый чемпионат США. Как обычно, US Open станет последним мэйджором сезона. С 2000 года победителями турнира становились 14 теннисистов, в том числе двое россиян, а именно Марат Сафин и Даниил Медведев. Роджер Федерер на протяжении пяти лет доминировал на американском харде. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Роджер Федерер (Швейцария) — 2004—2008
В середине нулевых Федереру не было равных в мужском теннисе. Вот разве что Рафаэль Надаль регулярно выигрывал «Ролан Гаррос». Ну а Новак Джокович подтянулся чуть позднее. Швейцарский маэстро выиграл пять US Open подряд, причём ни одного повторяющегося финала в этот период не было. В решающих матчах поражения терпели Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Энди Роддик, Новак Джокович и Энди Маррей.
Новак Джокович (Сербия) — 2011, 2015, 2018
Джокович «всего лишь» трижды выигрывал US Open. Особняком стоит его первый титул в Нью-Йорке. В знаменитом полуфинале с Роджером Федерером серб одержал сверхволевую победу, отыграв два матчбола в пятом сете, — 6:7 (7:9), 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. А в заключительном матче турнира Новак в четырёх партиях одолел Рафаэля Надаля, взяв реванш за поражение годичной давности, — 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. В финале-2015 Джокович в четырёх сетах обыграл Федерера, а три года спустя — Хуан-Мартина дель Потро, не отдав ему ни партии в решающей встрече.
Марат Сафин (Россия) — 2000
Первый титул России на Открытом чемпионате США! И первый титул Сафина на ТБШ (из двух). По ходу турнира 20-летний россиянин, посеянный под шестым номером, дважды играл пятисетовые поединки. Особенно тяжело пришлось Марату в третьем круге, когда он лишь на тай-брейке дожал Себастьена Грожана. А вот полуфинал и финал Сафин прошёл без потери сета. Сперва он обыграл американца Тодда Мартина — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1), а в решающем матче ещё раз огорчил местную публику, победив легендарного Пита Сампраса (4) — 6:4, 6:3, 6:3.
Даниил Медведев (Россия) — 2021
Второй и пока последний российский титул на US Open. Медведев, будучи вторым сеяным, прекрасно прошёл по сетке, отдав лишь один сет за весь турнир. В четвертьфинале голландский квалифаер Ботик ван де Зандсхулп попытался навязать борьбу россиянину — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Даниила. В полуфинале Медведев победил Феликса Оже-Альяссима (12), который со временем стал его «клиентом» (сейчас в личном противостоянии счёт 6-0 не в пользу канадца), а в решающем матче взял верх над великим и ужасным Новаком Джоковичем (1) — 6:4, 6:4, 6:4. Сразу после победы Даниил рухнул на корт и исполнил ставшее уже мемом празднование в стиле «мёртвой рыбки».
Пит Сампрас (США) — 2002
В 90-е годы Сампрас царил на US Open, завоевав четыре трофея. А турнир 2002 года стал прощальным для него. Американский теннисист, имевший 17-й номер посева, в финале оказался сильнее своего извечного соперника Андре Агасси (6) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4. Этот титул ТБШ стал 14-м для Пита — тогда он обновил рекорд, принадлежавший ему самому. И лишь впоследствии его превзошли Новак Джокович (23), Рафаэль Надаль (22) и Роджер Федерер (20). Кроме того, тот финал с Агасси стал последним матчем в карьере Сампраса, хотя официально он объявил об уходе из спорта в 2003-м. Сампрас и по сей день остаётся единственным игроком в Открытой эре, выигравшим последний мэйджор, в котором принимал участие.
Рафаэль Надаль (Испания) — 2010, 2013, 2017, 2019
В 10-е годы Надаль доказал, что в состоянии демонстрировать космический уровень не только на грунте. Четыре титула на Открытом чемпионате США говорят сами за себя. Причём в первых двух финалах испанец обыгрывал Новака Джоковича, которого сейчас многие склонны называть лучшим игроком на харде в истории. В 2017-м Рафаэль в решающем матче в трёх партиях обыграл южноафриканскую сенсацию Кевина Андерсона, а два года спустя в драматичном пятисетовике не пустил к титулу Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
Стэн Вавринка (Швейцария) — 2016
Третий и последний (во всяком случае пока) титул Вавринки на мэйджорах. Особенность этой победы заключается в том, что швейцарец, имевший третий номер посева, в третьем круге ушёл с матчбола. Игра с британцем Даниэлем Эвансом выдалась неожиданно тяжёлой — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2 в пользу Стэна. А в финале Вавринка преподнёс настоящий сюрприз, одержав волевую победу над Новаком Джоковичем (1) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.
Энди Маррей (Британия) — 2012
Маррей долго шёл к своему первому титулу на ТБШ, проиграв до этого четыре финала. Но на US Open — 2012 его старания наконец были вознаграждены. В финале турнира Маррей, третий номер посева, вытащил сложнейший матч с действующим на тот момент чемпионом Новаком Джоковичем. Встреча, продлившаяся почти пять часов, закончилась со счётом 7:6 (12:10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 в пользу Энди. Многолетнее проклятие британских мужчин на мэйджорах было снято. Пауза после победы Фреда Перри на US Open — 1936 составила 76 лет!
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2009
В 2009 году дель Потро прервал невероятную победную серию Федерера на US Open — швейцарец выиграл до этого пять турниров и шёл к шестому титулу. Однако в финале аргентинец (6) одержал волевую победу над первым номером посева — 3:6, 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Тот титул Хуан-Мартина так и остался единственным для него на ТБШ. Хотя в 2018 году он дошёл до финала US Open, где проиграл Новаку Джоковичу.
Энди Роддик (США) — 2003
Тот титул Роддика так и остался единственным для него на ТБШ — вот уж кому не повезло родиться в эпоху Роджера Федерера! Тяжелее всего 21-летнему на тот момент американцу, посеянному под четвёртым номером, пришлось в полуфинале с Давидом Налбандяном (13). Энди одержал сверхволевую победу, отыграв матчбол в третьем сете, — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (9:7), 6:1, 6:3. А в решающем матче он в трёх партиях обыграл Хуан-Карлоса Ферреро (4) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3.
Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 2001
У этого титула Хьюитта много параллелей с триумфом Сафина в 2000-м. Как и россиянину, австралийцу, имевшему четвёртый номер посева, было 20 лет. Как и Марат, Ллейтон не избежал напряжённого пятисетовика по ходу турнира. В четвертьфинале он сломил сопротивление Энди Роддика. В последних двух матчах Хьюитт, как и Сафин, не отдал ни одной партии, победив Евгения Кафельникова (7) и Пита Сампраса (10) — вот ещё одно пересечение. На сей раз американец проиграл 6:7 (4:7), 1:6, 1:6. Наконец, как и в случае с Сафиным, это был первый титул Хьюитта на ТБШ из двух.
Доминик Тим (Австрия) — 2020
Титул Тима, как и победа Марина Чилича в 2014 году, стал сюрпризом. Хотя и не таким крупным, ведь австриец был посеян под вторым номером. Однако на турнире не было Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а Новак Джокович получил дисквалификацию, после того как отбросил мяч в сторону судьи в матче четвёртого круга. Тим же в полуфинале в трёх сетах прошёл Даниила Медведева (3), а в заключительной игре турнира одержал сверхволевую победу над Александром Зверевым (5) — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Доминик стал первым игроком в Открытой эре, отыгравшимся с 0-2 по сетам в финале US Open. И первым с 2004 года теннисистом, проделавшим подобное в финале мэйджора (после Гастона Гаудио на «Ролан Гаррос»).
Марин Чилич (Хорватия) — 2014
Один из наиболее неожиданных триумфаторов последних лет. Но придраться тут не к чему. В полуфинале Чилич, имевший 14-й номер посева, остановил самого Роджера Федерера (2), причём без потери партии — 6:3, 6:4, 6:4. А в решающем матче обыграл японца Кея Нисикори (10), ещё одного неожиданного участника финала. На предыдущей стадии Нисикори выбил из борьбы Новака Джоковича (1), но лишь затем, чтобы проиграть Чиличу — 6:3, 6:3, 6:3 в пользу хорвата.
Карлос Алькарас (Испания) — 2022
Алькарас, действующий чемпион US Open, мог и не быть таковым. В четвертьфинале испанец, третий сеяный, был на волоске от поражения, но ушёл с матчбола во встрече с Янником Синнером (11) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Полуфинал с Фрэнсисом Тиафо (22) также оказался пятисетовым, пусть и без спасённых матчболов. А в решающем матче Карлос оказался сильнее Каспера Рууда (5) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. И установил сразу несколько достижений. 19-летний на тот момент Алькарас стал самым молодым чемпионом ТБШ после Рафаэля Надаля, выигравшего «Ролан Гаррос» — 2005, самым молодым победителем US Open после Пита Сампраса в 1990-м и самой молодой первой ракеткой мира в истории — после Ллейтона Хьюитта в 2001 году.
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