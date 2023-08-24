Медведев, Федерер, Сафин и другие чемпионы US Open: составляем рейтинг лучших теннисистов

В конце августа — начале сентября в Нью-Йорке состоится Открытый чемпионат США. Как обычно, US Open станет последним мэйджором сезона. С 2000 года победителями турнира становились 14 теннисистов, в том числе двое россиян, а именно Марат Сафин и Даниил Медведев. Роджер Федерер на протяжении пяти лет доминировал на американском харде. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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