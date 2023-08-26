«Надо помешать Алькарасу и Джоковичу устроить финал!» Откровения Медведева перед US Open

С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США. Одним из фаворитов турнира считается Даниил Медведев, который уже брал здесь титул в 2021 году. Однако большинство экспертов отдают предпочтение действующему чемпиону US Open Карлосу Алькарасу и 23-кратному победителю ТБШ Новаку Джоковичу. Перед турниром Медведев дал большую пресс-конференцию, на которой ответил на самые разные вопросы. В частности, Даниил намекнул, что его не пугает перспектива встречи с Алькарасом в полуфинале.

«Я люблю US Open. С нетерпением жду игры, следующей недели. Хочется выйти на корт и посмотреть, какова будет публика в этом году. Больше особо нечего добавить. Физически и ментально чувствую себя хорошо. Хочется сыграть лучше, чем в последние пару недель. Посмотрим, что получится», — так начал он пресс-конференцию.

— Чем больше всего наслаждаешься за пределами тенниса? И что думаешь о переходе Гарри Кейна в «Баварию», твой любимый клуб?

— Начну с «Баварии». Гарри Кейн — большой игрок. Такие люди есть как в теннисе, так и в футболе. О футболе я знаю лишь то, что читаю в прессе. Исходя из этого, он сильный лидер, отличный парень. Он уже полностью влился в команду. Посмотрим, что будет на поле. Надеюсь, он забьёт много голов.

Что касается времени в Нью-Йорке, — я всегда наслаждаюсь им. Крутой город, «электрический». Как жить здесь — не знаю, потому что кажется, что этот город лишит тебя энергии, если оставаться здесь слишком долго. Но три недели или месяц здесь — очень здорово. Что больше всего нравится? Да, есть ресторан — бесплатная реклама — Mari Vanna. Он великолепен. Там я отпраздновал титул два года назад. Всегда приятно вернуться туда.

Даниил Медведев Фото: Anadolu Agency via Getty Images

— Каково было защищать титул в 2022-м?

— Не помню, что было год назад. Вообще, не думаю, что было слишком много давления. Я просто хотел хорошо выступить. Тяжёлый был матч с Ником [Кирьосом в 1/8 финала]. Вообще, в прошлом году в целом я играл не так уж плохо. Я был в Турине [на Итоговом]. Финал Australian Open — да, это было в начале года, но это тоже прошлый сезон. Хотя тот сезон был одним из худших для меня за последние 4–5 лет. Не думаю, что необходимость защищать титул на что-то влияла. Но да, надеюсь, мне удастся защитить один из титулов. У меня никогда не было двух одновременно. Тут у меня есть шанс. Уверен, Карлос [Алькарас, действующий чемпион US Open] настолько силён, что его не так уж беспокоит, что он должен защищать титул.

— Что думаешь о противостоянии Карлоса Алькараса и Новака Джоковича?

— Обычно я говорю, что не смотрю матчи, когда проигрываю турнир. Во время Уимблдона я не смотрел турнир, но следил за результатами. На телефоне это просто. Тут я заметил, что они уже 30 минут играют один гейм. И я такой: а ну-ка, посмотрим. Я включил ТВ. Видеть это было потрясающе. Иногда приходится чем-то заниматься, так что я не прилипаю к ТВ, но бóльшую часть финала я посмотрел. Было очень интересно, когда Новак оказался в невыгодном положении в начале четвёртого сета. Меня удивило, что он выиграл ту партию, если учесть, как складывался матч. В то же время я удивился, как Карлосу удалось перевернуть ситуацию. Вот почему сейчас они первые два номера в мире. С этим не поспоришь. Даже когда они играют друг с другом, они в состоянии не раз переворачивать ситуацию в игре.

То же и в Цинциннати. Я был там и смотрел не только их матч. Но и их матч в том числе, да. Невероятный уровень. Играть в Цинциннати нелегко. Мячи тяжело контролировать. Но их это не беспокоило. Они по-прежнему выдавали высочайший уровень игры. Все эти матчболы, тай-брейк… Невероятно видеть. Крутое противостояние. Но на каждом турнире цель всех остальных — воспрепятствовать им вновь встретиться друг с другом.

— Что думаешь о возвращении Джоковича в США?

— Это здорово. Я всегда говорил: хочу, чтобы он играл на всех турнирах, особенно сейчас, когда кажется, что он всё ещё очень молод. Но настанет момент, не знаю, когда ему будет 40, 45 лет. Тогда он закончит. Это реальность (улыбается). Не думаю, что он будет выступать после 45 лет. Прежде чем он закончит, здорово наблюдать за ним на каждом турнире. Из всех моих матчей с «Большой тройкой»… Я играл с Роджером [Федерером], но тогда был ещё не таким, как сейчас. Так что мои игры с Новаком были лучшими. Он, вероятно, величайший игрок в истории. И здорово, что я был в состоянии осложнить ему жизнь. Два года назад я сыграл один из лучших матчей в своей жизни, если не лучший (в финале US Open — 2021 Медведев в трёх сетах победил Джоковича. — Прим. «Чемпионата»). Хочу попытаться сделать это снова. Он в другой половине сетки, так что посмотрим.

— Не раздражает, что многие заранее прогнозируют финал Алькарас — Джокович?

— Откровенно говоря, это прекрасно. Здорово для тенниса, что сейчас эти парни играют друг с другом. Это отличная история. Но, когда начнётся турнир, мы — имею в виду себя лично или кого-то другого — постараемся победить их и помешать им встретиться друг с другом. Но это не раздражает меня. Я всегда говорил, что порой вот это есть: тот недооценён, тот переоценён — обычно в соцсетях такое пишут. Заходишь в соцсети — и все после каждого матча: тот недооценён, тот переоценён. Об этом больше всего любят говорить.

Как по мне, теннис из тех видов спорта, где такие вещи почти что можно говорить. В футболе играют 11 на 11. Даже если команда выигрывает, всегда можно говорить что-то об игроках. А в теннисе — один на один. Есть рейтинг за 52 недели — ну разве что кто-то травму получит. А они сейчас с отрывом первый и второй в мире. По-моему, у них на 1500 очков больше, чем у меня (на самом деле более чем на 3500. — Прим. «Чемпионата»). Я третий номер с отрывом. По крайней мере, нет никого в непосредственной близости, если я правильно помню.

— Нравится ли тебе быть в такой роли — в роли игрока, который может «испортить вечеринку»?

— Не знаю. Сознательно я об этом не думаю. Просто стараюсь побеждать. Это самое важное. Но мне кажется, что я уже не раз хорошо выступал в подобной роли. Надеюсь, это поможет мне в ближайшие две недели.

— Что в твоей игре было не так в последние недели?

— Определённо подача. Прямо сейчас работаем над этим. Это сложный удар, так как порой всё решает незначительная разница. Это самый важный удар в теннисе. Подача не раз может тебя спасти. Можешь сыграть не лучший матч, но подача тебя спасёт. Заходишь на тай-брейк и начинаешь играть лучше… Такое не раз бывало со мной. Все проходят через это. Порой это длится всего неделю, а порой месяц, когда вдруг подаёшь чуть хуже.

В целом я знаю, что в состоянии хорошо подавать. По какой-то причине на US Open я подаю даже лучше, чем обычно. Надеюсь, это поможет мне. Если нет — те два матча, которые я проиграл [в Торонто и в Цинциннати], я отыграл не так уж плохо. Против Зверева я сыграл, скажем так, почти хороший матч. Против де Минора я в целом играл хорошо, но были моменты, где мой уровень игры слишком уж падал. Но всё это тоже опыт. Постараюсь обрести здесь уверенность, войти в ритм, играть всё лучше и лучше.

— Как дела с энергией, не устал?

— Чувствую себя отлично. Устал ли? Не думаю. Хорошо себя чувствую. В Торонто и в Цинциннати у меня было много времени, чтобы потренироваться, чтобы подготовиться, — просто потому, что после поражений на это появляется время. Всё будет зависеть от самочувствия во время турнира. Всё может быть иначе. А можно приехать на турнир и ужасно себя чувствовать, а потом всё прибавлять и прибавлять. Или наоборот.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Надеюсь, и во время турнира будет так же. Что нужно для этого? Стараешься с командой выстроить оптимальное расписание, учитывая выходные, тренировки, то, чем заняться в выходной. Думаю, у меня уже немало опыта в этом. Надеюсь, я уже к первому матчу буду готов на все сто.

— Что заказываешь в Mari Vanna?

— Сырники очень хороши. Не знаю, как это по-английски. Так что я бы сказал, что сырники очень хороши.

— Разбираешь свои предыдущие матчи с Алькарасом, изучаешь его игру?

— Обычно стараюсь не слишком много думать об этом. Так можно дойти до точки, где, вероятно, бывали некоторые теннисисты. Все мы разные. Уверен, многие изучают игру Новака под микроскопом, его матчи, пытаясь что-то разглядеть. А потом играют с ним, но это не так уж легко. То же и с Карлосом. Я мог посмотреть все его матчи, постараться разглядеть, что нужно делать. Но нет. Иногда я смотрю, как он играет, и Новак, Янник Синнер или Томми Пол обычно в состоянии осложнить ему жизнь. Можно увидеть что-то и подумать: о, у него проблемы с тем-то и с тем-то. Но во время очного матча всё оказывается иначе.

Мы дважды играли в этом сезоне. У меня тогда не сложилось. Для него то были простые матчи. А для меня это мотивация. Когда мы в следующий раз сразимся, я попытаюсь выступить лучше. Не хочу, чтобы меня легко обыгрывали. Я не для этого играю в теннис. Я не таков. Всякий раз, как мы с ним играем, это как минимум полуфинал. Здесь тоже может быть так. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы сыграть лучше.

— Вынес уроки из тех поражений?

— Надеюсь. Надеюсь, я всегда учусь, хотя никогда не знаешь наверняка. Конечно, узнаёшь что-то с точки зрения тактики. Но он очень силён, особенно учитывая возраст. Вот и Новак так говорит. Карлос старается сделать что-то даже во время игры. Он очень быстро видит, что ты делаешь что-то, что ломает его игру, и пытается выправить ситуацию. Это происходит прямо во время матча. В основном же я надеюсь, что, когда я проигрываю, я учусь. Иначе проигрывать ещё тяжелее. Выходит, что зря проиграл. Надеюсь, я извлеку из этого урок. Всякий раз, как я еду на турнир, я надеюсь, что смогу выступить лучше.