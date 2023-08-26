US Open начинается со скандала — всё из-за дождей и крыши! Но эту проблему решить нельзя

В Нью-Йорке, как и на всех «Шлемах», центральные арены можно защитить от непогоды. Но во время квалификации эту опцию не использовали.

Американский турнир «Большого шлема» стал третьим из четырёх мэйджоров, на котором построили крышу. На центральном корте, носящем название «Стадион Артура Эша», раздвижная крыша появилась в 2016-м, а через пару лет после этого крышей обзавёлся и второй по значимости корт теннисного комплекса, названный в честь легендарного джазового музыканта Луи Армстронга. Казалось бы, наличие этих крыш должно решать изрядную часть проблем с погодой, но на деле всё сложнее, чем выглядит на первый взгляд.

На этой неделе из-за дождей страдали участники и участницы квалификационных матчей. Поединки отборочных сеток прерывались и в четверг, и в пятницу. Причём 25 августа пауза и вовсе образовалась после того, как игроки провели всего по несколько геймов. Среди других теннисисток пострадали и россиянки: Вера Звонарёва (между прочим, финалистка US Open – 2010 и его трёхкратная чемпионка в паре и миксте), Валерия Савиных и Диана Шнайдер. По идее организаторы могли поставить часть матчей под крыши, однако есть ряд нюансов. Каких же? Давайте разберёмся.

Квалификацию на центральных кортах не играют

Квалификация в принципе является во многом отдельной историей. На Уимблдоне, например, её матчи даже на внешних кортах турнира не играются – все поединки проходят в Рохэмптоне, который, как и Уимблдон, является одним из многочисленных пригородов Лондона. Там у этого есть логичная причина: организаторы берегут траву, которая и так-то ко второй неделе основного турнира изрядно вытаптывается. Представьте себе её состояние, если бы ещё и квалификацию играли на тех же кортах!

Соревнования на харде и грунте от таких проблем, конечно, не страдают, но всё равно на центральные корты отборочные матчи обычно не ставят. Это уже логика простого зрительского интереса и коммерции – кто будет покупать билеты, чтобы посмотреть на преимущественно малоизвестных игроков второго эшелона, сражающихся друг с другом? Дело в том, что на всех крупных соревнованиях билеты как минимум на центральный корт (а чаще и на второй по значимости) продаются отдельно, а по общим входным билетам можно попасть на все остальные площадки.

US Open Фото: Benno Schwinghammer/picture alliance via Getty Images

А американцы к тому же любят устраивать шоу везде, где это возможно, так что вполне логичен выбор ими в пользу выставочных матчей: на корте Луи Армстронга на этой неделе играли Ким Клейстерс с Каролиной Возняцки, Джеймс Блэйк с Томми Хаасом, Карлос Алькарас с Фрэнсисом Тиафо и так далее. Единственный поединок из квалификации, который поставили на эту арену, почему-то был матчем между Тимофеем Скатовым и Джеймсом Даквортом. Что касается Стадиона Артура Эша, то он на этой неделе для игр вовсе не использовался.

Неравные условия из-за крыш на старте турниров

Ещё один момент связан с тем, что под крыши во время квалификации – как и первых раундов основной сетки – физически невозможно отправить всех игроков. Матчей просто слишком много, и кортов с крышами на них в любом случае не хватит. При этом если кого-то незапланированно переставлять на центральные арены под крышу, а других оставлять ждать у моря погоды, это уже будет нечестно со спортивной точки зрения по отношению к последним. Кроме того, под крышей меняются условия игры. Исчезает такой фактор воздействия на полёт мяча, как ветер, скорость мячей возрастает, становится больше эйсов и ударов навылет с игры. В целом условия приближаются к тем, какие существуют на турнирах, проводящихся в закрытых залах (преимущественно во второй половине осени и зимой в Европе).

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Первая крыша в теннисе спасала вовсе не от дождей

Кстати, первая раздвижная крыша в теннисе появилась в далёком 1988 году и была построена отнюдь не для защиты от дождей. Соорудили её в Мельбурне, на Australian Open, где главной проблемой является нещадно палящее солнце. В связи с жарой крышу австралийским летом (в январе) закрывают в разы чаще, чем в связи с дождём. Вторым «Шлемом», построившим крышу, стал Уимблдон – там она появилась только в 2009-м. US Open в те годы так часто страдал от дождей, что мужской финал пять (!) раз подряд был перенесён с воскресенья на понедельник, и в итоге организаторы были вынуждены принять решение о постройке крыши на центральном корте. Стоила она целое состояние – $ 150 млн!

Огромные расходы на раздвижные крыши

Именно высокая цена является одной из главных причин того, что у многих турниров рангом ниже «Шлемов» до сих пор нет крыш. На Артуре Эше она, конечно, была выше средней из-за огромных размеров чаши самой арены – соответственно, и крышу нужно было делать большой, и опоры для неё понадобились более мощные, чем для крыш на стадионах более скромных размеров. Но всё равно дешевле нескольких десятков миллионов долларов раздвижную крышу не построить (средняя цена – порядка $ 60–80 млн), а это в разы превышает призовой фонд любого «Мастерса» – у самых богатых турниров этой категории призовые составляют около $ 10 млн.

Тем не менее после залитого дождями этой весной Рима организаторы пообещали построить крышу к 2026 году. А вот в Монреале, где две недели назад мучилась Людмила Самсонова (и не только она, но именно россиянка дошла до финала, на который вышла через два часа после полуфинала и проиграла в одну калитку), ещё несколько лет назад шли споры о целесообразности того, чтобы потратить примерно $ 70 млн на раздвижную крышу, и к окончательному решению там не пришли.

В целом ожидать строительства крыш на всех теннисных турнирах – скорее, утопия. «Мастерсы», а также соревнования, поддерживаемые богатыми государствами (например, в Китае – или, если там заинтересуются и теннисом тоже, потенциально в Саудовской Аравии), ещё могут найти деньги на раздвижные крыши, но более мелкие турниры точно никак не потянут подобные расходы и просто обанкротятся в случае попыток спастись от дождей таким образом. Так что игрокам и болельщикам всё равно придётся терпеть паузы из-за капризов погоды. Другое дело, что можно эффективнее использовать время между дождями, зная точный прогноз погоды, и лучше составлять расписание, чего не хватило в этом году в том же Монреале – а там, где есть крыши, проводить под ними больше матчей.