US Open начинается со скандала — всё из-за дождей и крыши! Но эту проблему решить нельзя

Американский турнир «Большого шлема» стал третьим из четырёх мэйджоров, на котором построили крышу. На центральном корте, носящем название «Стадион Артура Эша», раздвижная крыша появилась в 2016-м, а через пару лет после этого крышей обзавёлся и второй по значимости корт теннисного комплекса, названный в честь легендарного джазового музыканта Луи Армстронга. Казалось бы, наличие этих крыш должно решать изрядную часть проблем с погодой, но на деле всё сложнее, чем выглядит на первый взгляд.
На этой неделе из-за дождей страдали участники и участницы квалификационных матчей. Поединки отборочных сеток прерывались и в четверг, и в пятницу. Причём 25 августа пауза и вовсе образовалась после того, как игроки провели всего по несколько геймов. Среди других теннисисток пострадали и россиянки: Вера Звонарёва (между прочим, финалистка US Open – 2010 и его трёхкратная чемпионка в паре и миксте), Валерия Савиных и Диана Шнайдер. По идее организаторы могли поставить часть матчей под крыши, однако есть ряд нюансов. Каких же? Давайте разберёмся.
Квалификацию на центральных кортах не играют
Квалификация в принципе является во многом отдельной историей. На Уимблдоне, например, её матчи даже на внешних кортах турнира не играются – все поединки проходят в Рохэмптоне, который, как и Уимблдон, является одним из многочисленных пригородов Лондона. Там у этого есть логичная причина: организаторы берегут траву, которая и так-то ко второй неделе основного турнира изрядно вытаптывается. Представьте себе её состояние, если бы ещё и квалификацию играли на тех же кортах!
Соревнования на харде и грунте от таких проблем, конечно, не страдают, но всё равно на центральные корты отборочные матчи обычно не ставят. Это уже логика простого зрительского интереса и коммерции – кто будет покупать билеты, чтобы посмотреть на преимущественно малоизвестных игроков второго эшелона, сражающихся друг с другом? Дело в том, что на всех крупных соревнованиях билеты как минимум на центральный корт (а чаще и на второй по значимости) продаются отдельно, а по общим входным билетам можно попасть на все остальные площадки.
US Open
Фото: Benno Schwinghammer/picture alliance via Getty Images
А американцы к тому же любят устраивать шоу везде, где это возможно, так что вполне логичен выбор ими в пользу выставочных матчей: на корте Луи Армстронга на этой неделе играли Ким Клейстерс с Каролиной Возняцки, Джеймс Блэйк с Томми Хаасом, Карлос Алькарас с Фрэнсисом Тиафо и так далее. Единственный поединок из квалификации, который поставили на эту арену, почему-то был матчем между Тимофеем Скатовым и Джеймсом Даквортом. Что касается Стадиона Артура Эша, то он на этой неделе для игр вовсе не использовался.
Неравные условия из-за крыш на старте турниров
Ещё один момент связан с тем, что под крыши во время квалификации – как и первых раундов основной сетки – физически невозможно отправить всех игроков. Матчей просто слишком много, и кортов с крышами на них в любом случае не хватит. При этом если кого-то незапланированно переставлять на центральные арены под крышу, а других оставлять ждать у моря погоды, это уже будет нечестно со спортивной точки зрения по отношению к последним. Кроме того, под крышей меняются условия игры. Исчезает такой фактор воздействия на полёт мяча, как ветер, скорость мячей возрастает, становится больше эйсов и ударов навылет с игры. В целом условия приближаются к тем, какие существуют на турнирах, проводящихся в закрытых залах (преимущественно во второй половине осени и зимой в Европе).
Первая крыша в теннисе спасала вовсе не от дождей
Кстати, первая раздвижная крыша в теннисе появилась в далёком 1988 году и была построена отнюдь не для защиты от дождей. Соорудили её в Мельбурне, на Australian Open, где главной проблемой является нещадно палящее солнце. В связи с жарой крышу австралийским летом (в январе) закрывают в разы чаще, чем в связи с дождём. Вторым «Шлемом», построившим крышу, стал Уимблдон – там она появилась только в 2009-м. US Open в те годы так часто страдал от дождей, что мужской финал пять (!) раз подряд был перенесён с воскресенья на понедельник, и в итоге организаторы были вынуждены принять решение о постройке крыши на центральном корте. Стоила она целое состояние – $ 150 млн!
Огромные расходы на раздвижные крыши
Именно высокая цена является одной из главных причин того, что у многих турниров рангом ниже «Шлемов» до сих пор нет крыш. На Артуре Эше она, конечно, была выше средней из-за огромных размеров чаши самой арены – соответственно, и крышу нужно было делать большой, и опоры для неё понадобились более мощные, чем для крыш на стадионах более скромных размеров. Но всё равно дешевле нескольких десятков миллионов долларов раздвижную крышу не построить (средняя цена – порядка $ 60–80 млн), а это в разы превышает призовой фонд любого «Мастерса» – у самых богатых турниров этой категории призовые составляют около $ 10 млн.
Тем не менее после залитого дождями этой весной Рима организаторы пообещали построить крышу к 2026 году. А вот в Монреале, где две недели назад мучилась Людмила Самсонова (и не только она, но именно россиянка дошла до финала, на который вышла через два часа после полуфинала и проиграла в одну калитку), ещё несколько лет назад шли споры о целесообразности того, чтобы потратить примерно $ 70 млн на раздвижную крышу, и к окончательному решению там не пришли.
В целом ожидать строительства крыш на всех теннисных турнирах – скорее, утопия. «Мастерсы», а также соревнования, поддерживаемые богатыми государствами (например, в Китае – или, если там заинтересуются и теннисом тоже, потенциально в Саудовской Аравии), ещё могут найти деньги на раздвижные крыши, но более мелкие турниры точно никак не потянут подобные расходы и просто обанкротятся в случае попыток спастись от дождей таким образом. Так что игрокам и болельщикам всё равно придётся терпеть паузы из-за капризов погоды. Другое дело, что можно эффективнее использовать время между дождями, зная точный прогноз погоды, и лучше составлять расписание, чего не хватило в этом году в том же Монреале – а там, где есть крыши, проводить под ними больше матчей.
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