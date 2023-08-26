Получит в два раз больше, чем за всю карьеру. Кто такая Татьяна Прозорова — дебютантка ТБШ

Татьяна Прозорова (Баркова в девичестве) – пока единственная из девяти теннисисток-квалифаеров из России, кто вышел в основу US Open – 2023. Компанию ей может составить полная её противоположность – опытнейшая Вера Звонарёва. Но та пока так и не сыграла финал предварительной стадии. 229-я ракетка мира дебютирует на турнире «Большого шлема», пройдя три круга квала и потратив на это восемь часов – только заключительный матч с некогда игроком топ-30 Тамарой Зиданшек шёл больше трех.

Путь к первой основе на ТБШ

По пути к дебютной основе на ТБШ Таня обыграла двух более опытных белорусских теннисисток – так далеко девушка ещё никогда не заходила. Сначала не повезло Юлии Готовко, которой Таня повесила «баранку» в третьей партии, а затем 162-й ракетке мира 26-летней Ирине Шиманович: трёхсетовые разборки также закончились победой россиянки – 6:3, 5:7, 7:5. В финале же Прозоровой досталась №119 WTA из Словении Тамара Зиданшек – некогда входившая в тридцатку сильнейших.

Татьяна Прозорова на USO Фото: Из личного архива теннисистки

Прозорова мощно атаковала с задней, а Зиданшек умело пользовалась ударами по линии – так они дошли до первого тай-брейка, каждая отдав по своей подаче. Но и здесь перестрелка затянулась: короткие розыгрыши часто заканчивались ударами навылет – Таня не выжидала ошибки соперницы, уверенно выходила на мяч и пробивала с бэкхенда по линии. Но хлёсткие виннерсы часто сменялись невынужденными ошибками в сетку при ударе слева, а эйс – двойными – с досады девушка даже бросала ракетки. Создать приятный отрыв на тай-брейке так и не получалось, так что только за 1 час 40 минут Татьяна отвоевала тай – 7:6 (11).

После эмоционального и физического всплеска последовал спад. В игре Тани это отразилось на пассивной игре во втором сете, который россиянка отдала без борьбы – 3:6 за 40 минут. А третья партия практически повторила сценарий стартовой: длинные удары в ноги под заднюю, коронные укороченные, до которых словенка добегала с большим трудом, и большое количество невынужденных ошибок с обеих сторон. И вновь тай-брейк, ознаменовавший победу Прозоровой за 3 часа 40 минут и выход в дебютный первый круг на «Шлемах».

«Первый матч получился немного волнительным, потому что был большой перерыв между турнирами. Очень рада, что получилось собраться. Все три матча вышли тяжёлыми. Второй вообще прерывался из-за дождя несколько раз. Матч с Зиданшек был на волю, на характер – кто выстоит, тот и победит. Очень жду первого матча в основе дебютного «Шлема» на любимом покрытии. Сейчас делаю все восстановительные процедуры», — сказала Татьяна «Больше» после выхода в основную сетку.

Из второй тысячи в третью сотню

В первый круг US Open девушка пробралась в статусе 229-й ракетки мира. Победа на старте может принести ей 10 очков, во втором раунде – 70. Что позволит оформить рейтинговый рекорд. В 2021-м она стояла 1277-й и годом позже рванула в туре: выиграла 43 матча при 16 поражениях за сезон. Причём была одинаково результативна и на харде, и на грунте. Первые трофеи взяла на глине и стала постепенно подниматься: оформила два титула ITF – 15k в Казахстане и Турции. Были и финалы серии 25k в Шарм-эль-Шейхе и Стамбуле, один из них проиграла соотечественнице Полине Кудерметовой.

Самый же крупный титул в карьере – хардовый W60 в Мадриде – пришёл буквально недавно. В июне она обыграла испанку Марту Сориано-Сантьяго — 6:3, 6:1. Там же победила несколько игроков из топ-200: китаянку Бай Чжосюань и американку Робин Монтгомери. Всего за карьеру Татьяна сыграла три матча на уровне WTA – первый круг турнира 250 в Рабате, где уступила немке Татьяне Марии с «баранкой» в третьей партии, и второй – в Палермо. Тогда 19-летняя россиянка обыграла Нигину Абдураимову, но уступила Дарье Касаткиной во втором круге – 3:6, 1:6.

За дебют в Нью-Йорке Таня может не только подскочить в рейтинге, но и поднакопить. Всего за карьеру теннисистка заработала $ 48,7 тыс., причём львиную долю – в 2023-м. За первый же круг USO Прозорова получит как минимум $ 81,5 тыс., что в два раза больше заработанных призовых за всю карьеру. Дебютный ТБШ познакомит девушку не только с атмосферой мэйджора, но и с возможными новыми спонсорами. Пока она имеет контракт лишь с производителем инвентаря WIlson и российским брендом одежды 7/6, который предоставляет форму ей и её мужу, за которого в 2022-м девушка вышла замуж.

Александр и Татьяна Прозоровы Фото: Из личного архива Татьяны Прозоровой

Некогда финалист чемпионата Европы среди сборных команд, неоднократный победитель и призёр РТТ, турниров серии ТЕ, теперь и её тренер. Среди его воспитанниц числилась Анна Блинкова, которая сейчас вместе с сёстрами Эрикой и Миррой Андреевыми занимается во Франции в Elite Tennis.

Уже в Москву, в академию «Спартака», где не раз Таня была замечена на тренировках с Анастасией Мыскиной, девушка может вернуться игроком топ-200!