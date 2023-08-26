Вот досада! Александрова имела скрытые матчболы и отдала почти выигранный финал Кливленда

В субботу, 26 августа, на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США) состоялся финальный матч. Изначально в турнирной сетке присутствовали четыре россиянки, причём три из них были сеяными. Однако до решающей встречи добралась только одна представительница России. Первой из борьбы выбыла Анна Блинкова, посеянная под восьмым номером. В первом круге она без шансов уступила китаянке Чжу Линь, которая к тому же смогла повесить «баранку» сопернице — 0:6, 3:6 не в пользу Блинковой. Чуть лучше выступили Вероника Кудерметова (3) и Мирра Андреева. Кудерметова одержала волевую победу над полуфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2020 Надией Подороской (3:6, 6:2, 6:1), но после этого ничего не смогла поделать с Сарой Соррибес-Тормо — 4:6, 1:6. А 16-летняя Андреева сперва вытащила нервный матч с Тамарой Корпач (6:0, 3:6, 7:5), а затем пала под натиском чемпионки US Open 2017 года Слоан Стивенс — 3:6, 3:6.

И лишь Екатерина Александрова (4) продержалась до последнего. За четыре игры она отдала соперницам лишь один сет — повержены оказались Патрисия-Мария Циг, Александра Саснович, Синьюй Ван и Чжу Линь. В финале соперницей Александровой стала уже упоминавшаяся Соррибес-Тормо, обидчица Кудерметовой. В целом уровень соперниц у неё был повыше, что и не удивляет, ведь испанка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Помимо Вероники, Сара обыграла первую ракетку мира в парном разряде Катержину Синякову (чешка снялась при 6:2, 4:0 в пользу соперницы), Стивенс (6:1, 6:3 — неожиданно уверенная победа) и Татьяну Марию (6:4, 6:3).

26-летняя Соррибес-Тормо, никогда не поднимавшаяся выше 32-го места в мировом рейтинге, лишь во второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA. Предыдущая попытка завершилась успехом: в 2021 году испанка выиграла «250-ник» в Гвадалахаре, обыграв в решающем матче Эжени Бушар. А вот для Александровой нынешний финал стал уже седьмым в карьере. Из предыдущих шести россиянка выиграла четыре, в том числе Хертогенбосх-2023, когда ей проиграла Кудерметова. Екатерина ранее не встречалась с Сарой на уровне основных сеток турниров WTA, а вот в квалификации в Линце в далёком 2016-м сильнее оказалась представительница Испании — 6:4, 7:6 (8:6).

В начале отчётного финала у теннисисток какое-то время не всё ладно было с подачей. Соперницы обменялись брейками, допустив по две двойные ошибки, — 1:1. В третьем гейме Александрова взяла свою подачу, а потом добилась брейк-пойнта, но упустила его — 2:2. Несмотря на это, инициатива перешла к россиянке. Она вновь забрала свой гейм, после чего ошеломила соперницу брейком под ноль — 4:2! Правда, Екатерина тут же могла упустить преимущество: в седьмом гейме на её подаче было 0:30, а затем, после двойной ошибки, случился брейк-пойнт, но Соррибес-Тормо не реализовала его. Когда счёт стал 5:3, Александрова вышла подавать на сет, вновь ушла с 0:30 и реализовала первый же сетбол — 6:3 за 48 минут.

Казалось, ключевой момент финала и, соответственно, всего турнира настал в пятом гейме второго сета. Увы, это было не так. Да, Александрова благодаря своей активной игре заработала брейк-пойнт и тут же использовала его, после чего, пусть и не без труда, допустив две двойные ошибки после 40:15, зафиксировала преимущество на своей подаче — 4:2. Но Соррибес-Тормо не сдалась. Взяв свой гейм, испанка затем оформила брейк под ноль, воспользовавшись грубыми ошибками соперницы в розыгрышах, и сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме у россиянки был брейк-пойнт, то есть скрытый матчбол, но она упустила этот шанс. А в 10-м гейме у Екатерины вновь посыпались двойные ошибки, чем Сара и воспользовалась — 6:4 за 50 минут.

В решающей партии Александрова уже в третьем гейме сделала брейк, после чего взяла свой гейм — 3:1. Но и тут россиянка не смогла удержать отрыв. В шестом гейме Соррибес-Тормо опять под ноль взяла чужую подачу (Екатерина снова стала ошибаться и в довершение допустила двойную на брейк-пойнте) и сравняла счёт — 3:3. В седьмом гейме Александрова собралась и оформила второй брейк — но только лишь затем, чтобы позволить сопернице сделать то же самое — 4:4. К этому моменту у россиянки накопилось уже целых 12 двойных ошибок.

В девятом гейме Екатерина вышла на брейк-пойнт (то есть опять-таки на скрытый матчбол), но и тут Сара не дрогнула. В 10-м гейме Александрова вновь допустила две двойные ошибки, подарила сопернице двойной матчбол на приёме, отыграла его, но с четвёртой попытки Соррибес-Тормо всё же добилась своего — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 29 минут.

Вот так Соррибес-Тормо завоевала первый титул в сезоне и второй в карьере. А уже совсем скоро начнутся соревнования в основной сетке Открытого чемпионата США. Первой соперницей Александровой станет финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес.

Открытый чемпионат США 2023 года пройдёт с 28 августа по 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».