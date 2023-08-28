Доконали. Российский теннисист в последний момент отказался участвовать в US Open — 1996

Российский теннисист Евгений Кафельников провёл очень продуктивную карьеру. Кафельников выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и четыре — в парном, побывал в статусе первой ракетки мира, завоевал золотые медали Олимпиады-2000 в Сиднее.

Евгений сформировался как топ-теннисист в середине 1990-х. Первая победа на «Шлеме» состоялась на «Ролан Гаррос» — 1996. Далее последовал провал на Уимблдоне, где Кафельников в первом раунде проиграл британцу Тиму Хенмэну (6:7, 3:6, 7:6, 6:4, 5:7), который в итоге дошёл до четвертьфинала и начал заявлять о себе как об одном из лучших игроков тура. Евгений хотел реабилитироваться за эту неудачу на US Open, но на турнире так и не выступил. Россиянин снялся в последний момент из-за откровенно пренебрежительного отношения организаторов, которые сделали крайне странный посев, не считаясь с рейтингом ATP.

22-летний Кафельников был четвёртой ракеткой мира перед US Open — 1996. Это значило, что раньше полуфинала ему не грозила встреча с действующим чемпионом турнира и главной доминирующей силой тенниса 1990-х Питом Сампрасом.

Внезапно организаторы решили создать свою собственную классификацию, в которой за основу брались так называемый «зрительский рейтинг» теннисистов и их предыдущие достижения на харде. Проще говоря, во главу угла ставился совершенно неспортивный показатель — популярность того или иного игрока у телеаудитории. Прикрывалось всё это успешностью на харде, которую непонятно как измеряли.

Евгений Кафельников в 1996 году Фото: Getty Images

Топ-4 посева по рейтингу ATP должен был выглядеть следующим образом: Пит Сампрас, Томас Мустер, Майкл Чанг, Евгений Кафельников. После хитросплетений организаторов Сампрас остался на первом месте, Мустер и Чанг поменялись местами, а Кафельников откатился с четвёртой позиции на седьмую. Наблюдался явный фаворитизм для американцев. В добавку к Чангу была улучшена позиция Андре Агасси — был восьмым в рейтинге ATP, поднялся на шестое место в посеве US Open. Девятая ракетка мира Джим Курье оказался на восьмом месте, избежав возможной встречи с топ-соперником уже на стадии 1/8 финала. Маливай Вашингтон и Тодд Мартин поднялись на 11-е и 12-е места соответственно, хотя это не столь важно, и при любых раскладах они не считались серьёзными претендентами на титул. В выигрыше также оказались хорват Горан Иванишевич (скачок шестого места на четвёртое) и действующий чемпион Уимблдона голландец Рихард Крайчек (поднялся на пятое место с седьмого).

Но странных перестановок организаторам оказалось мало. Жеребьёвку провели во вторник вечером с нарушением традиционной процедуры. В сетку из 128 человек расставили номера 112 несеяных игроков (тогда сеяли 16 теннисистов, а не 32, как сейчас). А уже в среду объявили посев. Раньше всегда расставлялись сеяные, а потом остальные. Отговорка организаторов: якобы до последнего момента они собирали информацию о травмах игроков, чтобы на основании этого составить посев. Странное объяснение, поскольку для женской сетки ничего подобного не делали.

На следующий день из-за недовольства игроков жеребьёвку впервые в истории US Open провели заново из-за нарушения процедуры, но отказываться от странного посева не стали.

В итоге главными пострадавшими всё так же остались Мустер и Кафельников. Причём Евгений особенно сильно. Перестановки в пределах позиций 1-4 и 5-8 ещё как-то можно принять, хотя всё равно они выглядели бы очень странно. Но действующего чемпиона «Ролан Гаррос» Кафельникова бесцеремонно «выкинули» из топ-4 и переместили сразу на седьмое место. То есть встреча с тем же Сампрасом грозила ему уже в четвертьфинале, а с нормальным посевом на основе рейтинга ATP и при сопутствии удачи они могли бы пересечься не раньше финала.

«Я был шокирован, когда узнал, как они меня посеяли. Я выиграл мэйджор, и я неплохо играю на харде. Они бы не сделали этого с кем-то вроде Бориса Беккера, и я улетаю домой, потому что не хочу участвовать в турнире, который делает такие вещи. У меня не настолько серьёзная травма, чтобы не играть на US Open. Я был заинтересован в участии. Я мог улучшить свой рейтинг и даже при определённом раскладе возглавить его в случае удачного выступления. Я специально лечил рёбра, чтобы восстановиться к этому турниру. Но сегодня понял, что они сбили мне весь настрой, я очень раздосадован и поэтому еду домой. Я хочу послать им предупреждение», — заявил Кафельников.

Евгений Кафельников Фото: Getty Images

Евгений немного ошибся по поводу Беккера. Немец снялся с US Open – 1996 из-за травмы, но его изначально собирались сеять шестым, несмотря на пятую позицию в рейтинге. Хотя как раз в этом случае нет никакой разницы и ущемление даже близко не такое, как у Кафельникова. Вполне уместным выглядел аргумент россиянина по поводу игры на харде, что тоже учитывалось (как минимум на словах) при составлении посева в придачу к «телевизионному рейтингу». Кафельников выиграл четыре титула на этом покрытии: по два раза в Аделаиде (1994, 1996) и на Лонг-Айленде (1994, 1995). Шесть решающих матчей было проиграно, но и выход в финал вполне можно считать успешным результатом. Ещё один аргумент в пользу Евгения: россиянин к моменту начала US Open был лидером сезона-1996 по количеству выигранных матчей (57). Со стороны организаторов наблюдался полный произвол. Рейтинг составили исключительно так, как им хотелось, без учёта достижений в течение года.

Президент USTA Лес Снайдер оправдывал необычную методику посева тем фактом, что регламент турниров «Большого шлема» разрешает формировать его на усмотрение организаторов. В случае с Кафельниковым было принято во внимание медицинское заключение о травме ребра, в связи с которой теннисист ранее снялся с Genovese Hamlet Cup на Лонг-Айленде, который выигрывал дважды подряд. Якобы именно из-за проблем Евгения со здоровьем у организаторов возникли сомнения в его участии, никакого желания угодить телекомпаниям не было.

На деле же со стороны всё выглядело иначе. В финале пытались свести принципиальных соперников Сампраса и Агасси. Поскольку Андре переживал небольшой кризис и просел в рейтинге, пришлось выдумывать хитрую схему. В итоговой сетке Сампрас и Агасси могли пересечься только в финале.

«Некоторые игроки жаловались, что ко мне отнеслись по-особенному. Якобы потому, что турнир и телесеть CBS хотят финал между мной и Питом. Мустер называл меня примадонной», — вспоминал в своей автобиографии «Откровенно» Агасси.

Андре Агасси на US Open – 1996 Фото: Getty Images

Надежды организаторов в итоге не оправдались, изменить позицию Кафельникова они тоже не сумели. Тем более что решение россиянина о бойкоте US Open поддержали глава ATP Марк Майлс и председатель Совета игроков ATP Тодд Мартин.

«US Open подошёл к составлению сетки совершенно недопустимым образом и абсолютно несправедливо по отношению к Евгению Кафельникову. Его четвёртый номер в рейтинге – результат года работы. Он заслужил свой посев. Применённая система субъективна и неуместна, а также имеет признак американского фаворитизма. Поэтому ATP не будет наказывать Кафельникова, присудив ему нулевые очки за турнир», – заявил Майлс.

Кафельникову оставили очки, заработанные за прошлый US Open – 1995, когда он дошёл до третьего раунда. Это стало прецедентом в истории рейтинга ATP.

«Это вопрос принципа. Речь об объективности и профессионализме. Такой посев запятнал имидж и репутацию турнира», — сказал Мартин.

Чемпионом US Open – 1996 стал Пит Сампрас, без проблем обыгравший в финале Майкла Чанга (6:1, 6:4, 7:6). 25-летний Сампрас выиграл свой восьмой «Шлем», в четвёртый раз подняв над головой кубок в Нью-Йорке.

Пит Сампрас выиграл US Open – 1996 Фото: Getty Images

Скорее всего, Пит обыграл бы любого соперника на своём пути. Уж очень хорош был американец конкретно на US Open, да и в целом в середине 1990-х зрители наблюдали за его праймом. Статус первой ракетки мира являлся неоспоримым. Тем не менее тот же Чанг далеко не факт, что дошёл бы до финала, если бы его посев искусственно не повысили с третьего до второго. Он мог бы проиграть Питу в полуфинале или кому-то другому ещё раньше.

Иванишевич и Агасси на US Open – 1996 добрались до полуфинала, что тоже стало следствием упрощения сетки. В своём последнем матче Горан на тай-брейке взял один сет у Сампраса (3:6, 4:6, 7:6, 3:6), а вот Андре вообще не создал проблем Чангу (3:6, 2:6, 2:6).

Не воспользовался внезапно свалившейся выгодой только чемпион Уимблдона-1996 Рихард Крайчек. Голландец на US Open в первом круге уступил несеяному, но от того не менее легендарному шестикратному чемпиону ТБШ шведу Стефану Эдбергу, который дошёл до четвертьфинала и сразу после этого на мажорной ноте завершил карьеру.

Пострадавший, но не снявшийся Мустер выбыл в четвертьфинале, хотя мог зайти подальше. К слову, грунтовика Мустера ещё больше ущемляли на травяном Уимблдоне, где из-за уникальной формулы посева он всегда сильно проседал. Организаторы настолько вывели его из себя, что Томас с 1995 года просто отказывался приезжать в Лондон.

Что касается Кафельникова, то его отсутствие отрицательно сказалось на конкуренции. Опять же, вряд ли бы он лишил Сампраса титула, но потенциально мог бы навязать ему более достойное сопротивление в финале, чем это сделал Чанг. Евгений удачно выступил в концовке сезона-1996: выиграл турнир в Лионе, стал финалистом «Мастерса» в Париже и Кубка Кремля, в Базеле дошёл до полуфинала. На Итоговом турнире в Мюнхене Кафельников в полуфинале проиграл Иванишевичу. Год закончил на третьем месте в рейтинге ATP.

Шансы далеко зайти на US Open были, но и мириться с произволом организаторов тоже не совсем правильно. Кафельников сказал, что хотел отправить им предупреждение. У него это получилось. С 1997 года на US Open вернулись к традиционной системе посева. Кафельников во время следующего приезда в Нью-Йорк неожиданно проиграл австралийцу Марку Вудфорду во втором круге, но зато вместе с чехом Даниэлем Вацеком взял титул в парном разряде. Самое главное — бойкот россиянина нормализовал ситуацию с посевом. Если бы Евгений не снялся в 1996-м, то организаторы, вполне возможно, и дальше «чудили» бы с посевом на своё усмотрение.