Вот так дебют! 16-летняя Андреева сумела дожать 139-ю ракетку мира на старте US Open

В понедельник, 28 августа, начался Открытый чемпионат США, заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. Российские болельщики с нетерпением ждали матча одной из главных надежд в женской сетке соревнований – 16-летняя Мирра Андреева впервые попала на мэйджор напрямую по рейтингу и начинала дебютный US Open поединком с не самой статусной оппоненткой. В соперницах юной звёздочке досталась 139-я ракетка мира, представительница Австралии Оливия Гадеки, которая пробилась в основу турнира через квалификацию.

Нынешний US Open стал для Мирры уже третьим взрослым турниром из серии «Большого шлема». Дебют состоялся на «Ролан Гаррос». Андреева тогда стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. В третьем раунде Мирра уступила шестой ракетке мира Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6), которая недавно выиграла женский «тысячник» в Цинциннати.

Несмотря на юный возраст, Андреева уже закрепилась во взрослом туре. Выход в четвёртый круг Уимблдона позволил спортсменке подняться в топ-70 рейтинга WTA. После травяного мэйджора финалистка юниорского Australian Open 2023 года провела лишь два турнира. На грунтовом турнире в Лозанне она добралась до 1/8 финала, где сенсационно уступила венгерке Анне Бондарь. Затем Мирра отправилась на хардовые соревнования в Кливленде, которые проходят в преддверии Открытого чемпионата США. Правда показать хороший результат на этом турнире у Андреевой не получилось: 63-я ракетка мира зачехлила ракетку уже в своём втором матче, проиграв хозяйке кортов Слоан Стивенс.

На старте своего первого взрослого US Open юной россиянке довелось встретиться с малоизвестной австралийкой Гадеки. Раньше девушки ни разу друг с другом не играли. При этом удивительным фактом было следующее обстоятельство: в нынешнем сезоне Оливия встречалась с сестрой Мирры, Эрикой Андреевой. Произошло это во втором квалификационном раунде «Ролан Гаррос». В той игре победу в трёх сетах праздновала именно Андреева-старшая. В преддверии сражения Мирры в Нью-Йорке возникал резонный вопрос: сможет ли она повторить успех своей сестры?

Стоит отметить, что матч спортсменок из-за затянувшихся встреч на 15-м корте перенесли на 8-й корт. Дебютное отчётное противостояние явно началось под диктовку Оливии. Если стартовый гейм она взяла с трудом, допустив несколько двойных, то затем австралийка легко сделала брейк – 2:0. 139-я ракетку мира было буквально не остановить: она активно действовала на приёме, не позволяя оппонентке иногда даже выйти с фазы подачи. Напротив, у Мирры на корте не получалось буквально ничего, ведь она попросту не справлялась с острыми атаками соперницы. В результате по прошествии 19 минут матча Андреева горела со счётом 0:5, взяв за этот промежуток времени лишь очко на своей подаче. Однако россиянка всё же смогла взять гейм престижа в стартовой партии, не позволив оппонентке повесить «баранку». Разжиться большим в сете Мирре не удалось – Гадеки легко забрала его со счётом 6:1.

После провала в первой половине матча юное дарование решило покинуть корт, чтобы перевести дух и настроиться на продолжение борьбы в дальнейшем. Однако каких-либо плодов 63-й ракетке мира поначалу это не принесло: россиянка уже на старте второй партии позволила брейкануть себя, хотя вела на своей подаче 40-15. Австралийка и не думала расслабляться и давать малейших шансов сопернице на камбэк – 2:0. Но так долго удерживать концентрацию и внимание у Оливии, к счастью для российских фанатов, не получилось. Она позволила себе допустить несколько ошибок, и в результате Андреева сначала выровняла цифры на табло, а затем и вовсе вышла вперёд – 3:2. На этом Мирра останавливаться, естественно, не собиралась: на волне неудач оппонентки она забрала третий гейм подряд (правда стоит сказать, что на третьем брейк-пойнте россиянке помогла очередная двойная ошибки Гадеки), и удержала свою подачу – 5:2. Закрыть партию у 63-й ракетки мира получилось в девятом гейме второго сета – 6:3.

Старт третьей партии выдался уже по другому сценарию. Девушки обменялись брейками, но и второй свой гейм в сете у Оливии удержать не получилось. Мирра повела со счётом 2:1, а затем сумела выстоять в труднейшей гейме, уйдя с нескольких брейк-пойнтов – 3:1. Затем девушки брали свои подачи, не позволяя друг другу брейковать себя. В итоге взятой чужой подачи в середине сета Андреевой хватило для итоговой победы. 1:6, 6:3, 6:4 – с таким счётом юная россиянка оставила поединок за тобой, одержав первую победу в карьере на Открытом чемпионате США.

Далее Мирра сыграет с победительницей противостояния Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США).