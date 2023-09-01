4 топ-матча пятницы в теннисе: Карацев, Рыбакина, Джокович на US Open

Посмотреть все события 1 сентября в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 19:30*: Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия), US Open – третий круг
- 🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кая Юван (Словения, Q), US Open – третий круг
- 🎾 3:30*: Ласло Джере (Сербия, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – третий круг
- 🎾 4:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 30), US Open – 3-й круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 19:30*: Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия), US Open – третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: что покажет Карацев в матче с надеждой Америки?
20-летнего Бена Шелтона причисляют чуть ли не к будущей «Большой четвёрке». Юный американец уже имеет в активе победу над действующим игроком топ-10 — в Цинциннати-2023 он выбил из сетки норвежца Каспера Рууда. Аслан Карацев на девять лет старше соперника, с которым ещё ни разу не встречался. Что покажет надежда Америки в матче третьего круга US Open? Победитель матча пройдёт во вторую неделю ТБШ, где встретится с лучшим теннисистом из пары Томми Пол — Алехандро Давидович-Фокина.
Аслан Карацев
Фото: Mike Stobe/Getty Images
🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кая Юван (Словения, Q), US Open – третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: продолжит ли Свёнтек защиту титула и звания первой ракетки мира?
22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает защиту титула US Open и звания первой ракетки мира. В третьем круге нынешнего розыгрыша ей играть с практически ровесницей — словенкой Каей Юван, пробившейся в основу через квалификацию. Ранее соперницы встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Свёнтек — в Мельбурне и на «Ролан Гаррос» — 2021. Будущая победительница этого матча в четвёртом круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Елена Остапенко — Бернарда Пера.
Ига Свёнтек
Фото: Al Bello/Getty Images
🎾 3:30*: Ласло Джере (Сербия, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – третий круг
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Интрига: чем завершится сербское дерби?
Новак Джокович продолжает пробираться по сетке US Open. В третьем круге ему впервые достался сеяный соперник — 28-летний соотечественник Ласло Джере. Ранее они встречались лишь однажды — в Белграде-2022, и тогда тяжёлую волевую победу в трёх сетах одержал Джокович — 2:6, 7:6, 7:6. Кто окажется теперь сильнее в сербском дерби? Победитель в четвёртом круге сразится с лучшим теннисистом из пары Борна Гойо — Иржи Веселы.
Новак Джокович
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 4:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 30), US Open – 3-й круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: обновит ли Рыбакина свой рекорд на US Open?
Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина продолжает свой поход за титулом в Нью-Йорке. Она уже дошла до 3-го круга US Open, что является повторением личного рекорда, и теперь ей предстоит играть с румынкой Сораной Кырстей. Девушки ранее встречались дважды и оба раза победила Рыбакина — в Дохе и на «Ролан Гаррос» — 2020. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница сыграет в 4-м круге с лучшей теннисисткой из пары Чжу Линь — Белинда Бенчич.
Елена Рыбакина
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
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