Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи сегодня 1 сентября 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча пятницы в теннисе: Карацев, Рыбакина, Джокович на US Open
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 1 сентября 2023
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 1 сентября на кортах Нью-Йорка.

Посмотреть все события 1 сентября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия), US Open – третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: что покажет Карацев в матче с надеждой Америки?

20-летнего Бена Шелтона причисляют чуть ли не к будущей «Большой четвёрке». Юный американец уже имеет в активе победу над действующим игроком топ-10 — в Цинциннати-2023 он выбил из сетки норвежца Каспера Рууда. Аслан Карацев на девять лет старше соперника, с которым ещё ни разу не встречался. Что покажет надежда Америки в матче третьего круга US Open? Победитель матча пройдёт во вторую неделю ТБШ, где встретится с лучшим теннисистом из пары Томми Пол — Алехандро Давидович-Фокина.

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кая Юван (Словения, Q), US Open – третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
145
Словения
Кая Юван
К. Юван

Интрига: продолжит ли Свёнтек защиту титула и звания первой ракетки мира?

22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает защиту титула US Open и звания первой ракетки мира. В третьем круге нынешнего розыгрыша ей играть с практически ровесницей — словенкой Каей Юван, пробившейся в основу через квалификацию. Ранее соперницы встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Свёнтек — в Мельбурне и на «Ролан Гаррос» — 2021. Будущая победительница этого матча в четвёртом круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Елена Остапенко — Бернарда Пера.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 3:30*: Ласло Джере (Сербия, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 03:30 МСК
Ласло Джере
38
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: чем завершится сербское дерби?

Новак Джокович продолжает пробираться по сетке US Open. В третьем круге ему впервые достался сеяный соперник — 28-летний соотечественник Ласло Джере. Ранее они встречались лишь однажды — в Белграде-2022, и тогда тяжёлую волевую победу в трёх сетах одержал Джокович — 2:6, 7:6, 7:6. Кто окажется теперь сильнее в сербском дерби? Победитель в четвёртом круге сразится с лучшим теннисистом из пары Борна Гойо — Иржи Веселы.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 4:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 30), US Open – 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: обновит ли Рыбакина свой рекорд на US Open?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина продолжает свой поход за титулом в Нью-Йорке. Она уже дошла до 3-го круга US Open, что является повторением личного рекорда, и теперь ей предстоит играть с румынкой Сораной Кырстей. Девушки ранее встречались дважды и оба раза победила Рыбакина — в Дохе и на «Ролан Гаррос» — 2020. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница сыграет в 4-м круге с лучшей теннисисткой из пары Чжу Линь — Белинда Бенчич.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android