С «баранкой»! Карацев вылетел с US Open после обидного поражения от 20-летнего американца

В пятницу, 1 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке разыгрываются матчи третьего круга. Свою встречу провёл и 77-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев. За место в 1/8 финала американского мэйджора 29-летнему уроженцу Владикавказа предстояло сразиться с хозяином кортов Беном Шелтоном.

20-летнего уроженца Атланты причисляют чуть ли не к будущей «Большой четвёрке». У юного американца в активе уже есть победа над действующим игроком топ-10 — в Цинциннати-2023 он выбил из сетки норвежца Каспера Рууда. На домашнем мэйджоре Бен успел провести две встречи: на старте соревнований он в четырёх партиях закрыл аргентинца Качина, а затем на отказе прошёл чемпиона US Open – 2020 Доминика Тима. Звёздный австриец отказался от продолжения борьбы после первого гейма второго сета из-за плохого самочувствия.

Серебряный призёр токийской Олимпиады в миксте, в свою очередь, начал путь в Нью-Йорке с уверенной победы над чехом Иржи Легечкой. Примечательно, что все три сета знаменитый россиянин забрал с одинаковым счётом 6:3. Далее Аслан справился с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной. Чтобы одолеть 63-ю ракетку мира, россиянину потребовалось четыре партии.

Первый очный матч между Беном и Асланом начался с того, что соперники взяли свои подачи под ноль. Однако уже в третьем гейме стартовой партии Карацев проиграл свою подачу с первой же попытки: российский спортсмен не сумел выстоять после длительного обмена ударами, который завершился зубодробительным виннерсом американца с форхенда – 2:1 в пользу Шелтона. Американец, обладающий убийственной подачей, в итоге за весь сет потерял на ней лишь четыре (!) очка и выиграл 15/15 мячей, подавая первым мячом. Сама партия закончилась победой Бена со счётом 6:4.

Бен Шелтон Фото: Mike Stobe/Getty Images

Дальше события встречи стали развиваться несколько по иному сценарию. Если сначала теннисисты не испытали проблем на подаче, то затем они неожиданно возникли у Шелтона. Юный представитель «звёздно-полосатых» позволил допустить несколько непростительных ошибок, и Карацев оформил свой дебютный брейк в противостоянии – 3:1. Далее полуфиналист Australian Open – 2021 после продолжительной борьбы cумел подтвердить брейк и ещё больше оторвался от его своего соперника – 4:1.Правда, уже в следующем гейме на своей подаче Аслана ждало новое испытание (гейм снова продолжался чуть более шести минут), однако 29-летний уроженец Владикавказа выстоял и повёл 5:2. В итоге россиянин сумел спокойно довести дело до победы партии – 6:3. Стоит отметить, что Шелтон стал хуже подавать в этом сете (процент выигранных мячей на второй подаче стал лишь 33%). Карацев, в свою очередь, воспользовался оплошностями Бена и взял все ключевые очки.

Аслан Карацев Фото: Mike Stobe/Getty Images

Третий сет снова начался с того, что соперники брали свои подачи, в итоге дойдя до счёта 2:2. На этот раз первым дрогнул именно Аслан. В шестом гейме партии полуфиналист Australian Open – 2021 допустил несколько неточностей, в том числе двойную ошибку, что позволило молодому американскому таланту захватить лидерство в счёте – 4:2. Добавим, что Бен сумел прибавить на подаче и стал регулярно бороться на приёме. 20-летний уроженец Атланты очень неплохо смотрелся и отлично ходил к сетке — восемь выходов из девяти привели к выигрышу очка. Как результат – заслуженная победа в партии со счётом 6:2. Стоит отметить, сумасшедшие скорости, которые демонстрировал Шелтон на приёме. Одна из его подач достигла скорости в 236,6 км/ч – такой скоростью на US Open – 2023, кроме американца, больше не может похвастаться никто.

В четвёртой партии у россиянина не получалось буквально ничего: ошибки летели как с форхенда, так и с бэкхенда, что, естественно, не позволяло конкурировать с более юным соперником. Не успел 29-летний уроженец Владикавказа оглянуться, как на табло уже горел неприятный счёт 0:4. В итоге россиянина не хватило даже на гейм престижа. 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 – с таким счётом юный американский талант одолел Карацева.

Далее Бен сразится с соотечественником Томми Полом, с которым уже проводил очный матч в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023. Ну а россиян в этой половине сетки у мужчин не осталось.