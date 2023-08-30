Вышел из штопора? Рублёву крупно повезло на старте US Open – и он прервал грустную серию!

На заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» 25-летний Андрей Рублев приехал далеко не в лучшем расположении духа. Последнюю победу до начала US Open – 2023 занимающий восьмое место в рейтинге ATP россиянин одержал ещё в конце июля, в матче первого круга на турнире в Гамбурге, на решающем тай-брейке сумев сломить сопротивление испанца Бернабе Сапата-Миральяса – 5:7, 6:1, 7:6. Даже тот выигранный россиянином матч моментально оставил ощущение, что Рублёв угодил в локальный кризис.

И реальность впоследствии полностью подтвердила первоначальное ощущение. На следующий день Андрей угодил под каток немца Даниэля Альтмайера – 2:6, 2:6. Однако на этом проблемы Рублёва не закончились. В ходе североамериканской серии турниров, предваряющих US Open, россиянину не удалось одержать ни одной победы – оба «Мастерса» в Торонто и Цинциннати Андрей завершил после первого же матча.

Примечательно, что в Цинциннати путь россиянина по турнирной сетке прервал финский теннисист Эмиль Руусувуори. С этим спортсменом личные встречи у Андрея вообще складываются крайне непросто. В начале сезона Рублёв лишь в упорном четырёхсетовом сражении почти за три часа переиграл финна на Australian Open – 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. Спустя восемь месяцев Руусувуори взял реванш на «Мастерсе», оставив матч за собой – 7:6, 5:7, 7:6.

На старте US Open слепой жребий вновь свёл соперников в матче первого круга. Однако за несколько часов до выхода на корт 24-летний финн снялся с турнира. Неделю назад из-за болезни Эмилю пришлось принять аналогичное решение и отказаться от выступления в Уинстон-Сейлеме. Теперь же болезнь вывела его из состава участников американского «Шлема». Место финна в основной сетке занял не хватающий звёзд с неба, зато уже поймавший игровой ритм 21-летний француз Артур Казо.

Занимающий 119-е место в мировом рейтинге француз начал путь на этом турнире с квалификации. Там он последовательно в двух сетах очень уверенно обыграл бельгийца Зизу Бергса (6:3, 6:2) и японца Синтаро Мочизуки (6:1, 6:2), но решающий барьер квалификации ему не покорился. В матче за выход в основу Артур потерпел поражение от итальянца Стефано Травальи (7:6, 4:6, 1:6). Снятие Руусувуори позволило Артуру отобраться в основу на правах лаки-лузера.

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Что интересно, матч с Рублёвым стал для Казо всего вторым в основных сетках профессионального тура в 2023 году. В нынешнем сезоне Артур выступал по уайлд-кард на домашнем «Ролан Гаррос», где в первом круге проиграл в четырёх сетах своему соотечественнику Корентену Муте. Главным же на данный момент достижением в карьере спортсмена является выход в финал юниорского Australian Open в 2020 году.

В начале встречи соперники выиграли по два гейма на своей подаче, после чего Рублёв совершил ускорение и оформил первый и одновременно решающий брейк в партии. Полученного преимущества Андрею с лихвой хватило, чтобы спокойно довести стартовый сет до закономерной концовки – 6:4. За 39 минут, которые продолжалась партия, Казо не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, а наиболее напряжённым моментом для россиянина оказался счёт «ровно» во втором гейме на подаче.

Во второй партии француз сумел навязать отчаянную борьбу победителю 14 турниров ATP. В середине сета Казо удержал гейм, ликвидировав брейк-поинт, а следом уже сам едва не наиграл на свой первый брейк-поинт в матче. При счёте «ровно» Рублёв выиграл один из самых красивых розыгрышей, угодив точно в линию резким кручёным кроссом с форхенда. Если бы в тот момент Андрей допустил неточность, то ситуация на корте могла бы измениться.

Но Рублёв удержал себя в руках и на какое-то время сохранил полный контроль над происходящим на корте. Пережив непростой момент на подаче, Андрей роскошно отыграл на приёме, записав в актив сразу несколько эффектных ударов. Наиболее важный из эйсов уроженец Москвы исполнил, имея брейк-пойнт, благодаря чему вырвался вперёд – 5:4.

Могло показаться, что завершение сета для россиянина теперь является не более чем формальностью, к тому же после перехода на своей подаче он быстро заработал двойной сетбол – 40:15. Вот только Казо вовсе не собирался сдаваться без боя и нашёл в себе силы на продолжение борьбы. Отыграв оба сетбола, Артур сначала наиграл на один брейк-поинт, а затем и на второй, и все приложенные им усилия в результате позволили французу восстановить равновесие в партии – 5:5.

Судьба напряжённой партии в итоге решалась на таком же непростом тай-брейке. В 13-м гейме Казо смог первым вырваться вперёд с мини-брейком – 2:1, но не прошло и минуты, как уже Рублёв сам лидировал с мини-брейком – 4:2. Обмен выигранными розыгрышами на приёме продолжался, и вот уже Казо снова оказался впереди – 5:4. К счастью, в решающий момент в концовке сета в разы более титулованный россиянин сумел подтвердить свой более высокий класс. Выиграв два подряд мяча на своей подаче, Рублёв заработал сетбол на приёме, и, сделав ещё один мини-брейк, Андрей буквально вырвал сет – 7:6 (7:5). Вторая партия продолжалась 72 минуты – почти в два раза дольше, нежели стартовый сет.

Как это часто бывает с молодыми теннисистами, после столь обидно проигранного сета 21-летний француз пусть и не сразу, но всё-таки просел по качеству игры. В третьем сете Рублёв с ходу мог уходить с брейком в отрыв, однако с первой попытки это сделать не получилось: во втором гейме Казо выбрался с 15:40 и удержал подачу – 1:1.

Впрочем, в сегодняшние планы Андрея очевидно совсем не входило затягивать встречу. В четвёртом гейме он вновь заработал двойной брейк-поинт, и на этот раз выстоять французу уже не получилось. Тут же восьмой сеяный турнира уверенно подтвердил сделанный брейк, впервые в матче поведя в сете с преимуществом в три гейма – 4:1.

В дальнейшем Рублёв сделал ещё один брейк и довёл встречу до логической развязки, завершив матч – 6:4, 7:6, 6:1. В заключительном гейме Андрей отыграл двойной брейк-поинт. Таким образом, российский теннисист одержал первую победу с 26 июля, прервав неприятную трёхматчевую серию поражений.

В следующем раунде Андрей может сразиться с ещё одним французом, однако уже совсем из другой возрастной категории – 36-летним Гаэлем Монфисом. Но для этого ветерану тура ещё нужно одержать победу над японцем Таро Дэниэлом.