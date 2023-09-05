«Больше не хочу играть!» Остапенко с «баранкой» и кучей ошибок пустила Гауфф в 1/2 US Open

Во вторник, 5 сентября, на US Open стартовали четвертьфинальные поединки. В первой встрече дня принимали участие чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко (Латвия), посеянная под 20-м номером, и шестая ракетка мира Кори Гауфф (США). В 1/8 финала Остапенко стала автором главной на данный момент сенсации турнира, выбив из борьбы лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек, — 3:6, 6:3, 6:1. После этого стало известно, что 11 сентября второй номер мировой классификации Арина Соболенко впервые в карьере поднимется на первую строчку.

Гауфф же в своём матче четвёртого круга обыграла другую титулованную теннисистку. Чемпионка Australian Open 2018 года, бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, возобновившая карьеру после паузы в три с половиной года, старалась навязать борьбу 19-летней американке, но в третьем сете не выдержала — 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Кори.

Остапенко перед четвертьфиналом рассказала, за счёт чего ей удалось прибавить в последнее время. «Мне казалось, на многих турнирах я играю неплохо. Но в некоторых моментах не всё получалось. Но я всё равно продолжала стараться, работала. Сейчас мне кажется, что моя игра возвращается на былой уровень. И я играю свободнее — в хорошем смысле этого слова. И не думаю [о посторонних вещах] слишком много», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Гауфф же дала характеристику игре Елены. «Честно говоря, она или «в огне», или нет. Что касается Елены, она хорошо бьёт по мячу. Я проиграла ей на Australian Open в этом году. Возможно, с ней у меня будет больше «лёгких» очков — больше, чем в игре с Игой. А может, и нет. Может быть, у неё будет много виннерсов», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Елена Остапенко играет на US Open — 2023 Фото: LightRocket via Getty Images

В личных встречах у Остапенко и Гауфф было равенство. Американка в трёх сетах обыграла латвийку в финале Линца-2019 — Кори было тогда всего 15 лет. То был её первый титул на уровне WTA. А Остапенко взяла реванш у соперницы в четвёртом круге Australian Open 2023 года: 7:5, 6:3.

Начало встречи полностью осталось за Гауфф. Остапенко, подававшая в первом гейме, сразу же стала допускать невынужденные ошибки и подарила сопернице брейк. После этого американка уверенно взяла свою подачу — 2:0. Дальше было ещё хуже: второй раз подряд отдав свой гейм, латвийка обратилась к своей команде: «Я больше не хочу играть!»

Четвёртый гейм также остался за Кори — 4:0. Во всех этих геймах она отдавала сопернице лишь по одному очку. В пятом гейме Гауфф также использовала первый же брейк-пойнт, после чего, подавая, повесила сопернице «баранку» — 6:0 всего за 20 минут. За партию Остапенко допустила целых 13 невынужденных ошибок — просто-таки огромное количество.

Кори Гауфф в 1/4 US Open с Еленой Остапенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии Остапенко продолжила ошибаться, и Гауфф, как и в первом сете, начала с брейка. И только после этого у латвийки стало что-то получаться. Во втором гейме она заработала двойной брейк-пойнт и сразу же воспользовалась им — 1:1. Третий гейм оказался самым напряжённым: у Елены были геймболы на подаче, но она не смогла дожать Кори, а вот та реализовала первый же брейк-пойнт.

В следующих своих геймах Остапенко могла восстановить равновесие, но упустила в общей сложности три брейк-пойнта. А Гауфф в седьмом гейме, когда счёт уже был 4:2 в её пользу, опять использовала первый же брейк-пойнт (у Елены вновь посыпались ошибки) и вышла подавать на матч. Финальный гейм американка начала с 0:30, но затем прибавила и с третьего матчбола добилась своего — 6:0, 6:2 за 1 час 9 минут. Что касается Остапенко, то за весь матч она насобирала целых 36 невынужденых ошибок.

Вот так Гауфф впервые в карьере пробилась в четвёрку лучших на Открытом чемпионате США. В полуфинале US Open она сыграет с победительницей игры Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Каролина Мухова (Чехия, 10). Этот матч состоится в ночь с 5 на 6 сентября мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».