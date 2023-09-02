Разочаровал по полной. Медведев провалился и сенсационно быстро вылетел с US Open — 2022

27-летний российский теннисист Даниил Медведев за карьеру выиграл только один турнир «Большого шлема» — US Open в 2021-м. Хороший шанс взять титул был на Australian Open – 2022, но Медведев проиграл битву нервов Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.

Даниилу сложно претендовать на кубки «Ролан Гаррос» и Уимблдона, поскольку грунт и трава не являются его любимыми покрытиями. Возможно, со временем ситуация изменится. Победа на грунтовом «Мастерсе» в Риме и выход в полуфинал травяного Уимблдона в этом году показывают, что у Медведева есть потенциал преуспевать на неудобных поверхностях, осталось лишь продемонстрировать стабильность на них на длинной дистанции.

Пока же Даниил всё ещё считается сильным специалистом только по харду. Но и последние мэйджоры на этом покрытии у него не задались. Разочаровывающе для Медведева завершился прошлогодний US Open – 2022, где он в статусе действующего чемпиона при защите титула вылетел сенсационно быстро, проиграв австралийцу Нику Кирьосу в 1/8 финала.

Даниил Медведев приехал на US Open – 2022 в качестве бесспорного фаворита. Не только потому, что выиграл этот турнир годом ранее. Даниил был лидером рейтинга ATP и, соответственно, получил первый номер посева на «Шлеме». Особой конкуренции на харде у него не просматривалось.

Новак Джокович не приехал в США из-за коронавирусных ограничений. Второй сеяный Рафаэль Надаль обыгрывал Медведева в финале AO и вроде как считался реальным претендентом на титул, но настораживали проблемы испанца со здоровьем, которые помешали ему сыграть в полуфинале Уимблдона. Да и победа на двух хардовых «Шлемах» за год – задача, которая Рафе никогда не покорялась. Был ещё Карлос Алькарас, но тогда 19-летнего парня в полной мере не воспринимали всерьёз как угрозу на ТБШ, несмотря на выигранные «Мастерсы» в Майами и Мадриде. Стефанос Циципас, Каспер Рууд или кто-либо другой из топ-10 большой проблемой для Медведева тоже не казались.

Даниил уверенно прошёл три первых раунда, выбив американца Стефана Козлова (6:2, 6:4, 6:0), француза Артура Риндеркнеша (6:2, 7:5, 6:3) и китайца У Ибина (6:4, 6:2, 6:2). Соперники довольно несложные, что, возможно, в каком-то смысле расслабило россиянина.

Даниил Медведев на US Open — 2022 Фото: Elsa/Getty Images

В 1/8 финала Медведева ждала встреча с 23-м сеяным австралийцем Ником Кирьосом. Тот самый случай, когда рейтинг игрока очень обманчив. Летом 2022-го Кирьос показывал едва ли не лучший теннис в своей карьере. Ник вышел в финал Уимблдона-2022. Да, ожидаемо проиграл там Новаку Джоковичу, но на турнирах «Большого шлема» его потолком ранее был четвертьфинал Australian Open – 2015. В подавляющем большинстве случаев на мэйджорах Ник вылетал в первом-третьем раундах, и даже участий в 1/8 финала (четвёртый круг) у него не так много – всего шесть, из них ни одного на US Open до встречи с Медведевым.

Почти всё говорило в пользу Даниила – рейтинг, статус действующего чемпиона, послужной список на US Open и вообще всех на хардовых турнирах. Но Кирьос являлся на удивление неудобным соперником для Медведева. Перед 1/8 финала US Open Ник имел преимущество по личным встречам 3-1, в том числе незадолго до поездки в Нью-Йорк обыграв россиянина на «Мастерсе» в Монреале, где не дал ему защитить титул.

Первый сет прошёл в равной борьбе. Медведев и Кирьос по одному разу взяли подачи друг друга, дело дошло до тай-брейка. Даниил упустил три сетбола, последний из них при счёте 8:7. Затем уже Ник вырвался вперёд, но аналогично трижды упускал шансы закрыть партию в свою пользу. И всё-таки с четвёртой попытки Кирьос сделал это – 7:6 (13:11) в пользу австралийца в напряжённейшем первом сете.

Ник Кирьос — неудобный соперник для Даниила Медведева Фото: Sarah Stier/Getty Images

Даниил сразу после неудачно сложившейся партии пожаловался на ложу Ника. Он сказал судье из Греции Еве Асдераки, что команда австралийца отвлекала его криками на подаче.

«Им нельзя так делать. Если они во второй раз так сделают, я не буду играть, пока кого-нибудь не выгонят. Я предупреждаю – после второго раза играть не буду. Они не могут так делать на моей подаче. Это ложа профессионального теннисиста, на моей подаче так делать нельзя», — заявил Медведев.

Во втором сете Медведев больше не жаловался на команду соперника, пришёл в себя и стал привычно доминировать на корте. Даниил сделал два брейка и повёл 5:1, затем неожиданно дал слабину на своей подаче, но всё равно спокойно забрал партию – 6:3. Хотя без небольшого инцидента всё же не обошлось. В одном из розыгрышей Кирьос специально ударил мячом в ограду корта во время гейма на подаче Медведева. Россиянин снова обратился к судье: «Я правильно понимаю – я могу бить на трибуны после каждого розыгрыша? Если ему можно, то и мне можно».

Медведеву не следовало реагировать на подобные мелочи, когда он перехватил инициативу в игре. Кирьос – известный провокатор, который различными способами пытается вывести оппонентов из себя. Удар в ограду корта – весьма безобидная уловка, которая в случае с Даниилом в какой-то степени сработала. Даниил потерял уверенность в третьем сете. Ник спокойно брал свои подачи, даже не доводя дело до «больше-меньше». Ключевым стал четвёртый гейм, в котором австралиец сделал брейк. Третья партия осталась за ним – 6:3. Уже стало окончательно понятно, что Кирьос серьёзно заряжен на победу и делать поблажки Медведеву не собирается.

В четвёртом сете окрылённый Ник вообще не оставил шансов Даниилу. Два ранних брейка австралийца убили интригу в концовке. Итоговый счёт матча – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Кирьоса.

Ник Кирьос после победы на Даниилом Медведевым Фото: Sarah Stier/Getty Images

Ник в 27-й раз в карьере победил соперника из топ-10 (при 37 поражениях) и третий раз обыграл №1 (при двух поражениях). Конкретно у Медведева Кирьос выиграл четвёртый матч из пяти. За счёт этой победы Кирьос впервые вышел в четвертьфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд и в четвёртый раз за карьеру в целом. Ник радовался успеху, но в рамках приличного. Вторая половина прошлого года – редкий отрезок, когда австралиец стабильно соблюдал трудовую этику и показывал результат.

«Вам понравилось? Это был потрясающий матч. Даниил – действующий чемпион, на нём огромное давление. Но я очень хорошо сыграл, вообще последние месяцы играю великолепно. Каждый день стараюсь работать, прогрессировать с каждой тренировкой. Раньше я бы каждый вечер куда-нибудь ходил, а сейчас ложусь спать. У меня отличная девушка, она мне помогает. И команда. Я не хочу их подводить. Мы уже четыре месяца в дороге, все оставили дома семьи. Это последняя остановка перед возвращением в Австралию, и я хочу показать максимум. Надеюсь, смогу дойти до конца. Но не заглядываю дальше одного матча. Конечно, Уимблдон придал мне уверенности. И проиграть финал было очень больно», — сказал Кирьос после игры.

Медведев впервые с 2018 года уступил на US Open раньше полуфинала. Россиянин не защитил титул и по итогам турнира потерял первую строчку рейтинга, опустившись на четвёртую позицию. Даниил пробыл лидером 16 недель – это 17-й результат в истории (всего рейтинг возглавляли 27 человек). Медведев признал, что закономерно проиграл Кирьосу, хоть и пожаловался на мешавшую ему простуду.

«Ник сыграл хорошо. До третьего сета мы были примерно равны, но потом он заиграл лучше меня. В третьем сете я стал хуже чувствовать себя физически. Может быть, это сыграло ключевую роль. Я простыл. В США всё время простужаюсь из-за безумных кондиционеров. В прошлом году заболел в Цинциннати. Сегодня немного болело горло. Может быть, это сыграло роль в моём физическом состоянии. Но я не ищу оправданий, потому что Ник сыграл хорошо. И когда он обыграл меня в Монреале, я не болел. В Монреале он тоже играл хорошо. Я играл с Новаком, Рафой, и сегодня он был на их уровне. С ним тяжело. У него потрясающая подача. Но и если начинается розыгрыш на задней линии, ты не чувствуешь, что тебе гарантировано преимущество. Он хорошо играет. У него есть все удары.

Кирьос провёл матч на высоком уровне. Если он и дальше будет так играть, у него есть все шансы взять титул. Но соперники будут сложными, так что ничего не гарантировано. Он меня чем-нибудь удивил? Не особо. Мало ошибался. Это меня не то чтобы удивило, но я был бы рад, если бы он ошибался больше. Может быть, так я бы выиграл. Отвлекают ли его выходки? Не особо. Сегодня он вообще ничего не делал. Как я уже говорил два дня назад, мы друг друга уважаем. В ситуации с его ложей ничего особого не было. Только один раз в первом сете, на моём геймболе при 5:6. Мне под руку на второй подаче кто-то из его ложи крикнул: «Давай, порви его». Это не очень красиво. Так нельзя делать, когда ты в ложе. Я сказал об этом судье. Не знаю, кто именно это был. Честно говоря, я не знаю имён людей из его окружения, но мы только что разговаривали в раздевалке. Так что я уважаю их так же, как почти все остальные команды. Однако после матча я сказал, что так делать нехорошо. Голос был мужской. Но это было всего один раз за весь матч, так что, думаю, это не со зла. Надеюсь. В общем, всё в порядке.

Потеря первого места в рейтинге? Пока вы не сказали об этом, я не помнил. Это не очень приятно, потому что, конечно, хоть сейчас и стараюсь держать лицо, я огорчён. Плакать в раздевалке не буду, но всё равно расстроен. Несколько дней мне будет грустновато, буду сидеть в телефоне или смотреть сериал на компе. Но о том, что больше не буду №1, сразу после матча не думал. На каком месте я окажусь, тоже не знаю. Наверное, на третьем-четвёртом. Наверное, Алькарас тоже меня обойдёт. Хотя не знаю. Это тоже мотивирует прибавлять. Конечно, на «Шлемах» в этом году я был недостаточно хорош. Не победил в Австралии, хотя шанс был. На Уимблдоне сыграть не смог, на «Ролан Гаррос» проиграл в четвёртом круге — как и здесь. Нужно было выступать лучше. Нужно больше очков, если я хочу снова стать первым», — заявил Медведев.

Даниил Медведев после вылета с US Open — 2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Вылет действующего чемпиона US Open Медведева на стадии 1/8 финала сильно разочаровал, хотя в прошлом году дела в Нью-Йорке не задались у всех когда-либо побеждавших на ТБШ теннисистов. Даниил, Рафаэль Надаль и Марин Чилич выбыли в четвёртом раунде, Энди Маррей – в третьем, а Доминик Тим и Стэн Вавринка прекратили борьбу уже после стартового матча. Из этого списка серьёзных свершений объективно ждали только от Медведева и Надаля, но момент знаковый. В четвертьфинале не было ни одного победителя мэйджоров всего лишь в третий раз в Открытой эре. Ранее подобное происходило только на Уимблдоне-2003 (выиграл Роджер Федерер) и на US Open — 2020 (выиграл Тим).

Карен Хачанов (лучший результат на ТБШ – четвертьфинал), Андрей Рублёв (четвертьфинал), Ник Кирьос (финал), Маттео Берреттини (финал), Каспер Рууд (финал), Янник Синнер (четвертьфинал), Карлос Алькарас (четвертьфинал), Фрэнсис Тиафо (четвертьфинал) составили восьмёрку сильнейших в 2022 году. Выделить явного фаворита было сложно, но всё-таки предпочтение отдавалось третьему сеяному Алькарасу и набравшему мощный ход Кирьосу. Ник шансом не воспользовался и проиграл Карену Хачанову (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6) в четвертьфинале.

А вот 19-летний Алькарас, хоть и не без нервов, но выиграл свой первый «Шлем». Карлосу пришлось очень непросто в заключительных противостояниях с Синнером (6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3), Тиафо (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3) и Руудом (6:4, 2:6, 7:6, 6:3). Алькарас снял с себя огромный психологический барьер. Именно после триумфа на US Open Карлос стал явно выделяться на фоне Синнера, Рууда, других молодых игроков, а затем постепенно начал затмевать Медведева и становиться главной угрозой для Новака Джоковича.

Было бы интереснее, если бы Даниил сыграл с Карлосом в финале вместо Рууда. На тот момент испанец рисковал не справиться с давлением в решающем матче с игроком, имеющим опыт победы на «Шлеме». Но US Open – 2022 без Новака Джоковича в целом можно назвать турниром упущенных возможностей для Медведева и множества молодых теннисистов, за исключением Алькараса. Карлос использовал идеальный шанс «размочить» нолик в графе выигранных мэйджоров, окончательно ворвался в теннисную элиту и лишь укреплял свой статус с течением времени.

На US Open – 2023 уже есть Новак Джокович. Алькарас считается его основным конкурентом в борьбе за титул, а Медведев – третьей силой, потенциально способной бросить им вызов. Даниил начал турнир с убедительной победы над венгром Аттилой Балажем (6:1, 6:1, 6:0) и чуть менее уверенно прошёл австралийца Кристофера О’Коннелла (6:2, 6:2, 6:7, 6:2), но соперники довольно слабые, и впадать в эйфорию не стоит. Впереди ещё очень много работы, чтобы добраться как минимум до возможного полуфинала с Алькарасом, не говоря уже о перспективе завоевания титула в гипотетическом финале с Джоковичем.