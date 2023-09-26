«Не помню такого матча». На заре карьеры Серена проиграла мужчине из 3-й сотни рейтинга

25 лет назад немецкий теннисист Карстен Браш поиздевался над надеждами американского тенниса. В тот день он пил пиво и курил.

В прощальном письме после ухода из тенниса осенью 2022 года Серена Уильямс подчеркнула, что будь она мужчиной, то наверняка бы ещё продолжала играть. «Я бы играла и выигрывала, пока моя жена думает о расширении семьи. В 2017-м я совершила почти мужской поступок, когда выиграла Australian Open, будучи на втором месяце беременности. И сегодня я заслужила перейти от тенниса к другим вещам, которые мне важны. Моя дочь Олимпия недавно сказала, что хочет стать старшей сестрой, и я попытаюсь ей в этом помочь», – призналась Уильямс-младшая.

В сентябре 2023-го Серена во второй раз стала мамой и наслаждается жизнью в этом ответственном статусе. Сегодня ей не нужно прилагать сверхусилия и пытаться совершать мужские поступки. Серена и её сестра Винус выполнили свою миссию – равняясь в своей игре на мужчин, они привнесли в теннис новые стандарты атлетизма. За это их много критиковали и даже называли «братьями Уильямс», но они продолжали оставаться самими собой.

В 42-й день рождения Серены рассказываем историю 25-летней давности, когда сёстры Уильямс пытались доказать, что мало в чём уступают мужчинам, и провели эпичный матч против одного из них. Вот что из этого получилось.

Коннорс поставил $ 1 млн на свою победу над Навратиловой и победил

В свете попыток объединения мужского (ATP) и женского (WTA) туров одним из ключевых вопросов стало обсуждение равенства призовых. Даже несмотря на одинаковые выплаты на «Шлемах», в среднем за год мужчины зарабатывают на 75% больше женщин. Дискуссии на эту тему ведутся с момента учреждения теннисных ассоциаций и не раз переходили из плоскости разговоров в сражения на теннисном корте, получившем название «Битва полов».

В конце 1960-х перекос в призовых у мужчин и женщин оказался настолько существенным, что неравенство заставило нескольких ведущих теннисисток во главе с американкой Билли Джин Кинг угрожать бойкотом Открытого чемпионата США и организовать свой собственный профессиональный тур. Надменные мужчины не упускали возможности доказать представительницам прекрасной половины человечества, что они вполне обоснованно зарабатывают больше.

Юные сёстры Уильямс и не подозревали, как силён их соперник Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый матч серии «Битвы полов» прошёл в 1973 году, и двукратный победитель US Open Бобби Риггс в 55 лет легко обыграл вдвое младшую звезду женского тенниса Маргарет Смит-Корт со счётом 6:2, 6:1. Спустя полгода Риггс рассчитывал на ещё одну лёгкую победу над Билли Джин Кинг, но знаменитая активистка за права женщин обыграла ветерана – 6:4, 6:3, 6:3. «Она была слишком хороша, слишком быстра. Я знаю, что сказал много такого, что она сегодня заставила меня проглотить. Видимо, теперь я величайший слабак всех времён. Но мне придётся это принять», – сокрушался Риггс.

20 лет спустя организаторы очередной «Битвы полов» отобрали у 40-летнего Джимми Коннорса вторую подачу, а противостоявшей американцу на пять лет младшей Мартине Навратиловой разрешили пробивать в парный коридор. Не помогло – поставивший в букмекерской конторе $ 1 млн на свою победу Джимми выиграл со счётом 7:5, 6:2.

Соперник Серены и Винус курил в перерывах между геймами

Несмотря на преимущественно поражения в матчах с мужчинами, женщины давно наслаждаются заслуженной победой в виде равенства призовых на «Шлемах». Но в истории тенниса есть матч, который они особенно не любят вспоминать. Больше всего стереть его из памяти пытаются Серена и Винус Уильямс, принявшие участие в нём в самом начале своих выдающихся карьер.

В январе 1998 года юные американки дебютировали на Australian Open. До главного трофея не дотянулись, зато сильно впечатлили теннисных специалистов сверхмощной игрой. Журналисты сравнили агрессивный теннис 16-летней Серены и 17-летней Винус с мужским и тем самым спровоцировали Серену на дерзкую и высокомерную фразу на пресс-конференции: «Во время турнира я часто тренировалась с мужчинами и наблюдала за их работой. Думаю, мне по силам обыграть участника ATP-тура из второй сотни рейтинга».

Считавшаяся на тот момент более талантливой Винус подняла планку ещё выше: «Через пару лет нам с Сереной реально противостоять игрокам мужской топ-100». Так случилось, что пресс-конференцию посетил 30-летний немецкий теннисист Карстен Браш. В лучшие годы он входил в топ-50, но в конце 1990-х занимал 203-ю строчку мирового рейтинга и на Australian Open – 1998 вылетел в первом круге. «Мне не повезло со жребием, а отель всё равно был забронирован до конца недели – я планировал задержаться в Австралии, чтобы хорошенько загореть и отдохнуть. И тут я услышал провокационную речь сестёр и решил с ними сразиться», – признался Браш.

Американки оказались для Карстена Браша сладкими булочками Фото: Stefan Hesse/Getty Images

Немец обратился к менеджеру американок Нику Боллетьери с предложением о возможности проведения матча, и тот согласился. Правда, поставил несколько условий: не более 50 болельщиков, никаких судей, журналистов, видеокамер и без права Карстена на переподачу. Матч запланировали на 17-м корте спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Подготовку к нему Браш провёл в привычном режиме: гольф, пиво, сигареты и дискотека – перед игрой он почти не спал.

Пропустивший с утра пару бокалов пива Карстен попросил о возможности курить в перерывах между геймами. Сёстры оказались не против, рассчитывая, похоже, на лёгкую победу. Своим неряшливым видом немец совершенно не походил на профессионального спортсмена: мешковатая от частой стирки футболка, шорты-бриджи, старенькая ракетка и очки, напоминавшие маску для плавания. Тем удивительнее, что с началом матча с Сереной баллы преимущественно набирал только Браш.

Сёстры Уильямс взяли у мужчины всего три гейма на двоих

Уильямс-младшая делала вид, что матч особо не имел для неё значения – много смеялась, дурачилась, болтала с соперником в перерывах между геймами, но за этим читалось сумасшедшее раздражение. Теннисистка с огромными амбициями попросту не могла принять, что Карстен совершенно легко принимал её достаточно мощную даже по мужским меркам подачу и спокойно доставал мощно летевшие по углам мячи. Мужчина троллил Серену призывами: «Давай уже чуть сильнее, включайся!» Браш уверенно вёл игру, и спустя 20 минут счёт был 5:0 в его пользу. В результате в матче, который проходил в формате одного сета, он сжалился и подарил американке один гейм.

Следом на корт выскочила Винус – с горящими глазами и желанием отомстить за сестру. Однако и её ждала неутешительная участь: Уильямс-старшая не смогла поймать свою игру, а на приёме у неё совершенно не было шансов. Разнообразная подача левши Браша особенно во второй квадрат позволяла ему оформлять эйс за эйсом, а когда розыгрыш всё же завязывался, он неожиданно выходил к сетке и ставил Винус в тупик. Как и в поединке с Сереной, он довёл счёт до 5:0 и снова чуть сбавил обороты, чтобы окончательно не портить сёстрам настроение. Он выиграл сет 6:2.

Серена и Винус постарались забыть о матче с Брашем как можно скорее Фото: Allsport UK/Getty Images

«Они, конечно, способны победить одного-двух теннисистов из девятой сотни, но не более того. Я подавал вполсилы и вообще играл где-то на уровне 600-й ракетки. Моё превосходство заключалось не только в физической мощи – думаю, они не сталкивались с таким вращением, которое придают мячу в мужском туре», – красовался победитель.

Сёстрам ничего не оставалось как пожаловаться на усталость от изнурительных матчей на австралийском мэйджоре и намекнуть на реванш. Однако спустя полгода, когда Карстен встретил Винус на «Ролан Гаррос», и спросил, как она чувствует себя после их поединка в Мельбурне, американка с улыбкой на лице ответила: «Какой матч? Не помню такого матча…»