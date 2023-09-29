Медведев выиграл первый матч после финала US Open! Даниил нервничал и спорил с судьёй

В пятницу, 29 сентября, на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) заканчиваются матчи первого круга. Сегодня в борьбу вступил победитель Открытого чемпионата США 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. Российский теннисист вернулся на корт впервые после поражения от Новака Джоковича в финале US Open. После такого напряжённого отрезка Медведев решил отдохнуть и не выступал даже в выставочных турнирах, не говоря уже об официальных.

По прилёте в Пекин Даниил, как водится, пообщался с журналистами. И заявил, что нацелен только на победу. «Я впервые в Пекине. Это очень сильный турнир. Так что выиграть его было бы здорово. Титул стал бы прекрасным воспоминанием. Он здорово укрепил бы мою уверенность в себе.

Впереди ещё несколько важных турниров. Чем лучше сыграешь в конце сезона, тем лучше будет начинать следующий. Моя мотивация в том, чтобы продолжать доказывать себе, что я могу выигрывать крупные турниры, брать крупные титулы, обыгрывать серьёзных соперников», — цитирует его пресс-служба ATP.

Вообще, турнир в Пекине оказался очень представительным, несмотря на то что это даже не «Мастерс», а «пятисотник». Из всей мировой элиты здесь нет только Новака Джоковича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в соперниках у Медведева, посеянного под вторым номером, по первому кругу оказался не какой-нибудь ноунейм, а Томми Пол, 13-я ракетка мира.

«Здесь очень много сильных игроков. Будет непросто. Здесь сетка, как на «Мастерсе» или на турнире «Большого шлема». В каком-то смысле даже сильнее, чем на «Шлеме», где иногда можно спокойнее войти в турнир. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов, поражений сеяных. Потому что первые раунды всегда непростые», — так высказался о сетке Медведев, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

26-летний Пол проводит лучший сезон в карьере. С титулами у него, правда, пока туговато. Трофей за победу на ATP-250 в Стокгольме-2021 пока так и остаётся единственным в профессиональной карьере американца. В то же время нельзя не отметить прогресс Томми в последние месяцы. В начале года он даже в топ-30 не входил, а теперь пытается пробиться в первую десятку. Да и на «Шлемах» в этом сезоне Пол выглядел достойно, особенно на Australian Open, где ему внезапно удалось пробиться в полуфинал. Ну и четвёртый круг US Open — тоже хорошее достижение.

Ранее Медведев и Пол лишь раз играли друг с другом. Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2021 россиянин одержал волевую победу — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. В отчётном матче первый гейм растянулся на девять минут. Медведев спасся с двойного брейк-пойнта, затем теннисисты несколько раз возвращались к «ровно», однако решающее слово осталось за Полом — россиянин на четвёртом брейк-пойнте допустил двойную ошибку. Но Даниил уже в следующем гейме сделал ответный брейк, под ноль взяв подачу соперника, — 1:1. Американец стал часто ошибаться, чем Медведев не замедлил воспользоваться. Следующие три гейма также остались за россиянином, причём свои подачи он брал под ноль.

В седьмом гейме Даниил при счёте 4:2 в свою пользу не избежал проблем на подаче. Он получил предупреждение за затяжку времени. Медведев пошёл разбираться с судьёй, объясняя, что ждал, когда болбой уйдёт с площадки. После этого Даниил разозлился, выдал два эйса подряд и забрал этот гейм — 5:2. А в восьмом гейме использовал первый же сетбол на приёме — 6:2 за 47 минут.

Во втором сете Медведев уже в четвёртом гейме обеспечил себе решающее преимущество. Россиянин вышел на двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — 3:1. Даниил явно был настроен закончить матч как можно быстрее. В шестом гейме он снова взял подачу соперника (с шестого брейк-пойнта!) и, поведя 5:1, вышел подавать на матч. Финальный гейм он забрал под ноль — 6:2, 6:1 за 1 час 21 минуту.

Вот так Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине. В 1/8 финала он сразится с австралийцем Алексом де Минором, 12-й ракеткой мира, который в первом раунде отыграл два матчбола в противостоянии с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем — 6:3, 5:7, 7:6. Счёт личных встреч 5-2 в пользу россиянина, в том числе 1-1 в 2023 году. Де Минор в двух сетах обыграл Даниила в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто, а в 1/8 финала US Open тот взял волевой реванш.

Также сегодня свои матчи первого круга проведут Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов. За всеми событиями следите в «лайве» на «Чемпионате».

Турнир ATP-500 в Пекине закончится 4 октября.