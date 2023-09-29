Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи субботы 30 сентября 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

6 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Павлюченкова и Рублёв сражаются в Азии
Даниил Сальников
Теннисные матчи пятницы 30 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 30 сентября на кортах Азии — Пекин, Токио и Нинбо.

Посмотреть все события 30 сентября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Токио, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Токио (ж). 1/2 финала
30 сентября 2023, суббота. 06:00 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
86
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: кто окажется сильнее в российском дерби?

В финале «пятисотника» в Токио точно будет играть российская теннисистка. Это стало ясно после сенсационной победы Вероники Кудерметовой в четвертьфинале над Игой Свёнтек. Дальше ей играть с Анастасией Павлюченковой, которая убрала с дистанции Екатерину Александрову. Вообще же это будет уже четвёртое российское дерби за турнир, и лишь Дарья Касаткина проиграла не российской сопернице — в 1/4 финала её остановила американка Джессика Пегула. Всех остальных россиянок устраняли с турнирного пути исключительно соотечественницы. Кудерметова и Павлюченкова ранее встречались четыре раза, и счёт их личных встреч пока равный — 2-2. Анастасия была сильнее в Пекине и Москве-2019, а Вероника — в Шэньчжэне-2019 и Дубае-2021. Победительница нового матча в финале сразится с лучшей теннисисткой из пары Мария Саккари — Джессика Пегула.

Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова

Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 6:00*: Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 06:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: каким получится старт Блинковой в Пекине?

Из 60 участниц женского «тысячника» в Пекине сразу восемь представляют Россию. И первой из них в борьбу вступит Анна Блинкова. Её соперницей будет хорватка Донна Векич. Ранее девушки друг с другом не играли. Победительница во втором круге встретится с Джессикой Пегулой из США.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 7:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Варвара Грачёва (Франция), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (ж). 1-й круг
30 сентября 2023, суббота. 07:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Интрига: сохранит ли Потапова «ноль» в графе «поражения» в матчах с Грачёвой?

Анастасия Потапова начнёт сражение в Пекине матчем с Варварой Грачёвой, поменявшей в этом году спортивное гражданство на французское. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Потапова – в Мадриде-2021 и Гамбурге-2022. Сохранит ли россиянка «ноль» в графе «поражения»? Победительница нового матча во втором круге Пекина сыграет с лучшей теннисисткой из пары Сара Соррибес-Тормо — Ига Свёнтек.

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 9:00*: Алекс де Минор (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 09:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: будет ли российский четвертьфинал в Пекине?

Даниил Медведев принял успешный старт на «пятисотнике» в Пекине, обыграв Томми Пола из США. Следующим соперником россиянина будет хорошо ему знакомый Алекс де Минор из Австралии. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт личных встреч — 5-2 в пользу Даниила. Он был сильнее в Сиднее, Уинстон-Сейлеме-2018, Париже-2020, на ATP Cup — 2022 и US Open — 2023, а Алекс победил на «Мастерсах» в Париже-2022 и Торонто-2023. Победитель нового матча сыграет в 1/4 финала с лучшим теннисистом из пары Андрей Рублёв — Уго Умбер.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: VCG/VCG via Getty Images

🏆 🎾 10:00*: Онс Жабер (Тунис, 1) — Диана Шнайдер (Россия), Нинбо, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. Финал
30 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: завоюет ли Диана Шнайдер свой первый трофей WTA?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Благодаря этому успеху она теперь улучшит свой рекорд на 20 позиций и будет 63-й ракеткой мира. В случае победы в финале Диана ворвётся в топ-55 рейтинга WTA. Но сделать это будет непросто, поскольку россиянке будет противостоять опытная Онс Жабер, которая не только старше Шнайдер на 10 лет, но ещё и успела побывать в статусе второй ракетки мира и сыграла в 12 финалах, в том числе и на трёх «Шлемах». Ранее девушки друг с другом не играли. Кто же победит в субботу?

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 10:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Уго Умбер (Франция), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 10:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Интрига: доберётся ли Рублёв до матча с Медведевым?

После волевой победы на старте «пятисотника» в Пекине над непростым британцем Кэмероном Норри россиянин Андрей Рублёв сразится во втором круге с французом Уго Умбером. Теннисисты ранее играли четыре раза. Уго победил в финале «пятисотника» в Галле-2021, а Андрей был сильнее в квалификации Монте-Карло-2019, в Санкт-Петербурге-2020 и Индиан-Уэллсе-2023. Победитель нового сражения в 1/4 финала встретится с лучшим теннисистом из пары Алекс де Минор — Даниил Медведев.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Fred Lee/Getty Images

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android