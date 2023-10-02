Касаткина выдала суперкамбэк после 1:6 и спасла матчбол. Самсонова победила чемпионку ТБШ

В понедельник, 2 октября, на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) закончились матчи первого круга и одновременно стартовали встречи второго раунда. Сегодня на корт выходили четыре россиянки. Вера Звонарёва (WC), Дарья Касаткина (11) и Екатерина Александрова проводили первые матчи на турнире, а Людмила Самсонова сражалась уже за выход в третий круг. Но обо всём по порядку.

Первой в расписании стояла игра 39-летней Звонарёвой, которая встречалась с 22-летней китаянкой Синьюй Ван, 38-м номером рейтинга WTA. Двукратная финалистка ТБШ, бывшая вторая ракетка мира наверняка пребывала в хорошем настроении. На турнире в Нинбо легендарная россиянка в одиночном разряде дошла до четвертьфинала, а в парном завоевала 14-й титул в данном виде — вместе с немкой Лаурой Зигемунд.

В игре Веры с Синьюй Ван молодость победила опыт. В первом сете соперницы без брейков дошли до счёта 3:2 в пользу китаянки. А затем начался фестиваль брейков, который закончился тем, что Синьюй Ван в длинном 10-м гейме (четыре раза было «ровно») реализовала третий сетбол на приёме — 6:4.

Во второй партии китаянка повела 2:0, взяв чужую подачу во втором гейме. Звонарёва могла провести обратный брейк, но не воспользовалась тройным брейк-пойнтом. В дальнейшем россиянка забирала свою подачу, пусть и с большими трудностями, отыграв шесть брейк-пойнтов. Китаянка же больше не давала ей шансов на брейк. Подавая на матч при 5:3, она использовала третий матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 34 минуты.

Затем настал черёд Касаткиной, чьей соперницей была 27-летняя египтянка Маяр Шериф, 34-я ракетка мира. В Токио россиянка дошла до четвертьфинала, где потерпела разгромное поражение от четвёртой ракетки мира Джессики Пегулы, дошедшей до финала (и проигравшей в нём Веронике Кудерметовой), — 1:6, 0:6.

Сегодняшний матч стал очень тяжёлым для Дарьи. Первый сет она провалила, выиграв лишь один гейм при 0:3, да и тот на своей подаче. Кто знает, как сложилась бы партия, если бы в третьем гейме Касаткина при 0:2 сделала ответный брейк. Но она упустила двойной брейк-пойнт. В остальном же у россиянки, часто ошибавшейся в розыгрышах, не было шансов — 6:1 в пользу Шериф.

Тем приятнее, что Дарье удался шикарный камбэк! Для этого ей пришлось приложить огромные усилия. В начале второй партии Дарья уверенно забирала свои геймы, а соперница, которая стала чуть хуже подавать и чаще ошибаться, тем не менее регулярно уходила с брейк-пойнтов. В шестом гейме Касаткина наконец смогла добиться брейка — 4:2. Египтянка, правда, ответила брейком, после чего, подавая, сравняла счёт — 4:4. Но концовка сета осталась за россиянкой. Дарья под ноль взяла свою подачу, а затем отдала лишь одно очко на приёме — 6:4.

Дарья Касаткина играет с Маяр Шериф на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году Фото: Getty Images

А в решающем сете развернулась настоящая драма. Первый брейк удался Шериф, взявшей пятый гейм с третьего брейк-пойнта. В следующем гейме египтянка ушла с брейк-пойнта и оторвалась в счёте — 4:2. А при счёте 5:4 в свою пользу Маяр не смогла подать на матч, допустив в 10-м гейме сразу три ошибки в розыгрышах, — 5:5! Взяв ещё по гейму на подаче, соперницы перешли к решающему тай-брейку.

И тай-брейк этот стал ещё более драматичным, чем всё, что было до этого. Когда счёт стал 6:3 в пользу Касаткиной, казалось, она уже не упустит своего — тройной матчбол всё-таки. Но Дарья растеряла все шансы; более того, проиграв четыре очка подряд, она сама подарила сопернице матчбол. Однако та при 7:6 в свою пользу попыталась укоротить, но попала в сетку. Следующий матчбол вновь был у Касаткиной, но при 8:7 россиянка допустила двойную ошибку. И всё же следующие два розыгрыша, а вместе с ними и матч выиграла Дарья — 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) за 2 часа 50 минут.

Во втором круге Касаткина сыграет с Синьюй Ван, обидчицей Звонарёвой.

Александровой досталась сложнейшая соперница: действующая чемпионка US Open, третья ракетка мира Кори Гауфф. Россиянка, как и Гауфф, только сейчас присоединилась к азиатской серии турниров. Причём если Екатерина после Открытого чемпионата США провела три матча, потерпев в них два поражения, то Кори наслаждалась заслуженным отдыхом.

В первом сете Гауфф поначалу доминировала: первые четыре гейма остались за американкой. В пятом гейме у Кори начался спад, который включил в себя две двойные ошибки, и Александрова отыграла один брейк, после чего наконец взяла свою подачу — 4:2 в пользу Гауфф. Дальше — больше: россиянка ещё раз забрала подачу соперницы, отыграв и второй брейк, а затем, подавая, ушла с 0:30 и сравняла счёт — 4:4. Увы, концовка сета осталась за Кори: при 6:5 она хорошо отыграла гейм на приёме, отдав Екатерине одно очко, — 7:5 за 45 минут.

В начале второй партии Александрова смотрелась уверенно. Свои геймы она забирала довольно спокойно, а в геймах на подаче Гауфф имела брейк-пойнты, которые, к сожалению, упускала. А вот в шестом гейме американка смогла переломить ситуацию. Заполучив первый брейк-пойнт в сете, она тут же использовала его — 4:2. Дальнейшее было делом техники. Кори под ноль взяла свой гейм, затем позволила Екатерине взять свою подачу (хотя было 0:30), после чего подала на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Во втором круге Гауфф сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая в первом раунде одолела румынку Сорану Кырстю (6:2, 2:6, 7:6).

Также уже ближе к концу игрового дня на корте появились Самсонова и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, посеянная под 12-м номером, — это уже второй раунд. Россиянка в первом круге прошла американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), а Квитова не без труда одолела китаянку Сиюй Ван (WC) — 6:7, 7:5, 6:3.

Самсонова лучше вошла в матч и уже в первом гейме взяла чужую подачу. Квитова не сразу смогла найти ответ на это, но в шестом гейме всё же отыграла брейк — 3:3. Однако в седьмом гейме россиянка ещё раз взяла подачу соперницы, а в девятом, когда счёт был 5:3 в её пользу, упустила двойной сетбол на приёме. Несмотря на обидную неудачу, при 5:4 Людмила спокойно подала на партию — 6:4 за 42 минуты.

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками, причём Самсонова в своём гейме допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, — 1:1. В седьмом гейме россиянка обиднейшим образом упустила тройной брейк-пойнт, после чего чешка с нескольких геймболов взяла-таки свой гейм. Ключевым стал 11-м гейм на подаче Петры, начатый ею с двойной ошибки. Людмила под ноль забрала этот гейм, после чего уверенно подала на матч, поставив точку эйсом (всего их у неё оказалось семь) — 6:4, 7:5 за 1 час 36 минут.

В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис, 7).

Турнир WTA-1000 в Пекине завершится 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».