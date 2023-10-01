Турнир жизни! У австрийца с белорусскими корнями было 11 сетболов, но он проиграл в Астане

«Мы все люди — я не горжусь собой»

На Astana Open осталось увидеть всего три матча в одиночке: титул разыграют кто-то из финальной четвёрки – Хамад Меджидович, Себастьян Корда, Себастьян Офнер и Адриан Маннарино. Последний выкарабкался из непростой ситуации: отыграл 11 сетболов у Юрия Родионова. Австриец с белорусскими корнями должен был закрывать вторую партию ещё при 0:40 и 5:6 на подаче Адриана, но не осилил. Как следом и гигантский отрыв на тай-брейке – 2:6.

В чудо-камбэк француз, как признался после, не верил сам – и даже назвал себя счастливчиком. «Я играл не очень хорошо во второй партии, запарывал много ударов. Был уверен, что отдам её. Уже был мыслями в третьем сете. Но он начал проигрывать один сетбол за другим, понял, что он начал уставать, и по сути, в конце мог кто угодно промахнуться и проиграть. Я счастливчик».

Возможно, проблемы были в ракетке и натяжке: Маннарино эмоционально сопровождал каждый промах и посматривал на струны. Оказывается, ещё с US Open – 2023 он был недоволен инвентарём и взял в Астану две прошлогодние ракетки. Уже по ходу с коучем они решали, какую лучше использовать. Ведь после очередного провала в атаке он раскрошил одну и получил предупреждение, а время спустя схлопотал второе – в эмоциях разорвал на себе футболку. В наказание у него забрали очко, подарив сразу четыре сетбола сопернику.

Адриан Маннарино Фото: Андрей Ударцев, ATP

«Мы все люди, – объяснялся потом Адриан. – И все мы проходим через разные эмоции на корте. Я вполне спокоен и могу их контролировать. Просто был раздражён своей игрой и тем, куда всё движется. Это не то, чем я горжусь».

Говорит и пишет посты на русском, а Казахстан — талисман

И тут Родионову не хватило опыта и уровня: до этого он лишь раз доходил настолько далеко в матчах ATP. В 2021 году прошёл в полуфинал серии 250 на траве в Штутгарте, где по пути отыграл матчбол у Алекса де Минора, но в 1/2 из-за травмы снялся с очного противостояния с Марином Чиличем.

Кроме этого, он брал шесть челленджеров – последний в Швейцарии на закрытом харде ещё в марте 2023-го. Судя по его прошлым выступлениям, возможно, неудивительно, что 24-летний теннисист показывает теннис в Казахстане. Его первый титул на челленджерах был в Алма-Ате в 2018 году, а месяц спустя Родионов оказался в полуфинале – уже в Астане, там же добирался до финала в 2021-м. «И с тех пор думаю, что это мой талисман».

Ему нравятся люди и атмосфера Казахстана, а общение на одном языке помогает чувствовать себя непринуждённо – когда-то он и посты в одной из запрещённых соцсетей делал сразу на двух языках: на немецком и русском. Его родители – Сергей и Галина – переехали из Беларуси в Нюрнберг в 1996 году, где и родились будущий теннисист и его брат Егор – нынче агент. А спортивный тренер Флориан Пернхаупт с самого начала отказался от больших денег и верил в его талант.

№7 на юниорах всё ближе становится к первому прямому выходу на январский Australian Open – а не через сито квалификаций, как обычно. В свои 24 он только начинает входить в про-тур, но такой медленный старт его не пугает. «Никогда не сдавайтесь, старайтесь совершенствоваться изо дня в день и всегда старайтесь быть позитивными, потому что, как бы плохо ни выглядели дела, всегда найдётся выход, — считает он. – Просто постарайтесь сделать всё возможное».