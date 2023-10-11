Серия побед 39-летней Звонарёвой оборвалась — Вера уступила украинке. Та не пожала ей руку

В среду, 11 октября, на турнире категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) начались матчи второго раунда. Первым запуском организаторы поставили российско-украинское противостояние, в котором двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва играла с 28-м номером рейтинга WTA Ангелиной Калининой.

39-летняя Звонарёва, легенда отечественного тенниса, в первом круге неожиданно обыграла девятую сеяную Веронику Кудерметову — 6:2, 7:6, а 26-летняя Калинина не испытала проблем во встрече с 456-й ракеткой мира Эллен Перес из Австралии, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию, — 6:1, 6:3.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отметил «кучу ошибок» в исполнении Кудерметовой в матче со Звонарёвой. «Смотрел матч Звонарёвой с Кудерметовой. По ходу игры удивлялся, как Вероника сумела недавно выиграть турнир [в Токио]. Она там играла фантастически, обыгрывала очень сильных соперниц, но сегодня совершила просто кучу ошибок. Звонарёва играла надежно, как обычно, поставила стеночку. Её победа вполне закономерна, но я не могу сказать, что она именно выиграла матч. Скорее, его проиграла Кудерметова.

Звонарёвой сейчас 39 лет, наверное, ей осталось не так уж и долго играть. Но то, что в таком возрасте она обыгрывает Кудерметову — это здорово. И ведь не только Кудерметову прошла, но и побеждала в квалификации. Она является примером для всех детей и начинающих игроков, примером того, как можно долго играть на высоком уровне», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд играют в парном разряде на турнире WTA-1000 в Монреале в 2023 году Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Необходимо пояснить, что российская теннисистка подходила к матчу с украинкой на серии из трёх побед. Сперва она выиграла оба матча в квалификации, победив Камилу Осорио и Тимю Бабош. Ну а затем последовала уже упоминавшаяся победа над Кудерметовой.

Да и вообще Вера пребывает в неплохой форме. В конце сентября 39-летняя спортсменка воспользовалась уайлд-кард на турнире в Нинбо. И своей игрой доказала, что организаторы не ошиблись в выборе. Звонарёва дошла тогда до четвертьфинала, где проиграла первой сеяной Онс Жабер. Вера даже смогла взять у седьмой ракетки мира один сет, но в решающей партии не выдержала.

Добавим, что ранее Звонарёва никогда не играла с Калининой на уровне основных сеток турниров WTA. При этом общий счёт — 1-1: россиянка выиграла в квалификации Ташкента в 2017-м — 6:4, 1:0, отказ, а украинка победила на старте турнира ITF в Трнаве в 2018-м — 6:4, 4:6, 6:2.

На протяжении почти всего первого сета обе теннисистки брали геймы на своей подаче. Без брейк-пойнтов, впрочем, не обходилось. В четвёртом гейме Звонарёва дважды могла взять чужую подачу, но упустила оба шанса. А в пятом гейме уже сама россиянка сумела уйти с двойного брейк-пойнта: сперва она исполнила эйс, а затем отлично пробила под заднюю линию.

Так они дошли до счёта 5:5, после чего перевес оказался на стороне Калининой — Звонарёва стала чуть чаще ошибаться. Решающим стал 11-й гейм, в котором украинка лишь с четвёртого брейк-пойнта, но взяла подачу соперницы. Ну а в 12-м гейме Ангелина закрыла сет, проиграв лишь очко на подаче, — 7:5 за 1 час 3 минуты.

Во второй партии Звонарёва продолжила ошибаться, поэтому первые два гейма Калинина выиграла, отдав лишь один розыгрыш, — 2:0. В третьем украинка ещё раз взяла подачу соперницы, но та смогла наконец ответить брейком, после того как Ангелина дважды ошиблась в розыгрышах при «ровно». Но счёт по-прежнему оставался в пользу Калининой — 3:1.

Увы, вытащить хотя бы эту партию Вере было не суждено. Украинка сделала третий брейк подряд, а затем защитила свою подачу, хотя и не без проблем. Так счёт стал 5:1 в пользу Ангелины. В седьмом гейме она использовала первый же матчбол на приёме, после того как Звонарёва пробила в коридор, — 7:5, 6:1 за 1 час 36 минут.

По окончании матча россиянка и украинка пожали руку судье на вышке, но не друг другу.

Таким образом, Звонарёва четвёртый матч подряд выиграть не смогла. А Калинина вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу. На этой стадии она сыграет либо с 21-летней любимицей местной публики Чжэн Циньвэнь, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, либо с гречанкой Марией Саккари (3), шестой ракеткой мира. Этот матч также состоится сегодня, 11 октября.

А завтра, 12 октября, свои матчи второго круга проведут Дарья Касаткина (8) и Людмила Самсонова (11). Турнир в Чжэнчжоу завершится 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».