«Все о ней забыли». Шарапова возмутилась отношением к юной чемпионке US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, после чего сосредоточилась на своей личной жизни и развитии бизнес-империи. В обоих направлениях Мария преуспела. Она счастлива в отношениях с британцем Алексом Гилксом, с которым растит сына Теодора, которому прошлым летом исполнился один год.

С финансами у Шараповой всё отлично. Состояние Марии в данный момент оценивается в сумму около $ 220 млн, и оно постоянно растёт. Призовые в теннисе ($ 38,78 млн) – относительно малая часть доходов Шараповой. Почти всё она заработала вне корта. Производство сладостей под собственным брендом Sugarpova, инвестиции в перспективные стартапы, покупка доли в UFC, спонсорские контракты с крупными компаниями Canon, Motorola, Colgate-Palmolive, Land Rover, Pepsi, Tiffany, Sony, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung и другими – вот что позволяет россиянке пополнять состояние примерно на $ 20 млн в год после ухода из профессионального тенниса.

Шарапова – мастер ведения бизнеса. Если брать исключительно женщин-спортсменок, то Мария и вовсе может смело носить звание «маэстро». Неудивительно, что её регулярно приглашают на различные экономические форумы, чтобы дать оценку тем или иным событиям. На днях Мария стала гостьей конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе. Шарапова обсудила свой путь от спортсменки к успешному предпринимателю и затронула многие важные проблемы современного тенниса. Беседа с известным журналистом Bloomberg Джейсоном Келли получилась интересной и вызвала большой резонанс в теннисном сообществе.

В начале выступления Шарапова рассказала, когда начала думать о спорте в контексте бизнеса.

«Я родилась в России и уехала в США вместе с отцом, когда мне было пять лет. У меня не было большого таланта, но папа определённо видел перспективы. Я шаг за шагом следовала его наставлениям. В 17 лет я играла в финале Уимблдона – самом важном матче моей карьеры с Сереной Уильямс. На кону было очень многое. Но в подростковом возрасте ты не до конца осознаёшь, что поставлено на карту. Что речь не только о матче и возможности надеть красивое платье на бал. Это был урок партнёрских отношений и победы. По возвращении в Нью-Йорк я увидела, что пишет пресса, и поняла, что спорт – это больше, чем просто победы и поражения. Что спорт – это бизнес, платформа, благодаря которой у тебя есть голос», — заявила Шарапова.

Мария Шарапова обладает большим авторитетом в бизнес-сообществе Фото: Kevin Winter/Getty Images

Далее Мария перешла к более глобальным вопросам, уделив внимание проблемам современного женского тенниса, который после её ухода и завершения карьеры Серены Уильямс испытывает явную нехватку ярких личностей. Шарапова видит серьёзную проблему в маркетинге WTA-тура, когда перспективные спортсменки не получают должной «раскрутки» после громких успехов. В качестве примера она привела 19-летнюю чемпионку US Open американку Кори Гауфф.

«У нас есть Кори Гауфф, которая выиграла свой первый турнир «Большого шлема» на US Open в Нью-Йорке. Фанаты, объединяющая культура, спорт, медиа – всё это в совокупности должно работать. Прошло три недели. Сколько людей знает, что она играет на турнире в Пекине? Кори дошла до полуфинала и проиграла, но я уверена, что 99 процентов зрителей на US Open понятия не имели, где она будет выступать дальше. Внезапно все о ней забыли, это большая проблема. Я действительно думаю, что Кори Гауфф — лучшее, что могло случиться с женским теннисом. Мне нравится, как она победила на US Open. У неё есть талант, но при этом она уже стала значимым голосом и создала свою платформу.

В 2004 году после победы на турнире «Большого шлема» существовала только одна соцсеть, которая позволяла мне взаимодействовать с поклонниками. Можно было опубликовать какое-то фото или видео. Сейчас всё изменилось. Соцсети развились настолько, что есть возможность узнать, что едят твои поклонники, где именно они живут, чем занимаются в 15:00. Появилась невероятная связь с фанатской аудиторией, но этот потенциал в женском теннисе во многом остаётся неиспользованным с финансовой точки зрения», — сказала Мария.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кроме того, Мария затронула актуальную тему неравенства призовых в женском и мужском теннисе на примере ныне проходящих турниров в Китае.

«На этой неделе в Шанхае проходит мужской «Мастерс» с призовыми для победителя в размере $ 1,2 млн. Параллельно в Чжэнчжоу играют женский турнир с чеком для чемпиона на $ 120 тыс. Я не знаю, знаком ли кто-нибудь с этими цифрами, но на турнире «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые. Это крупнейшие соревнования, к которым приковано наибольшее внимание средств массовой информации, ажиотаж зашкаливает.

Но есть остальная часть тура, то есть восемь или девять месяцев сезона. С этим безумным неравенством необходимо бороться. Существует так много организаций. У нас есть WTA, ATP и ITA туры, но все они на своей волне. Владельцы этих турниров имеют разные интересы, поэтому создать одинаковый фонд оплаты сейчас невозможно. Очень надеюсь, что это рано или поздно произойдёт, но потребуется время», — сказала Шарапова.

Популярный аккаунт The Tennis Letter публиковал выдержки из выступления Шараповой на Bloomberg Screentime. Особенно активно обсуждались её слова о неравенстве призовых. Некоторые фанаты не согласились с Марией. Подловили её на том, что она некорректно сравнила мужской «тысячник» в Шанхае и женский «пятисотник» в Чжэнчжоу. А также в целом отмечали, что женский теннис менее интересен и популярен по сравнению с мужским, поэтому с призовыми в WTA и ATP всё закономерно. Но очень много любителей тенниса поддержали Шарапову.

«Мария, как всегда, говорит чистейшую правду, секситы-хейтеры в комментариях могут продолжать плакать»;

«Королева тенниса! И я с ней полностью согласен»;

«Абсолютная правда! Был на «тысячнике» в Цинциннати в этом году. И мужчины, и женщины играют по три сета. Равный интерес болельщиков. Победитель Новак Джокович получил $ 1,1 млн призовых. а чемпионка Кори Гауфф — $ 540 тыс. Это меня разозлило. Женщины демонстрируют, что могут заниматься спортом на высоком уровне и вызывать интерес»;

«Разница призовых в мужском и женском теннисе действительно вызывает недоумение»;

«Не всегда согласен с Марией, но в данном случае ей нечего возразить».

В последнее время 36-летняя Шарапова активно говорит о теннисе. Мария после появившихся в медиа спекуляций дала понять, что возобновлять карьеру не будет, но это не значит, что она собирается стоять в стороне от проблем любимого вида спорта.

Голоса за равенство призовых на всех мужских и женских турнирах звучат всё громче. Шарапова в этом смысле идёт в первых рядах и своим авторитетом оказывает немалое влияние на то, что когда-то девушки и парни всё-таки будут получать одинаковые деньги на корте. Справедливо это или нет – тема отдельной дискуссии, но тренд на гендерное равенство в теннисе очевиден, и его вряд ли удастся остановить.