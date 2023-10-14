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Теннисистки топ-20 отправили WTA письмо с требованиями повысить зарплату — почему их пожелания вряд ли выполнят

Топ-теннисистки взбунтовались. Хотят кардинального повышения зарплаты, но обоснованно ли?
Михаил Георгиев
Топ-теннисистки взбунтовались
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Большинство представительниц топ-20 отправили WTA письмо с жёсткими требованиями, которые вряд ли будут удовлетворены.

Большинство теннисисток топ-20 отправили WTA общее письмо с требованиями повысить зарплату, сообщает обозреватель Sports Illustrated Джон Вертхайм.

«Тур становится невероятно изматывающим и создаёт физические и психические нагрузки, которые невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе», – приводит выдержки из обращения теннисисток Вертхайм.

Список конкретных требований спортсменок следующий: ввести гарантированный заработок для топ-100 в размере $ 500 тыс., для №№101–175 – $ 200 тыс., для №№176–250 – $ 100 тыс.

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Среди представительниц топ-10 письмо не подписали вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек, американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и Мэдисон Кис. Методом исключения можно сделать вывод, что требования поднять зарплату поддерживают лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко, а также Елена Рыбакина, Мария Саккари, Онс Жабер, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова. Каролин Гарсия, Дарья Касаткина, Елена Остапенко, Петра Квитова, Белинда Бенчич, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Барбора Крейчикова, Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад-Майя. С последними определённо солидарны теннисистки с низким рейтингом, которые больше всего заинтересованы в повышении оклада.

Ситуация такова, что мнение большинства вряд ли будет услышано. Не поддержали обращение три из четырёх лучших теннисисток мира на данный момент – Ига Свёнтек (№2), Кори Гауфф (№3) и Джессика Пегула (№4). Причём Свёнтек уступила лидерство в рейтинге WTA Арине Соболенко только после US Open, но находилась на вершине в течение 75 недель и имеет реальные шансы вскоре вернуться туда. 22-летняя полька выиграла четыре турнира «Большого шлема» и является самой титулованной теннисисткой современности. 19-летняя Гауфф – действующая чемпионка US Open и очень популярна в США. Джессика Пегула и Мэдисон Кис тоже имеют далеко не последние голоса в туре.

Кори Гауфф и Ига Свёнтек не подписали письмо с требованиями к WTA

Кори Гауфф и Ига Свёнтек не подписали письмо с требованиями к WTA

Фото: Fred Lee/Getty Images

Главой WTA является американец Стив Саймон. У него есть немало причин прислушаться к позиции соотечественниц, не только из-за того, что они являются гражданами родной страны. Нужно проводить арифметические расчёты, чтобы лучше осмыслить требования теннисисток к Саймону.

По сути, девушки хотят, чтобы глава WTA где-то достал $ 72,5 млн (общая сумма указанных в письме гарантированных выплат для №№1–250) и пустил их на оклад спортсменкам. Это очень большие деньги для женского тенниса, поскольку совокупный доход WTA за год составляет $ 100 млн.

Даже в ATP нет таких выплат, хотя совокупный годовой доход организации равен $ 250 млн. Только со следующего сезона в мужском теннисе начнёт действовать политика минимальной зарплаты, согласно которой 101–175-е ракетки мира получат $ 150 тыс. гарантированных выплат в придачу к призовым за год, 176–250-е – $ 75 тыс.

Важно отметить, что продавили эти нововведения ценой огромных усилий Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) во главе с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Авторитет и настойчивость Новака сыграли ключевую роль при переговорах с чиновниками, иначе малоизвестные игроки и дальше получали бы весьма мизерный оклад в виде призовых за различные челленджеры и фьючерсы. В женском теннисе фигур уровня Новака сейчас нет и близко, так что Саймон вряд ли поддастся давлению, даже с учётом демарша 16 представительниц топ-10 мирового рейтинга.

Стив Саймон

Стив Саймон

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Можно вспомнить августовский случай россиянки Людмилы Самсоновой на «Мастерсе» в Монреале, когда ей пришлось выйти на финал с Джессикой Пегулой в буквальном смысле обессиленной из-за того, что предыдущий матч переносился из-за дождя и времени на отдых фактически не было. Или снятие представительницы Казахстана Елены Рыбакиной с недавнего турнира в Токио, когда её не пустили сразу во второй раунд из-за неоднозначного правила performance bye. Теперь новый конфликт с их же участием, при том, что ранее никаких поблажек Людмиле и Елене не делали.

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Не совсем понятно, чем руководствовались топ-теннисистки, когда выставляли Саймону столь серьёзные требования. Возможно, они просто обозначили проблему и рассчитывают начать диалог, по итогам которого «договорятся посередине». То есть их изначальные запросы не будут выполнены, но какую-то минимальную обязательную выплату WTA всё-таки выделит. Время покажет, к чему приведёт этот бунт.

Пока же можно сказать, что неравенство зарплат в мужском и женском теннисе отчасти обоснованно. На турнирах «Большого шлема», самых престижных соревнованиях, призовые равны, при том, что парни играют до победы в трёх сетах, а девушки – до двух. Это уже можно считать большим достижением для женщин, права которых десятилетиями отстаивала легендарная американка Билли Джин Кинг.

На турнирах категории 250, 500 и 1000 зарплаты разнятся. В конечном счёте средний заработок 10 лучших игроков ATP за год составляет около $ 6 млн, в то время как их коллеги-женщины получают примерно $ 3 млн. Вполне закономерные цифры, учитывая разницу в совокупном доходе ATP и WTA. Мужской теннис просто более популярен и интересен зрителю из-за своей динамики и качества игры на корте.

Другой вопрос, что теннисисты и теннисистки с низким рейтингом (особенно не входящие в топ-100 и зачастую не имеющие спонсоров) действительно получают очень мало. Заработанных призовых едва хватает на оплату переездов и оклад персонала. WTA действительно не мешало бы ввести какую-то программу поддержки по примеру ATP, но, конечно же, более скромную и далеко не в таких размерах, как того потребовали многие теннисистки из топ-20.

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