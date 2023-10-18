Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Петер Лундгрен лишился ноги — что случилось со знаменитым тренером, работавшим с Роджером Федерером и Маратом Сафиным

Кошмарная трагедия из-за диабета. Что случилось со знаменитым тренером Федерера и Сафина
Михаил Георгиев
Роджер Федерер и Петер Лундгрен
Аудио-версия:
Комментарии
Петеру Лундгрену ампутировали ногу, но он продолжает сохранять оптимистичный настрой.

Знаменитый шведский тренер Петер Лундгрен сообщил, что ему ампутировали ногу.

«Хотел поделиться новостями о ноге. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось ампутировать ступню и часть ноги выше из-за инфекции и перелома лодыжки, не заживавшего, потому что из-за диабета 2-го типа нарушается кровообращение. Но сейчас я снова хорошо себя чувствую, скоро начнётся реабилитация, и нужно стараться изо всех сил. Хорошего вечера», – написал 58-летний Лундгрен в соцсетях.

Материалы по теме
Легендарный Беккер в деле. Борис снова будет тренировать суперзвезду мирового тенниса
Легендарный Беккер в деле. Борис снова будет тренировать суперзвезду мирового тенниса

Без преувеличения кошмарные новости для всего теннисного сообщества. Лундгрен начинал свой путь в ATP-туре в качестве игрока. За профессиональную карьеру (1983–1995) Петер выиграл три одиночных и три парных титула. Лучшее рейтинговое достижение – 25-е место (декабрь 1985-го), лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвёртый круг Уимблдона-1989, сумма призовых за карьеру – $ 1,13 млн. Лундгрен был средним игроком, но прекрасно понимал теннис. Поэтому он добился больших высот в качестве тренера.

Лундгрен тренировал звёзд тенниса Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина, Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стэна Вавринку и Даниэлу Гантухову. По большому счёту именно Петер помог Федереру вырасти в великого чемпиона с 20 титулами турниров «Большого шлема». Швед работал с легендарным швейцарцем с 2000 по 2003 год, в течение которых Роджер выиграл свой первый мэйджор — Уимблдон-2003.

Петер Лундгрен и Мирка Федерер в ложе Роджера на Уимблдоне-2003

Петер Лундгрен и Мирка Федерер в ложе Роджера на Уимблдоне-2003

Фото: Mike Egerton/Getty Images

Федерер в своих интервью не раз заявлял, что Лундгрен помог ему повзрослеть и стать уверенным на корте. Да, с ним он выиграл всего один «Шлем», но был заложен фундамент, благодаря которому состоялись все остальные успехи швейцарца. А ещё Роджер полюбил рок-музыку благодаря Петеру, который постоянно слушал AC/DC и Metallica, в конечном счёте «подсадив» своего подопечного. Любовь к року сохраняется у Роджера в течение многих лет.

После Федерера Лундгрен начал тренировать россиянина Марата Сафина и вместе с ним выиграл Australian Open — 2005. В полуфинале Сафин на тай-брейке четвёртого сета добыл эпохальную победу над Федерером в день своего 25-летия, а затем сломил Ллейтона Хьюитта в решающем матче. Огромную роль в своём триумфе Марат отводил тренеру, который знал слабые стороны Роджера и в целом придавал россиянину уверенности.

«У меня появился тренер, который понимает, что надо делать для победы. Петер Лундгрен знает, как снять напряжение, как подготовить игрока психологически к трудному матчу. Я сделал выводы из поражений. Сейчас совсем другая ситуация, нежели в прошлые годы. Это самый лучший подарок. Здорово обыграть первую ракетку мира в день своего рождения. Если бы матч закончился быстро, эта победа не стала бы для меня такой важной», — сказал Сафин.

Материалы по теме
«Воплощение женских грёз». Нескромный россиянин сразил весь мир на Australian Open — 2002
«Воплощение женских грёз». Нескромный россиянин сразил весь мир на Australian Open — 2002

Марат известен своей легкомысленностью. Он регулярно менял тренеров, а на некоторые ТБШ приезжал даже без них. Тем не менее из всего обширного списка наставников, которые у него были, Сафин всегда выделял одного.

«Кого из тренеров выбрал бы сейчас, если бы сам ещё играл? Того же, кого выбрал и раньше – Петера Лундгрена. Он тренировал Федерера и меня, и для меня он был лучшим. Он очень многое со мной сделал», — сказал Сафин в интервью официальному сайту ATP в 2016 году, когда уже завершил карьеру.

Петер Лундгрен и Марат Сафин

Петер Лундгрен и Марат Сафин

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Весной 2006 года Сафин расстался с Лундгреном. Швед некоторое время работал со сборной Великобритании в Кубке Дэвиса, а затем поочерёдно – с Маркосом Багдатисом, Григором Димитровым, Стэном Вавринкой, Майклом Расселлом. В марте 2014-го Петер решил попробовать себя в женском теннисе, начав сотрудничество со словачкой Даниэлой Гантуховой. Даниэла тогда уже пребывала на закате карьеры, так что больших достижений не снискала. Лундгрен взял паузу после работы с Гантуховой и вернулся к тренерской деятельности только в марте этого года, взяв под крыло молодого швейцарского теннисиста Доминика Штрикера.

До статуса «наследника Федерера» Штрикер пока явно недотягивает, но результаты работы с Лундгреном быстро дали о себе знать. Доминик прошёл в основную сетку «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open, хотя в предыдущих пяти случаях проигрывал в квалификациях «Шлемов». Более того, на Уимблдоне он добрался до второго раунда, выбив не самого простого соперника – австралийца Алексея Попырина. На US Open – 2023 21-летний теннисист и вовсе преподнёс настоящую сенсацию, дойдя до четвёртого раунда.

Доминик Штрикер преподнёс сенсацию на US Open после начала сотрудничества с Петером Лундгреном

Доминик Штрикер преподнёс сенсацию на US Open после начала сотрудничества с Петером Лундгреном

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Штрикер ещё раз огорчил Попырина в первом круге ТБШ, а затем выбил представителя топ-10 грека Стефаноса Циципаса. Далее он разобрался с французом Бенжаменом Бонзи и «зачехлил ракетку» только в четвёртом раунде в противостоянии с ещё одним игроком топ-10 американцем Тейлором Фритцем, чуть-чуть не дотянув до четвертьфинала с Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
«Он не заслужил такого обращения». Джокович мощно вступился за «теннисного стукача»
«Он не заслужил такого обращения». Джокович мощно вступился за «теннисного стукача»

Штрикер показал впечатляющий прогресс за неполный год работы с Лундгреном. После US Open Доминик поднялся на пока что рекордное для себя 90-е место в рейтинге ATP. Останавливаться на этом он не собирается. Хотя есть вопросы по поводу того, как на игрока повлияет трагический случай с его тренером.

В своём сообщении в соцсети Лундгрен сохраняет оптимизм и говорит о хорошем самочувствии. Возможно, Петер будет консультантом Штрикера или что-то в этом роде, поскольку ампутация конечности может стать серьёзной преградой для продолжения тренерской деятельности. Хотя карьерные вопросы сейчас второстепенны – главное здоровье Лундгрена. Хочется верить, что всё худшее для Петера осталось позади.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android