Кошмарная трагедия из-за диабета. Что случилось со знаменитым тренером Федерера и Сафина

Знаменитый шведский тренер Петер Лундгрен сообщил, что ему ампутировали ногу.

«Хотел поделиться новостями о ноге. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось ампутировать ступню и часть ноги выше из-за инфекции и перелома лодыжки, не заживавшего, потому что из-за диабета 2-го типа нарушается кровообращение. Но сейчас я снова хорошо себя чувствую, скоро начнётся реабилитация, и нужно стараться изо всех сил. Хорошего вечера», – написал 58-летний Лундгрен в соцсетях.

Без преувеличения кошмарные новости для всего теннисного сообщества. Лундгрен начинал свой путь в ATP-туре в качестве игрока. За профессиональную карьеру (1983–1995) Петер выиграл три одиночных и три парных титула. Лучшее рейтинговое достижение – 25-е место (декабрь 1985-го), лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвёртый круг Уимблдона-1989, сумма призовых за карьеру – $ 1,13 млн. Лундгрен был средним игроком, но прекрасно понимал теннис. Поэтому он добился больших высот в качестве тренера.

Лундгрен тренировал звёзд тенниса Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина, Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стэна Вавринку и Даниэлу Гантухову. По большому счёту именно Петер помог Федереру вырасти в великого чемпиона с 20 титулами турниров «Большого шлема». Швед работал с легендарным швейцарцем с 2000 по 2003 год, в течение которых Роджер выиграл свой первый мэйджор — Уимблдон-2003.

Петер Лундгрен и Мирка Федерер в ложе Роджера на Уимблдоне-2003 Фото: Mike Egerton/Getty Images

Федерер в своих интервью не раз заявлял, что Лундгрен помог ему повзрослеть и стать уверенным на корте. Да, с ним он выиграл всего один «Шлем», но был заложен фундамент, благодаря которому состоялись все остальные успехи швейцарца. А ещё Роджер полюбил рок-музыку благодаря Петеру, который постоянно слушал AC/DC и Metallica, в конечном счёте «подсадив» своего подопечного. Любовь к року сохраняется у Роджера в течение многих лет.

После Федерера Лундгрен начал тренировать россиянина Марата Сафина и вместе с ним выиграл Australian Open — 2005. В полуфинале Сафин на тай-брейке четвёртого сета добыл эпохальную победу над Федерером в день своего 25-летия, а затем сломил Ллейтона Хьюитта в решающем матче. Огромную роль в своём триумфе Марат отводил тренеру, который знал слабые стороны Роджера и в целом придавал россиянину уверенности.

«У меня появился тренер, который понимает, что надо делать для победы. Петер Лундгрен знает, как снять напряжение, как подготовить игрока психологически к трудному матчу. Я сделал выводы из поражений. Сейчас совсем другая ситуация, нежели в прошлые годы. Это самый лучший подарок. Здорово обыграть первую ракетку мира в день своего рождения. Если бы матч закончился быстро, эта победа не стала бы для меня такой важной», — сказал Сафин.

Марат известен своей легкомысленностью. Он регулярно менял тренеров, а на некоторые ТБШ приезжал даже без них. Тем не менее из всего обширного списка наставников, которые у него были, Сафин всегда выделял одного.

«Кого из тренеров выбрал бы сейчас, если бы сам ещё играл? Того же, кого выбрал и раньше – Петера Лундгрена. Он тренировал Федерера и меня, и для меня он был лучшим. Он очень многое со мной сделал», — сказал Сафин в интервью официальному сайту ATP в 2016 году, когда уже завершил карьеру.

Петер Лундгрен и Марат Сафин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Весной 2006 года Сафин расстался с Лундгреном. Швед некоторое время работал со сборной Великобритании в Кубке Дэвиса, а затем поочерёдно – с Маркосом Багдатисом, Григором Димитровым, Стэном Вавринкой, Майклом Расселлом. В марте 2014-го Петер решил попробовать себя в женском теннисе, начав сотрудничество со словачкой Даниэлой Гантуховой. Даниэла тогда уже пребывала на закате карьеры, так что больших достижений не снискала. Лундгрен взял паузу после работы с Гантуховой и вернулся к тренерской деятельности только в марте этого года, взяв под крыло молодого швейцарского теннисиста Доминика Штрикера.

До статуса «наследника Федерера» Штрикер пока явно недотягивает, но результаты работы с Лундгреном быстро дали о себе знать. Доминик прошёл в основную сетку «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open, хотя в предыдущих пяти случаях проигрывал в квалификациях «Шлемов». Более того, на Уимблдоне он добрался до второго раунда, выбив не самого простого соперника – австралийца Алексея Попырина. На US Open – 2023 21-летний теннисист и вовсе преподнёс настоящую сенсацию, дойдя до четвёртого раунда.

Доминик Штрикер преподнёс сенсацию на US Open после начала сотрудничества с Петером Лундгреном Фото: Sarah Stier/Getty Images

Штрикер ещё раз огорчил Попырина в первом круге ТБШ, а затем выбил представителя топ-10 грека Стефаноса Циципаса. Далее он разобрался с французом Бенжаменом Бонзи и «зачехлил ракетку» только в четвёртом раунде в противостоянии с ещё одним игроком топ-10 американцем Тейлором Фритцем, чуть-чуть не дотянув до четвертьфинала с Новаком Джоковичем.

Штрикер показал впечатляющий прогресс за неполный год работы с Лундгреном. После US Open Доминик поднялся на пока что рекордное для себя 90-е место в рейтинге ATP. Останавливаться на этом он не собирается. Хотя есть вопросы по поводу того, как на игрока повлияет трагический случай с его тренером.

В своём сообщении в соцсети Лундгрен сохраняет оптимизм и говорит о хорошем самочувствии. Возможно, Петер будет консультантом Штрикера или что-то в этом роде, поскольку ампутация конечности может стать серьёзной преградой для продолжения тренерской деятельности. Хотя карьерные вопросы сейчас второстепенны – главное здоровье Лундгрена. Хочется верить, что всё худшее для Петера осталось позади.