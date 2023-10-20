«Скоро Шевченко присоединится к команде». 84-я ракетка мира из России сменит гражданство?

Слухи зародились ещё год назад

84-я ракетка мира Александр Шевченко на пути к смене спортивного гражданства. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

«Александр Шевченко получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живёт в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде».

Первые слухи появились практически год назад, также в октябре Александр в соцсетях хохмы ради опубликовал «сториз» с результатами матча квалификации в Стокгольме с Павлом Котовым. Неожиданно, видимо даже для самого спортсмена, иконку с его фотографией сопровождал флаг Казахстана, а не России. Многие локальные медиа тему тут же подхватили и сделали вывод – переход уже состоялся. Так что ситуацию пришлось прокомментировать Саше: «Ну, медиа неправильно поняли. Ещё вообще ничего не понятно даже для меня».

«Сториз» Александра Шевченко Фото: соцсети Александра Шевченко

Год спустя трансфер перестал быть лишь домыслом: посыл и желание Шевченко играть за страну-соседку подтвердили и в Казахстане. Там же рассказали, как вообще работают с подобными заявками, которых с 2022 года накопилось аж сто.

«В прошлом году поступило более ста обращений в нашу сторону. Где-то мы предлагаем не менять гражданство, а, допустим, помогаем с кортами: многие приезжали в Алма-Ату, Шымкент, Астану тренироваться и играть наши турниры. Многие были в замешательстве: они не знали, что делать. Но наша задача не просто успеть урвать кого-то хорошего. Она в том, чтобы игрок развивался. Потому что это должно быть осознанное решение. Даже если кто-то и переходит играть за Казахстан, то мы строим отношения не на год, два – ситуация может поменяться. Будет неправильно, если игрок опять уйдёт от нас».

Шевченко не бывает в России после переезда

С Россией как местом временного пребывания или жизни Сашу давно ничего не связывает, так как с девяти лет они с мамой уже живут в Австрии – в родной Ростов-на-Дону он не приезжает. Год назад на турнире в Астане он рассказал об этом «Чемпионату» подробнее.

«Просто не знаю, что делать в России. И уже считаю своим домом Австрию — там я с девяти лет. В Словакии есть вид на жительство, живу в Братиславе, езжу тренироваться в Австрию — там, в принципе, 70 км. Почему выбрали именно эту страну? Честно, случайно. Просто мама хотела посмотреть Вену. Слышала, что есть там тренер Александр Геннадьевич, а он очень хороший коуч для юного возраста. И мы поехали туда по рекомендации в Москве. Мне и маме там очень понравилось. Папа дал добро. Россию вообще не посещаю. Наверное, даже не собираюсь».

Но, как выяснилось, с его вечным тренером в Австрии Гюнтером Бресником Александр не работает уже два месяца. «У Гюнтера очень большая семья, он не хотел особо ездить. А я провожу в туре очень много времени – сейчас серия в Америке, Китае, Европе. И вновь возвращаться в Австрию на неделю, чтобы дальше ехать по туру – сложно, он просто не может поддерживать меня на турнирах».

Теперь же Шевченко без базы и тренера — пока перемещается по туру в одиночку или в компании команды Анастасии Потаповой. «Никакой базы нет. Но на данный момент надо играть турниры, искать, где на недельку с кем-то потренироваться, и ехать дальше. Так что сложновато, хотя я привык к этому – всю свою карьеру ездил в одиночку, лишь пару турниров провёл с тренером. Сегодня, правда, на этом уровне становится всё сложнее и сложнее – нужен человек, который будет помогать. Пока ищу варианты и не знаю, получится ли найти того самого до конца года – явных вариантов нет – или буду один».

Вариант с Казахстаном будет удобен и в этом случае: федерация предоставляет теннисистам корты в Алма-Ате или Астане. А для своих теннисистов там точно ничего не пожалеют.

Что сказали в теннисном мире

«У Александра есть желание играть за сборную Казахстана», — прокомментировал новость Sport24 президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, добавив, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Да, переход ещё не завершился, но, кажется, если первые люди теннисного Казахстана комментируют его вполне однозначно, то подобные вещи с вероятностью на 90% произойдут. Совсем недавно стало известно, что экс-россиянка Варвара Грачёва стала представлять Францию. Туда же сватали молодую звезду WTA-тура Мирру Андрееву – обе занимаются в местной академии Elite Tennis. Но новость тут же в разговоре с «Чемпионатом» опроверг её агент Лев Кассиль: «Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение».

После случившегося тогда 28-я ракетка мира Анастасия Потапова поддержала Варвару Грачёву в её решении сменить гражданство. «Как отреагировала? Абсолютно спокойно. Это её выбор. Варю знаю с девяти лет, мы объездили все чемпионаты мира и Европы в команде до 14 лет. Жили с ней вместе всегда. То есть Варю знаю очень давно. И также знаю, что она очень давно живёт во Франции, и в России её ничего не держит, поэтому, если поступает такое предложение и Варя ещё ни разу не выступала за нашу сборную, почему бы и нет? Если это будет лучше для её карьеры, для жизни, то желаю ей огромной удачи. И это не будет влиять на моё общение с ней – мы так же будем дружить, общаться и вместе тренироваться», — говорила Потапова в интервью «Чемпионату» в апреле.

Кажется, Анастасии вновь придётся поддерживать коллегу и по совместительству уже будущего супруга Александра. Недавно пара объявила о свадьбе, которая, по словам Потаповой, состоится в этом году. «Я хочу жить лишь в Европе. Буду Настю пытаться туда перевезти – в Москву мне не особо хочется. Не скажу, что мне не нравится город, просто комфортнее в той же Вене».