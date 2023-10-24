Шевченко переиграл трёхкратного чемпиона ТБШ. Россиянин рвётся в топ-70 рейтинга

Во вторник, 24 октября, на турнире серии ATP-500 в Базеле состоялся матч первого круга между Александром Шевченко и Стэном Вавринкой. Встреча завершилась в пользу россиянина за 1 час 45 минут со счётом 6:3, 7:6 (8).

Вавринка начал игру со своей подачи и сделал это довольно уверенно: сразу два эйса Стэн записал на свой счёт в стартовом гейме. Шевченко к середине второго гейма пристрелялся, отметился эйсом, красивым переводом отыграл брейк-пойнт и забрал свою подачу.

Игра, которую поначалу полностью навязывал Стэн, понемногу стала подчиняться Александру. В третьем гейме россиянин оказал серьёзное сопротивление и на глазах у домашней публики швейцарца сделал брейк. В четвёртом гейме Шевченко был впереди, но из-за спешки и ошибок отдал мини-партию сопернику. Счёт снова стал равным – 2:2.

Долго сидеть без преимущества Шевченко не смог: в следующем же гейме он сделал брейк. Причём в решающем розыгрыше Александр вынудил Вавринку сделать ошибку на его любимом бэкхенде. Счёт стал 3:2 в пользу россиянина. А затем и 4:2.

К концу первого сета Стэн начал ошибаться и дарить сопернику очки в принципиальных розыгрышах. И пускай свою подачу швейцарец всё ещё удерживал, преимущество очевидно перешло на сторону Александра. На своей тактике и промахах Вавринки Шевченко забрал первый сет – 6:3.

Вторая партия началась для Шевченко трудно, но свою подачу он всё-таки удержал. К пятому гейму Вавринка вновь нащупал игру из старта первой партии, но концентрация Александра оказалась сильнее сопротивления швейцарца. И даже прессинг со стороны трибун, кажется, не особо отвлекал россиянина.

В течение всего второго сета теннисисты держались за свои подачи, искали друг у друга ошибки и мощно атаковали. И Стэн, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте с соперником, на задней линии выглядел очень даже бодро. Хотя мячи у сетки швейцарец уже почти не доставал.

Первым в самый неподходящий момент второго сета на своей подаче дрогнул Вавринка: при счёте 5:6 Стэн подарил Александру матчбол, но сам его тут же отыграл. В итоге швейцарец дотянул партию до тай-брейка, где боролся, но не смог перевести матч в третий сет. Игра с третьего матчбола осталась за Шевченко.

В 2023 году пока наивысшим результатом для Шевченко стал третий круг в Мадриде и Риме (оба – «Мастерс») и на летнем «пятисотнике» в Вашингтоне. Остальные турниры россиянин завершал в первом или втором раундах.

В про-туре Шевченко играет с 2018 года, и текущий сезон пока Александр может считать лучшим в карьере. В этом году 22-летний россиянин дебютировал в топ-100, сыграл в основах трёх турниров «Большого шлема» и уверенно боролся в матчах с топами вроде Себастьяна Корды (5:7, 7:6, 6:4), Янника Синнера (3:6, 7:6, 2:6) и Даниила Медведева (4:6, 6:1, 5:7).

Во втором круге «пятисотника» в Базеле Шевченко сыграет с победителем встречи Тейлор Фритц/Макс Пёрселл. Действующий победитель швейцарского турнира – канадец Феликс Оже-Альяссим.