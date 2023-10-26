Касаткина пробилась в 1/2 малого Итогового турнира. Россиянка одержала две победы в группе

В четверг, 26 октября, в Чжухае (Китай) продолжаются встречи малого Итогового турнира WTA. Программу сегодняшнего игрового дня открывал поединок 17-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной и представительницы Польши Магды Линетт, занимающей 23-ю строчку.

И Дарья, и Магда уже успели провести матч с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. И если для польки он получился провальным — поражение в двух сетах со счётом 2:6, 4:6, то у россиянки всё вышло наоборот. 26-летняя уроженка Тольятти одержала дебютную победу в сезоне над неудобной чешкой и даже была близка к тому, чтобы повесить «баранку» сопернице во второй партии — 7:5, 1:6, 6:1. Несмотря на победу над фаворитом группы, 17-я ракетка мира ещё не гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Для прохода в следующую стадию турнира ей нужно было непременно обыгрывать польку. Всё дело в том, что потенциальное поражение отечественной спортсменки от 31-летней уроженки Познани даже в трёх сетах означало бы, что в активе каждой теннисистки имелось бы по одной победе. При таком исходе именно Крейчикова получала бы преимущество по общему соотношению партий, ведь она «закрыла» Магду со счётом 2:0.

История личных встреч Касаткиной и Линетт является довольно богатой: теннисистки на взрослом уровне пересекались уже четырежды. Их счёт — 2-2. Россиянка выигрывала в Сан-Хосе-2021 и на Australian Open — 2022, а полька брала верх на Australian Open — 2018 и в Кливленде-2018. Все эти матчи прошли на харде.

Новый матч Дарья начала очень уверенно. С ходу она сделала брейк, однако закрепить преимущество не получилось. Полька вернула упущенное уже в следующем гейме. Правда, не обошлось без везения. На брейк-пойнте Магда пробила с задней линии — мяч попал в трос и отскочил на половину соперницы. Касаткину это обстоятельство не смутило. Уже в следующем гейме она снова сделала брейк. И на этот раз подтвердила его, поведя со счётом 3:1. Но и на этом полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 не остановилась. Дарья забрала ещё одну подачу оппонентки, отдав ей лишь одно очко — 4:1. Самым напряжённым выдался шестой гейм в партии. У Линетт было четыре брейк-пойнта, однако ни один из них она так и не реализовала. Этот гейм тоже остался за россиянкой — 5:1. Правда, дальше она придумала проблемы сама себе. Сначала не реализовала сетбол на приёме, упустив шанс завершить всё ещё на чужой подаче, а затем и вовсе отдала свою — с 40:15. Однако завершить сет в свою пользу 17-я ракетка мира всё же смогла. Случилось это в девятом гейме. Таким образом, с пятой попытки Дарья всё же закрыла сет — 6:3 за 56 минут.

Дарья Касаткина Фото: Fred Lee/Getty Images

Начало следующей партии выдалось для Касаткиной не самым благоприятным. Она снова отдала подачу со счёта 40:15 — 0:1. Уже в следующем гейме у россиянки было три брейк-пойнта, но ни один из них она не реализовала. Магда Линетт подтвердила брейк — 2:0. Но Дарья, известная своим бойцовским духом, не сдалась. Взяв гейм на своей подаче, она сделала обратный брейк, отдав сопернице лишь одно очко — 2:2. Однако уже в следующем гейме у Касаткиной снова начались трудности. Отечественная спортсменка уступала 15:40 на своей подаче, но взяла три очка подряд и оставила гейм за собой — 3:2. При этом полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 и не думала сбавлять обороты, сделав уже в следующем гейме брейк под ноль. Правда, закрепить преимущество у неё не получилось: с четвёртого брейк-пойнта Линетт забрала подачу у Дарьи — 4:3. Но тут же Касаткина добилась обратного брейка — 5:3. Россиянка вышла подавать на матч, однако не сумела сделать этого — 5:4. Всё завершилось в следующем гейме. Дарья приняла на матч и за 2 часа 10 минут добилась победы над Магдой Линетт — 6:3, 6:4.

Таким образом, Касаткина стала первой полуфиналисткой малого Итогового турнира. Приятным бонусом для отечественной спортсменки стал и тот факт, что впервые с января 2023 года она выиграла два матча у теннисисток из топ-25. Тогда подобное достижение Дарья установила в Аделаиде. Ждём новых побед от третьей ракетки России в Чжухае!