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Даниил Медведев, Вероника Кудерметова: онлайн-трансляция Вены, Чжухая 2023, результаты, сетки, где и когда смотреть

Кудерметова бьётся за парный титул в Чжухае. Медведев готовится к финалу Вены. LIVE!
Даниил Сальников
Текстовая трансляция матчей в Чжухае
Аудио-версия:
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Два российских теннисиста бьются за титулы на кортах мира в воскресенье. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в Вене и Чжухае. В Китае Вероника Кудерметова вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей сыграют с азиатским дуэтом Мию Като/Алдила Сутджиади. Ну а Даниил Медведев в Вене оказался в шаге от защиты титула. В активе россиянина 20 титулов, но ещё ни разу до этого он не побеждал на турнирах дважды. Сейчас его соперником в финале стал итальянец Янник Синнер, выбивший в полуфинале Андрея Рублёва. Даниил выиграл первые шесть матчей у Янника, но финал Пекина остался за итальянцем. Что будет в Вене? За всеми матчами следите в нашем онлайне.

ATP 500. Вена-2023. Сетка
Малый Итоговый WTA. Чжухай-2023. Пары. Сетка
Чжухай — парный разряд. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Б. Хаддад-Майя В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
М. Като А. Сутджиади
Вена. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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Раписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Вчера Андрей Рублёв обидно проиграл в полуфинале Яннику Синнеру. Вот как это было.

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Обо всех подробностях вчерашнего дня читайте в нашем прошлом лайве.

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Раписание воскресенья

Сегодня пройдут два финала с участием россиян. Болеем за наших!

12:10 Даниил Сальников

За 1 час 26 минут Хаддад-Майя выиграла первый сет у Чжэн Циньвэнь — 7:6 (13:11). Сразу после окончания матча Беатрис сыграет с Вероникой Кудерметовой в финале парного разряда. За титул девушки будут бороться против пары Мию Като/Алдила Сутджиади.

Чжухай. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 10:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 13 		5
6 11 		5
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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