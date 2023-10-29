Кудерметова бьётся за парный титул в Чжухае. Медведев готовится к финалу Вены. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в Вене и Чжухае. В Китае Вероника Кудерметова вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей сыграют с азиатским дуэтом Мию Като/Алдила Сутджиади. Ну а Даниил Медведев в Вене оказался в шаге от защиты титула. В активе россиянина 20 титулов, но ещё ни разу до этого он не побеждал на турнирах дважды. Сейчас его соперником в финале стал итальянец Янник Синнер, выбивший в полуфинале Андрея Рублёва. Даниил выиграл первые шесть матчей у Янника, но финал Пекина остался за итальянцем. Что будет в Вене? За всеми матчами следите в нашем онлайне.
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Вчера Андрей Рублёв обидно проиграл в полуфинале Яннику Синнеру. Вот как это было.
Обо всех подробностях вчерашнего дня читайте в нашем прошлом лайве.
Раписание воскресенья
Сегодня пройдут два финала с участием россиян. Болеем за наших!
За 1 час 26 минут Хаддад-Майя выиграла первый сет у Чжэн Циньвэнь — 7:6 (13:11). Сразу после окончания матча Беатрис сыграет с Вероникой Кудерметовой в финале парного разряда. За титул девушки будут бороться против пары Мию Като/Алдила Сутджиади.
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