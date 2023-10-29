Кудерметова бьётся за парный титул в Чжухае. Медведев готовится к финалу Вены. LIVE!

Два российских теннисиста бьются за титулы на кортах мира в воскресенье. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в Вене и Чжухае. В Китае Вероника Кудерметова вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей сыграют с азиатским дуэтом Мию Като/Алдила Сутджиади. Ну а Даниил Медведев в Вене оказался в шаге от защиты титула. В активе россиянина 20 титулов, но ещё ни разу до этого он не побеждал на турнирах дважды. Сейчас его соперником в финале стал итальянец Янник Синнер, выбивший в полуфинале Андрея Рублёва. Даниил выиграл первые шесть матчей у Янника, но финал Пекина остался за итальянцем. Что будет в Вене? За всеми матчами следите в нашем онлайне.

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