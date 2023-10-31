«Девушка-мечта». Теннисная красотка Бушар поразила фанатов откровенным нарядом на Хэллоуин

Канадская теннисистка Эжени Бушар не выходила на корт более месяца. Последний матч Эжени провела 19 сентября, уступив россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 7:6, 4:6) в 1/16 финала «Мастерса» в Гвадалахаре.

Бушар решила пропустить серию турниров в Азии, поскольку никто из организаторов в Китае, Японии, Южной Корее и других странах не предоставил ей уайлд-кард. Проходить квалификацию канадке не хочется, что уж говорить об участии в «челленджерах» и других малопрестижных турнирах ITF, где разыгрывается менее 100 рейтинговых очков.

Кажется, бывшую пятую ракетку мира и финалистку Уимблдона-2014 вполне устраивает тот факт, что сейчас она занимает всего лишь 266-е место в рейтинге WTA. У Эжени есть более 2,4 млн подписчиков в самой популярной соцсети. Она зарабатывает на рекламе и спонсорских сделках больше, чем могли бы принести призовые на мелких турнирах.

Теннис всё ещё важен для 29-летней Бушар, но не настолько, чтобы ехать куда угодно ради потенциальной возможности хоть немного подняться в рейтинге. Эжени выстраивает личную жизнь со своим новым парнем, актёром и моделью Джеком Бринкли-Куком, посещает светские мероприятия и радует фанатов яркими образами в соцсетях.

Эжени Бушар в костюме Женщины-кошки на Хэллоуин Фото: из личного архива Эжени Бушар

Бушар по-настоящему ошеломила поклонников, опубликовав фото в откровенном наряде на Хэллоуин. Эжени предстала в образе Женщины-кошки, облачившись в чёрный кружевной костюм. На фотографиях теннисистка в разных позах стоит на балконе с видом на Монреаль. Подписчики остались в восторге.

«Очень красиво»;

«Девушка-мечта»;

«Потрясающе»;

«Меня сводит с ума этот кружевной верх»;

«Чудесный костюм. На тебе смотрится очень мило».

Эжени в этом смелом наряде посетила коктейль-бар George в центре Монреаля, где съела огромную пиццу. Может себе позволить, учитывая длительную паузу без выступлений.

Октябрь Бушар целиком и полностью посвятила отдыху, в том числе активному. В соцсетях теннисистка опубликовала видео прогулок в горах Аспена, штат Колорадо. Во второй половине месяца Эжени позволила себе расслабиться. Она хвасталась прогулками по развлекательным заведениям Нью-Йорка, а затем погостила в Майами.

Во Флориде Эжени приняла участие в открытии ресторана Casadonna. Теннисистка по этому случаю предстала перед публикой в очередном эпатажном наряде. Подписчики как всегда были в восторге.

Эжени Бушар в Майами Фото: из личного архива Эжени Бушар

На днях Бушар вернулась домой в Канаду. После празднования Хэллоуина она приступит к работе и потренируется для набора формы к важному турниру. С 7 по 12 ноября.Эжени примет участие в финале Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Канады. Бушар объединится с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес, а также с Габриэлой Дабровски, Ребеккой Марино и Мариной Стакушич. Матчи Кубка Билли Джин Кинг пройдут на арене «Ла Картуха» в Севилье,

Сборная Канады сыграет в группе C. В первом матче команде Бушар предстоит сразиться с хозяйкой турнира Испанией, за которую сыграют Сара Соррибес-Тормо, Ребека Масарова, Кристина Бушкэ и Марина Бассольс Рибера. В заявке значится и экс вторая ракетка мира Паула Бадоса, которая летом досрочно завершила сезон WTA-тура из-за травм, но может сыграть за сборную под конец года. Кроме того, канадки встретяттся с Польшей, где нет Иги Свёнтек, но есть Магда Линетт, Магдалена Френх, Катажина Кава и Вероника Фальковская.

После Кубка Билли Джинг не факт, что Эжени быстро вернётся на корт. Возможно, она не приедет на Australian Open в январе. Год назад Бушар не прошла квалификацию на этот турнир «Большого шлема», проиграв американке Эшлин Крюгер в первом же матче в Мельбурне.

Затем Эжени взяла почти трёхмесячную паузу и вернулась на корт только в апреле во время грунтового сезона. В 2024-м Эжени может решить и вовсе не ехать на другой конец света с туманными перспективами преуспеть в Австралии и возьмёт продолжительную паузу до весны. Ограничится комментированием этого события на телевидении – опыт работы ведущей на «Мастерсе» в Монреале у неё уже имеется. Есть чем заняться и помимо этого.

Бушар со следующего года будет играть в пиклбол – набирающий популярность в Северной Америке вид спорта, который представляет собой смесь тенниса, бадминтона и пинг-понга. Недавно Эжени подписала контракт с туром PPA.

Эжени Бушар будет играть в лиге по пиклболу в 2024 году Фото: соцсети PPA Tour

Канадка сыграет несколько выставочных матчей в паре с бывшей восьмой ракеткой мира американцем Джеком Соком, который завершил карьеру после US Open – 2023 в 30 лет. Бушар тоже приближается к этой точке, но пока из тенниса не уходит.

Возможно, фанаты ещё смогут увидеть Эжени на крупных турнирах. В 2023-м она прошла в основную сетку «Мастерса» в Мадриде, а «тысячник» в Гвадалахаре предоставил ей уайлд-кард. С турнирами «Большого шлема» всё не так просто. Приходится преодолевать квалификацию, с чем у Бушар есть проблемы. Выглядит маловероятно, но нельзя на 100% исключать, что ей удастся ещё хоть раз это сделать. Появление теннисной красотки на мэйджоре вызовет огромный ажиотаж и понравится множеству болельщиков.