Хачанов 7-й раз проиграл Циципасу. Карен не сыграет с обидчиком Медведева в Париже

В пятницу, 3 ноября, на «Мастерсе» в Париже проходят четвертьфинальные поединки. Во второй встрече дня принимали участие шестая ракетка мира, двукратный финалист ТБШ, греческий теннисист Стефанос Циципас и третья ракетка России Карен Хачанов, занимающий 15-е место в мировой классификации.

На «тысячнике» в Берси Циципас и Хачанов провели уже несколько матчей. Стефанос как шестой сеяный турнира пропускал стартовый раунд соревнований. Во втором круге 25-летний уроженец Афин в двух партиях закрыл действующего чемпиона Базеля Феликса Оже-Альяссима. В 1/16 финала грек переиграл олимпийского чемпиона Токио в одиночном разряде Александра Зверева. Отметим, что именно победа над немцем, которая стала для Циципаса юбилейной, 50-й в сезоне, позволила шестой ракетке мира официально квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине. Хачанов, в свою очередь, одолел на старте Парижа Макса Персёлла из Австралии, затем справился с сербом Ласло Джере, а в поединке третьего раунда переиграл соотечественника Романа Сафиуллина.

Отметим, что Хачанов является, что называется, «клиентом» Циципаса. Счёт личных встреч в паре этих теннисистов до игры в столице Франции был 6-1 в пользу победителя Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде. Стефанос выиграл шесть матчей подряд, начиная с двух побед на «Мастерсе» в Шанхае (в 2017 и 2018 году). При этом последняя личная встреча осталась именно за россиянином. В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Карен обыграл неудобного соперника со счётом 7:6 (7:4), 6:4. После победы над 25-летним уроженцем Афин отечественный спортсмен прервал свою ужасную серию поражений в матчах с игроками первой десятки — Хачанов остановился на отметке 23.

Ту знаковую победу над Стефаносом представитель России прокомментировал так.

«Говорят, что всё получается с третьего раза, но мне понадобилось семь. Я очень рад. Самое важное — не то, что я победил Стефаноса, а то, как играл. После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я вернулся в Дубай, не провёл много матчей, так что сейчас я просто рад, что продолжаю играть на высоком уровне. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом и этим путешествием.

Думаю, сдерживание Циципаса было ключом к победе. Мы оба неплохо подавали в первом сете. Потом я довёл его до тай-брейка, а во втором сете воспользовался первой же возможностью», — приводит слова Хачанова ATP Tour.

Новое противостояние началось с того, что оба теннисиста взяли геймы на своей подаче — 1:1. Далее грек вышел вперёд в матче — 2:1. Первым слабину дал именно россиянин, позволив сопернику сделать брейк уже практически в дебюте сета — 3:1. Хачанову только и оставалось, что корить себя за смазанный мощный кросс с хафкорта на брейк-пойнте оппонента. Впоследствии события в партии развивались следующим образом: игроки поочередно брали свои подачи, не подпуская друг друга даже к тому, чтобы попытаться взять чужую подачу. В итоге стартовый сет забрал именно Циципас — 6:3. Шестая ракетка мира играл намного раскованнее, чем его соперник, и чаще рисковал. Вдобавок у Стефаноса раз за разом проходил его одноручный бэкхенд — не самый сильный компонент игры греческого теннисиста, однако именно сегодня этот удар выглядел отменным.

Старт новой партии также не сулил отечественному игроку ничего благоприятного. Циципас с ходу взял первых два гейма, не проиграв ни очка — 2:0. Казалось бы, что двукратный финалист турниров «Большого шлема» уверенно доведёт матч до победы, однако грек неожиданно отдал под ноль свою подачу — 3:3. Далее игроки забрали свои подачи, но в девятом гейме сета россиянин снова дрогнул, допустив несколько непозволительных оплошностей, стоивших ему целой игры. При счёте 5:4 в сете Стефанос вышел подавать на матч. Циципас без проблем сделал и это и добыл итоговую победу в матче со счётом 6:3, 6:4.

Таким образом, грек в седьмой раз победил Хачанова и выиграл 300-ю встречу в ATP-туре за карьеру. Циципас вышел в свой второй полуфинал Парижа подряд и в 1/2 финала Берси сыграет в Григором Димитровым.