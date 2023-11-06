«Они сильные». Почему в теннисе зашкаливает количество топ-игроков с русскими корнями

На Итоговом турнире ATP половина участников — не чужие для России люди. А в топ-100 мирового рейтинга таковых вообще почти полтора десятка.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Стефанос Циципас ответил на очень интересный вопрос после поражения от болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Париже. У греческого теннисиста, занимающего шестое место в рейтинге ATP, спросили, почему так много топ-игроков тура имеют русские корни.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу – эти люди прошли тяжёлые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться. Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих целей. Думаю, в какой-то степени это передалось и их детям. По крайней мере, у меня это с детства было частью воспитания», — ответил Циципас.

Почему этот вопрос задали Циципасу, у которого греческие имя и фамилия? Не посвящённому в теннис человеку может показаться, что Стефанос не имеет никакого отношения к России, но это не так. Его мать — советская теннисистка Юлия Сальникова, дед — советский футболист и тренер Сергей Сальников. Так что вопрос Стефаносу от журналистов вполне уместен. Тем более что он далеко не единственный топ-теннисист ATP-тура с русскими корнями.

Стефанос Циципас с русской матерью и отцом-греком Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Начнём с элиты. Даниил Медведев и Андрей Рублёв стабильно входят в топ-10 мирового рейтинга (в данный момент даже в топ-5). Оба представляют Россию, хоть и формально со статусом нейтральных спортсменов прямо сейчас. 27-летний Медведев выиграл US Open — 2021 и 20 турниров ATP в целом (включая Итоговый-2020), был первой ракеткой мира.

26-летний Рублёв на турнирах «Большого шлема» не может преодолеть четвертьфинальную стадию, но кажется, что это вопрос времени. Андрей совершенствует игру на корте и рано или поздно должен начать всерьёз претендовать на титулы мэйджоров. Всего он выиграл 14 турниров ATP, в том числе первый «Мастерс» в этом году (Монте-Карло).

У Александра Зверева имя и фамилия не вводят в заблуждение, как в случае Циципаса. Он родился в семье русских теннисистов, эмигрировавших из СССР. Отец — игрок советской сборной в Кубке Дэвиса Александр Зверев-старший. В 1991 году он вместе с женой Ириной Зверевой (в девичестве — Фатеевой) и старшим сыном Мишей (тоже теннисист) переехал в Германию. Именно поэтому Зверев-младший представляет данную страну, а не Россию.

Тем не менее Зверев отлично владеет русским языком и уж точно не является этническим немцем даже наполовину. 26-летний Зверев был второй ракеткой мира и выиграл 21 турнир ATP, хотя ТБШ ему пока не покорялись. Лучший результат на мэйджорах – выход в финал US Open – 2020. Пока что главные достижения в карьере – две победы на Итоговых (2018, 2021) и золотые медали Олимпиады-2020.

Медведев, Рублёв, Циципас, Зверев – суперзвёзды первой величины в мировом теннисе. Все они примут участие в Итоговом турнире ATP – 2023 в Турине. Паспорта у них разные – российский, греческий, немецкий. Но каждого можно назвать русским, и это не будет ложью. Чисто математически шансы на победу кого-то из них в Турине равны 50%, хотя Даниилу, Андрею, Стефаносу и Александру предстоит выдержать непростую конкуренцию с сербом Новаком Джоковичем, испанцем Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Даниил Медведев (второй слева), Александр Зверев (третий слева), Стефанос Циципас (второй справа) и Андрей Рублёв (первый справа) Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Одними вышеупомянутыми топ-теннисистами российского происхождения дело даже близко не ограничивается. Статусными игроками являются Карен Хачанов (№15), Алехандро Давидович-Фокина (№26), Александр Бублик (№32), Аслан Карацев (№35), Роман Сафиуллин (№39), Алексей Попырин (№40), Даниэль Альтмайер (№54), Александр Шевченко (№63), Павел Котов (№80), Денис Шаповалов (№102). Хачанов, Карацев, Сафиуллин, Шевченко и Котов представляют Россию, в то время как остальные – другие страны. Давидович-Фокина – Испанию, Бублик – Казахстан, Попырин – Австралию, Альтмайер – Германию, Шаповалов – Канаду. Сути это не меняет. Эти парни всё равно являются русскими, пусть даже по разным причинам теннисная судьба распорядилась так, что они играют под флагом иных государств.

Хачанов и Шаповалов в своё время побывали в первой десятке мирового рейтинга. 27-летний Карен вполне может туда вернуться в следующем году. Он выходил в полуфиналы US Open – 2022 и Australian Open – 2023, но его ритм во второй половине нынешнего сезона слегка сбила травма. 24-летний Денис переживает кризисный период, но его тоже рано списывать со счетов.

Перерождение карьеры может ждать и полуфиналиста AO-2021 Карацева, который около полутора лет назад входил в топ-15. В последнее время 30-летний Аслан заметно прибавил. 26-летний Сафиуллин, 22-летний Шевченко и 24-летний Котов тоже радуют своей игрой. Роман недавно выбил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Париже и в целом неустанно продолжает покорять новые вершины в рейтинге. Молодой Шевченко чуть менее двух недель назад отметился первой победой над представителем топ-10, обыграв американца Тейлора Фритца на «пятисотнике» в Базеле. Котов недавно был близок к первому титулу на уровне ATP, но на турнире в Стокгольме в финале в упорной борьбе проиграл ветерану Гаэлю Монфису.

Роман Сафиуллин недавно обыграл Карлоса Алькараса в Париже Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что остаётся в сухом остатке? В топ-10 мирового рейтинга есть четыре теннисиста с русскими корнями. В топ-100 таких игроков вообще 13 (Шаповалов выпал оттуда только в понедельник, ещё вчера было 14), то есть примерно каждый седьмой-восьмой. Ни одна другая страна ничем подобным похвастать не может. В первой сотне приличное количество французов (13), австралийцев (9) и американцев (9), но среди них нет настоящих суперзвёзд первой величины вроде Медведева и Рублёва. Особенно это касается Франции, первая ракетка которой Уго Умбер занимает всего лишь 23-е место в мировом рейтинге. Никого из Франции, США или Австралии на Итоговом в Турине не будет, зато игроки с русскими корнями – половина участников.

Если посмотреть на женский теннис, то ситуация не особо отличается от мужского. В топ-100 рейтинга WTA есть 11 россиянок, из них три – в топ-20 (Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина). Речь только о представительницах страны, без учёта теннисисток вроде чемпионки Уимблдона-2022 москвички Елены Рыбакиной, которая выступает за Казахстан.

Всё-таки вернёмся к ATP туру, о котором и спрашивали у Циципаса. Стефанос видит причину успеха игроков с русскими корнями в дисциплине, которая отчасти сложилась под влиянием не самых простых жизненных условий предыдущих поколений. По большому счёту Циципасу сложно что-то возразить. Возможно, он говорит слегка прямолинейно и просто, но истина в его словах определённо просматривается. Хотя дело не только в железной дисциплине и стойком характере игроков. В России сформировалась отличная теннисная школа. Да, порой она готовит кадры для других стран, но факт остаётся фактом.

Говорить, что Россия в теннисе – это аналог Бразилии в футболе или Канады в хоккее – слегка преувеличение. Всё-таки страна пока не вырастила исторических легенд вроде Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Роджера Федерера. Тем не менее стабильное наличие топ-игроков ATP с русскими корнями в последние годы – достижение, которым определённо стоит гордиться.