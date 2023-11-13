Лидеры группы Джокович и Синнер бьются за 1/2 финала. Но победителю выход не гарантирован

Во вторник, 14 ноября, в Зелёной группе на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) пройдут вторые матчи предварительного этапа. Главным поединком третьего игрового дня турнира будет противостояние 24-кратного чемпиона ТБШ, первой ракетки мира Новака Джоковича и местного любимца Янника Синнера, занимающего четвёртое место в мужской мировой табели о рангах.

Оба теннисиста уже успели провести по одному матчу в Турине-2023. Именно Синнер открывал турнир поединком против двукратного финалиста мэйджоров Стефаноса Циципаса. Хозяин кортов порадовал итальянских болельщиков, закрыв грека в двух сетах – 6:4, 6:4. После победы Янника местные трибуны встречали своего любимца как полагается: как гладиатора и бурными овациями. Сам спортсмен сразу же после стартовой игры признался, что поддержка, которую он получил в Турине, ему очень помогла.

«Это превзошло все мои ожидания. Два года назад, когда я вышел здесь на корт, у меня были другие ощущения. Сегодня у меня больше опыта. В целом зрители были великолепны, они подбадривали меня, даже когда я проигрывал очко. Я играл не только для себя, но и для болельщиков… Я думаю, приятно видеть страсть не только ко мне, но и к теннису в целом. Сейчас энтузиазм значительно растёт. Раньше в Италии был только один вид спорта, теперь нам тоже очень нравится теннис, и приятно быть частью этого. Сезон, который я провёл, дал мне возможность приехать сюда, в Турин, с позитивным настроем. На прошлой неделе было полезно приехать пораньше, чтобы привыкнуть к условиям. Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе. Было приятно слышать скандирование фанатов на стадионе, особенно на крытом стадионе, где есть эхо. Людям не всё равно, даже дорожка, которая ведёт нас, теннисистов, к корту в этом году другая. В этом году здесь действительно хорошая атмосфера, и здорово быть её частью», – сказал Синнер в интервью на корте.

Первый же матч Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP в Турине принёс ему гарантированное первое место по итогам года в мировом рейтинге. Напомним, чтобы остаться на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, представителю Big-3 достаточно было выиграть один матч на турнире. На севере Италии в стартовом поединке легендарному сербу противостоял датчанин Хольгер Руне. Первые две партии закончились на тай-брейках, каждый из теннисистов выиграл по одному. Однако в решающем сете 36-летний уроженец Белграда всё же дожал заметно уставшего оппонента за 3 часа 6 минут – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. И это несмотря на две растоптанные ракетки в начале решающей партии!

Вот как сам Новак отреагировал на проявление своих бурных эмоций на корте.

«Думаю, некоторые считают, что я сделал это специально. Благодаря этому я на самом деле могу снять напряжение и продолжить игру – может, так было и сегодня.

Однако я никому не посоветовал бы так делать, да и себе тоже. Я этому не рад, мне не нравится то, что я это сделал. Однако это уже случилось, и мне необходимо взять ответственность за свои действия.

Да, скорее всего, раньше случалось такое, что я разбивал ракетку. Это помогало мне продолжить играть уже в более свободной манере, я отпускал ситуацию. Кроме разбитых ракеток, есть другие, более правильные способы избавиться от негатива (улыбается)», – признался Джокович на пресс-конференции после встречи с Руне.

Таким образом, в следующем поединке сербу предстоит сразиться именно с Синнером. Итальянский вундеркинд является достаточно удобным соперником для Новака: по личным встречам он ведёт у 22-летнего уроженца Сан-Кандидо со счётом 3-0. Но если в первом матче соперников, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2021 году, 24-кратный чемпион ТБШ победил Янника легко (6:4, 6:2), то уже в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона пришлось отыгрываться с 0-2 по сетам — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Судьба свела теннисистов на травяном «Шлеме» и в нынешнем сезоне. И на этот раз победу в трёх партиях праздновал именно Джокович.

История личных встреч. Джокович — Синнер — 3:0

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Итог 1 2021 Монте-Карло Грунт 2-й круг Джокович 6:4, 6:2 2 2022 Уимблдон Трава Четвертьфинал Джокович 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 3 2023 Уимблдон Трава Полуфинал Джокович 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

К первому хардовому противостоянию с Джоковичем Синнер подходит в отличной форме. Янник в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграл «Мастерс», а за месяц до Итогового оформил два титула на «пятисотниках» в Пекине и Вене. Сейчас молодой итальянец заметно прибавил в своей игре и демонстрирует теннис высокого класса. В активе 22-летнего уроженца Сан-Кандидо уже пять (!) побед подряд над игроками из топ-10, а в 2023 году таких матчей у спортсмена накопилось уже девять. Для сравнения, до этого года Синнер выиграл суммарно девять поединков у теннисистов из первой десятки. Чемпион Торонто-2023 признался, что именно грядущая встреча с Новаком Джоковичем покажет ему, на каком уровне находится его игра.

«Джокович даст понять, на каком уровне находится моя игра. В этом году, несмотря на поражение в трёх партиях в полуфинале Уимблдона, я чувствовал, что ближе к победе, чем в прошлом году в четвертьфинале, когда мы проводили пятисетовик. Я не могу дождаться нового матча. Это те поединки, к которым я готовлюсь каждый день, те, которые оказывают на меня давление. Ведь тебе противостоит тот, кто выиграл 24 турнира «Большого шлема», три из четырёх только в нынешнем сезоне. С точки зрения результатов это лучшие результаты, которые когда-либо были показаны в этом виде спорта. Я надеюсь встретиться с ним как можно скорее, уже на групповом этапе, это важные матчи для моего роста, те, в отношении которых я говорю: «Я выигрываю или я учусь», – приводит слова Синнера Corriere dello Sport.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новая битва итальянца и серба в Турине будет крайне интересной: в очном матче теннисистов определится новый лидер Зелёной группы, а у одного из игроков в активе будет две победы в квартете. Уже во вторник, 14 ноября, кто-то из пары Джокович – Синнер может гарантировать досрочный выход в полуфинал Итогового турнира, однако всё будет зависеть от результата первой встречи третьего игрового дня Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Новак точно пройдёт в плей-офф соревнований при условии победы над Янником. При этом сербу также нужно, чтобы Руне взял верх над Циципасом. Синнеру, в свою очередь, для досрочного выхода в полуфинал Итогового чемпионата достаточно обыграть Джоковича со счётом 2:0 по сетам. Хозяин кортов может пробиться дальше при условии победы с любым счётом над первой ракеткой мира, однако тогда ему надо надеяться на то, что в стартовом поединке вторника грек одолеет датчанина. Однако при любых других раскладах, которые не перечислены выше, выход в полуфинал ни Новаку, ни Яннику не гарантирован.

Итоговый турнир ATP — 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».