Джокович сенсационно проиграл итальянцу в Турине. Новак в шаге от вылета с Итогового

Во вторник, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине начались матчи 2-го тура группового этапа. Сегодня на корт выходили теннисисты из Зелёной группы. На вечернюю сессию организаторы поставили игру с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, посеянного под первым номером, и 22-летнего итальянца Янника Синнера (4). Джокович и Синнер выиграли свои матчи 1-го тура. Серб сломил сопротивление Хольгера Руне (7:6, 6:7, 6:3), а итальянец одолел Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

Победив Руне, Джокович обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. «Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинга на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в качестве приоритетной, больше сосредоточивался на турнирах «Большого шлема». Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось дальше на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — говорил Новак на пресс-конференции после победы в 1-м туре.

И прокомментировал инцидент со сломанными в матче с Руне ракетками: «Я бы не стал поощрять такое поведение. Я не горжусь собой. Я недоволен, мне не нравится то, что я сделал. Должен взять на себя ответственность. Думаю, в прошлом бывали такие эпизоды, когда я ломал ракетки, а потом возвращался к игре более свободно, словно отпуская себя. Есть разные, более разумные способы борьбы с давлением, чем ломание ракеток».

Новак Джокович ломает ракетки в матче с Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер же подчёркивал, что не витает в облаках, несмотря на успех в первом матче. «Я хорошо тактически подготовился к первому матчу. Конечно, одно дело — строить планы за журнальным столиком, а другое — воплощать их на корте. Но сегодня мне это удалось. Циципас — иной противник, нежели Джокович или Руне, по типу игры. Постараюсь подготовиться наилучшим образом.

У каждого матча есть своя история, я не витаю в облаках. С Новаком это будет вызов, который покажет мне, на каком этапе я нахожусь сейчас. У него сумасшедший сезон, три «Больших шлема». Он любит играть на крытых кортах», — цитирует его OA Sport.

Счёт личных встреч был 3-0 в пользу Джоковича. При этом на харде Синнер до этого ни разу не играл с сербом. Новак победил со счётом 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2021 в 1/16 финала, 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2022 и 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в полуфинале Уимблдона-2023.

В начале матча соперники не давали друг другу шансов на своей подаче. Джокович и вовсе под ноль взял первые два своих гейма. В шестом гейме серб стал первым, кто вышел на брейк-пойнт, но Синнер отыграл его эйсом и в итоге не позволил оппоненту повести в счёте — 3:3.

В седьмом гейме брейк-пойнт был уже у итальянца, но и тут гейм остался за подающим. А определяющим стал 11-й гейм, который Новак начал с 40:0 на своей подаче, но затем неожиданно растерял всё. Яннику удавались хорошие удары на приёме, а на «ровно» Джокович допустил двойную ошибку и в итоге отдал гейм. Синнер же, подавая на сет при 6:5, не проиграл ни одного очка и поверг в экстаз местную публику — 7:5 за 57 минут.

Янник Синнер играет на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Image

Во второй партии Джоковичу уже нужно было что-то предпринимать. Свои геймы он забирал уверенно, а в чужих дважды добирался до «ровно», но не более того. После седьмого гейма, когда счёт стал 4:3 в пользу серба (но без брейка), Новаку массажировали шею, но это не был медицинский перерыв — хватило полутораминутной паузы.

Новаку Джоковичу массируют шею Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В восьмом гейме у Джоковича случился небольшой конфликт с публикой. Подача Синнера прошла в аут, но это не было замечено. Серб обратился к судье на вышке по этому поводу, но удар уже был заигран, поэтому пересмотра не случилось. Новак саркастически заводил зрителей — те его освистывали.

Так в этом сете никто и не вышел на брейк-пойнты. В 12-м гейме Джокович, принимая при 6:5 в свою пользу, попытался не доводить дело до тай-брейка, но и в этом случае ему не удалось добиться большего, чем «ровно». А уже на тай-брейке Новак заработал двойной сетбол (6:4) и со второй попытки воспользовался им — 7:6 (7:5) за 1 час 9 минут.

В начале решающего сета общая картина не изменилась: оба игрока брали свои подачи. При этом Джокович поспорил с судьёй на вышке. По мнению серба, линейные судьи не замечали ауты в исполнении его итальянского соперника. За такие действия Новака вновь стали освистывать.

Новак Джокович спорит с судьёй на вышке в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В этой партии первым до брейк-пойнтов дошёл Синнер. В шестом гейме он отдал лишь одно очко на чужой подаче — Джокович несколько раз ошибся в розыгрышах — и повёл 4:2. Несмотря на это, сербу удался ответный брейк (первый брейк Новака в матче!), после чего он под ноль выиграл свой гейм — 4:4. В дальнейшем брейк-пойнтов уже ни у кого не было, и судьба матча решилась на тай-брейке. В нём Синнер повёл 5:0 с двумя мини-брейками, и Джокович уже не смог его догнать. Окончательный счёт — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Янника за 3 часа 10 минут.

Стоит отметить, что за весь матч у обоих игроков накопилось изрядное количество эйсов: у Джоковича — 20, у Синнера — 15.

Так Джокович впервые в карьере проиграл Синнеру. Оборвалась 19-матчевая победная серия Новака — до этого его последним поражением был финал Уимблдона с Карлосом Алькарасом. А в первом матче дня победу одержал Хольгер Руне, после того как Стефанос Циципас ещё в первом сете снялся из-за травмы спины.

Таким образом, Синнер с двумя победами вышел в лидеры Зелёной группы. А у Джоковича и у Руне по одной победе. И если в последнем туре Хольгер обыграет Янника, то Новак даже в случае победы над Хубертом Хуркачем может покинуть турнир — всё решат дополнительные показатели (процент выигранных сетов, а если нужно, то и процент выигранных геймов). Если же Синнер выиграет у Руне, Джокович выйдет в полуфинал со второго места в случае победы над Хуркачем.

В среду, 15 ноября, состоятся матчи 2-го тура в Красной группе. Сперва на корт выйдут Андрей Рублёв и Карлос Алькарас, проигравшие свои встречи 1-го тура, а затем состоится очередной раунд давнего противостояния Даниил Медведев — Александр Зверев — у каждого из них уже есть по победе на текущем турнире.

Итоговый чемпионат ATP завершится 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».