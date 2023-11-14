«Не хотел бы оказаться в таком положении». Как легенда тенниса провалился на Итоговом-2014

Итоговый чемпионат ATP отличается упорной борьбой теннисистов на корте. Очень редко можно увидеть тотальный разгром одного из соперников или длительность матча менее часа.

Довольно странным в этом плане получился Итоговый-2014, когда зрители трижды наблюдали за беспомощностью топ-игроков. Особенно «отличился» британец Энди Маррей, который избежал двух «баранок» только из-за благородства своего соперника Роджера Федерера.

Состав участников Итогового турнира ATP – 2014 выглядел следующим образом: Роджер Федерер, Новак Джокович, Стэн Вавринка, Кей Нисикори, Энди Маррей, Томаш Бердых, Милош Раонич (снялся после двух матчей из-за травмы, его заменил Давид Феррер), Марин Чилич.

Нельзя назвать его слабым, даже с учётом отсутствия Рафаэля Надаля, который восстанавливался после удаления аппендикса. Джокович и Федерер в лишнем представлении не нуждаются. Вавринка в сезоне-2014 выиграл Australian Open, Чилич – действующий чемпион US Open, у Маррея на тот момент в послужном списке значились победы на Олимпиаде и двух турнирах «Большого шлема» (US Open – 2012 и Уимблдон-2013). Да, Нисикори, Бердых и Раонич не выглядели так уж грозно, но они показывали едва ли не лучший теннис в карьере. В восьмёрке участников Итогового всегда можно найти «слабое звено» на фоне лидеров посева. Кей, Томаш и Милош – далеко не худшие из его участников за всю историю.

Участники Итогового турнира ATP 2014 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В группу А Итогового-2014 попали Джокович, Вавринка, Бердых и Чилич, в группу B – Федерер, Маррей, Нисикори и Раонич (и затем заменивший его Феррер). В первый игровой день Федерер одолел Раонича (6:1, 7:6), а Нисикори оказался сильнее Маррея (6:4, 6:4). Не самые напряжённые встречи, но интрига на корте присутствовала, и зрители увидели один тай-брейк.

Каким же было удивление, когда на следующий день в другой группе, которая выглядела более ровной, в матчах вообще не наблюдалось борьбы. 10 ноября 2014 года можно смело назвать самым скучным игровым днём в истории Итогового.

Вавринка обыграл Бердыха (6:1; 6:1) за 58 минут, а Джокович с аналогичным счётом разобрался с Чиличем за 57 минут. Оба матча в сумме не продлились и пары часов. Уникальный и дикий случай по историческим меркам.

Казалось, что матч Джокович – Чилич станет самым коротким на турнире, но в очередной раз публику ждал сюрприз. 13 ноября в игре 3-го тура группового этапа Энди Маррей умудрился уступить Роджеру Федереру (0:6, 1:6) за 56 минут. Маррей не получил две «баранки» только по милости соперника. В шестом гейме второго сета Роджер вёл 30:0, после чего откровенно сбавил обороты и позволил Энди выиграть четыре розыгрыша подряд на своей подаче, размочив счёт. Затем Федерер без проблем подал на матч.

Энди Маррей и Роджер Федерер на Итоговом турнире ATP — 2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сложно понять причины вопиющего провала Маррея. Энди на страдал от травм. Матч с Федерером имел для него турнирное значение. В 1-м туре он проиграл Нисикори, но затем одолел Раонича и сохранял шансы на выход из группы в случае победы над Роджером. Британец и сам не смог толком объяснить, почему выступил настолько плохо.

«Тяжёлый получился вечер. Раньше я проигрывал финалы «Шлемов» и всё такое, и это было неприятно. Но в плане игры сегодня всё было неидеально – далеко не идеально. Но я старался. Старался с первого розыгрыша и до последнего. Так что мне было неприятно, что со мной такое произошло – я же старался показать всё, на что способен», — заявил Маррей.

После игры Федерер раскрыл свои не самые приятные ощущения при счёте 6:0, 5:0. Швейцарцу стоит отдать должное за джентльменские качества. Он не стал максимально издеваться над и без того униженным Энди на корте, хотя при желании мог бы это сделать.

«Я чувствовал себя не очень здорово, потому что сам не хотел бы оказаться в таком положении. Но я рад, что победил. И, если честно, в итоге я был рад, что проиграл предпоследний гейм. Да, было неприятное чувство. Не знаю, как объяснить. Мне не понравилось лидировать с таким счётом», — сказал Роджер.

Энди Маррей потерпел самое разгромное поражение более чем за семь лет – с тех пор как в Майами-2007 проиграл Новаку Джоковичу 1:6, 0:6. Это была 23-я встреча первых ракеток Швейцарии и Великобритании, и впервые за их противостояние партия была выиграна под ноль.

Энди Маррей пережил много неприятных эмоций на Итоговом-2014 Фото: Julian Finney/Getty Images

Матч Федерер – Маррей стал вторым самым быстрым в истории Итогового. К самой короткой игре Роджер тоже имеет отношение. 19 ноября 2005 года в полуфинале турнира в Шанхае Федерер уничтожил аргентинца Гастона Гаудио со счётом 6:0; 6:0 за 49 минут. Это единственный случай в истории Итогового турнира, когда матч закончился с двумя «баранками».

Роджер сожалел, что не дал Гаудио выиграть хотя бы один гейм. Всё-таки совсем уж деклассировать проблемного соперника – не очень красиво. Поэтому швейцарец по прошествии семи лет сжалился над Марреем в Лондоне. Правда, судьба его за это не отблагодарила.

Федерер вышел в финал Итогового-2014, но снялся с него в последний момент из-за травмы. Титул достался Новаку Джоковичу без боя, чем был недоволен Стэн Вавринка, который уступил Роджеру в полуфинале. К слову, Маррей принял участие в финале Итогового. Он экстренно приехал на арену O2, сыграв выставочные матчи с Джоковичем, а также с возрастными легендами Джоном Макинроем, Пэтом Кэшем и Тимом Хенмэном. Немного поднял себе настроение после провала несколькими днями ранее.

Энди Маррей был первой ракеткой мира, выиграл три турнира «Большого шлема», один Итоговый и две Олимпиады за карьеру. Его смело можно назвать лучшим теннисистом новейшей истории за вычетом «Большой тройки» в лице Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

В карьере Энди хватало как успехов, так и неудач. Наибольшим позором Маррей считает именно поражение от Федерера на Итоговом-2014. В 2020 году британец поделился интересными подробностями фиаско в матче с Роджером.

Жозе Моуринью наблюдал за игрой Энди Маррея на Итоговом турнире ATP — 2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вскоре после игры Энди встретил главного тренера футбольного клуба «Челси» Жозе Моуринью, который необычным образом подбодрил его.

«Это было совершенно ужасно. Мне было стыдно. Я проигрывал 0:6, 0:5, но смог выиграть один гейм – и даже в тот момент мне было стыдно. Думаю, все были разочарованы. Люди купили билеты, а матч закончился за час, борьбы вообще не было. После матча я принял душ, вышел из раздевалки, и в коридоре стоял Жозе Моуринью. Он просто меня обнял, даже ничего не говорил. Просто обнял – и мне стало немного легче», — сказал Маррей.

Сейчас Энди Маррею 36 лет. Британец продолжает играть в теннис. Травмы серьёзно подкосили Энди, поэтому он уже не является суперзвездой. Однако и его текущее 42-е место в рейтинге ATP заслуживает уважения, не говоря уже о достижениях британца в 2010-х. Маррей войдёт в историю как легенда тенниса, которая пусть и на время, но прерывала гегемонию великих Джоковича, Надаля и Федерера. Поражение на Итоговом-2014 – неприятный момент для Энди, но в конечном счёте оно послужило хорошим опытом и сделало его только сильнее.