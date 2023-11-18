В Турине грядёт великая битва Джоковича с Алькарасом. Их финалы в этом году были эпичными

В вечернем полуфинале Итогового чемпионата ATP в Турине состоится суперматч: Новак Джокович против Карлоса Алькараса. Серб, являющийся единоличным обладателем практически всех основных рекордов в теннисе, сыграет с главной звездой молодого поколения, с которыми они семь раз менялись местами на вершине рейтинга во время нынешнего сезона (сейчас Алькарас занимает вторую строчку).

Великие рекорды Джоковича

Безусловно, это противостояние молодости и опыта. В какой бы идеальной игровой и физической форме ни был серб, которому через несколько дней после завершения турнира будет уже ровно 36,5 года, понятно, что его карьера закончится в ближайшие годы – законы физиологии ведь никто не отменял. Однако даже если бы Новак ушёл прямо сейчас, его достижения уже вписаны в историю тенниса золотыми буквами. 24 выигранных турнира «Большого шлема», 40 «Мастерсов», 70 титулов на обязательных соревнованиях (помимо двух только что упомянутых категорий, это ещё как раз Итоговый чемпионат, где серб побеждал шесть раз). Три «Карьерных шлема», не менее двух титулов на каждом из девяти существующих «Мастерсов», восемь сезонов, завершённых в статусе первой ракетки мира (с учётом нынешнего). В ближайший понедельник Джокович покорит ещё и юбилейную отметку в 400 недель на первой строчке рейтинга. Просто сравните – вторым здесь идёт Роджер Федерер, у которого 310 недель.

Безусловно, Новак, закалённый в великих битвах с другими членами «Большой тройки» (Федерером и Рафаэлем Надалем), до сих пор играет на феноменальном уровне. Превзойти его могут очень немногие теннисисты, особенно на мэйджорах. Да и на других турнирах Джокович по-прежнему силён. До Итогового чемпионата за весь сезон серб потерпел всего пять поражений, выиграв при этом 51 матч! В группе этого турнира Новак добавил ещё две победы и одно поражение.

Алькарас универсален — а ещё он быстро учится

Алькарас же – пока единственный теннисист молодого поколения, родившегося уже в XXI веке, который побеждал на мэйджорах и поднимался на первую строчку рейтинга. Испанец действительно очень хорош, и доказывает он это уже второй год подряд, хотя ему всего 20 лет. Карлос успел выиграть уже два «Шлема» и четыре «Мастерса», а ещё на двух мэйджорах дошёл до полуфинала (один титул и оба полуфинала были в этом году). Он очень универсален, и, хотя его теннис даже немного больше подходит для харда, чем для грунта, на песчаных кортах Алькарас тоже опасен. Кстати, про универсальность Новака мы сейчас не упоминали, но говорить об этом – примерно то же самое, как о том, что трава зелёная.

Карлос на удивление быстро научился играть даже на травяных кортах, хотя опыта на этом покрытии у него практически не было. В 2021 году он дебютировал на траве и уже во втором круге Уимблдона попал на Даниила Медведева, легко проиграв ему. Следующим летом Алькарас добрался на Уимблдоне до 1/8 финала, а в этом году удивил всех, став чемпионом сначала «пятисотника» в Лондоне, а потом и Уимблдона! В эпичном финале, длившемся больше 4,5 часа, Карлос переиграл как раз Новака – 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.

Уимблдон оказался единственным мэйджором, который Джокович в этом году не выиграл. Гадать, сделал бы Новак «Шлем», если бы одолел Карлоса в финале Уимблдона или на US Open что-то пошло бы не так, бесполезно, но с некоторыми оговорками можно считать, что именно Алькарас лишил Джоковича очередной возможности добиться исторического достижения, которое в мужском одиночном разряде не покорялось никому после Рода Лэйвера в 1969 году! Кстати, два других матча в этом году Новак у Карлоса выиграл. Полуфинал «Ролан Гаррос» получился смазанным из-за судорог испанца, начавшихся в третьей партии при равном счёте по сетам, а вот в финале Цинциннати они дали жару. Борьба за титул «Мастерса» продлилась без малого четыре часа (3:49), и Джокович победил со счётом 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4), отыграв матчбол на тай-брейке второй партии!

«Играя с Новаком, нужно оставаться сильными морально»

На осеннем отрезке сезона после поражения от Медведева в полуфинале US Open Алькарас смотрелся неубедительно, рано проиграл на обоих «Мастерсах» – Григору Димитрову в 1/8 финала Шанхая и Роману Сафиуллину на старте Парижа. В Турине он тоже стартовал посредственно, не справившись с Александром Зверевым, но затем уверенно победил двух россиян: Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Джокович в группе тоже одержал две победы (над Хольгером Руне и Хубертом Хуркачем) при одном поражении (от Янника Синнера), но играл все матчи в трёх сетах – причём и с Руне, и с Синнером бился больше трёх часов.

Безусловно, мы вправе ожидать от противостояния Новака и Карлоса новой эпичной битвы с непредсказуемым исходом, тем более что три из четырёх предыдущих их матчей получились именно такими (в прошлом году Алькарас выиграл у Джоковича полуфинал мадридского «Мастерса» на тай-брейке решающего сета). Да и сам испанец считает, что готов и набрал форму.

«Я мечтаю выиграть этот турнир. Почему нет? Но сначала мне нужно показать свою лучшую игру в полуфинале. Мне предстоит встретиться с лучшим игроком в мире и одним из лучших в истории. Стал ли я по-другому готовиться к матчам с Новаком после поражения в финале «Ролан Гаррос»? Наверное, теперь я просто сильнее морально. Я считаю, что, когда встречаешься с таким человеком, как Новак, ты должен оставаться сильным морально и справляться с давлением, которое он оказывает на тебя при каждом мяче, в каждом моменте. Думаю, я многому научился и готов сыграть с ним.

Чувствую ли я, что набрал прежнюю форму? Да, я чувствую, что играю на том же уровне, что и в первой половине года. Я говорил с тренером после первого матча о том, что нужно отдать всё, что у меня есть на этом турнире. Это последний турнир в году. Пришло время выложиться на все 100% в этих матчах», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Окажется ли этого достаточно? Посмотрим. В любом случае это будет матч последнего полноценно остающегося в строю звёздного теннисиста возрастного поколения и главной (по крайней мере на данный момент) звезды нового поколения. Неизвестно, сколько ещё раз они успеют сыграть друг с другом, и важно успеть насладиться этими баталиями, пока они происходят.