Медведев крушил Синнера, но уступил два последних матча. Что будет в полуфинале Турина?

Определились все полуфиналисты Итогового ATP: Даниил Медведев со второго места вышел на Янника Синнера, который занял первое, лидер Красной группы Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.

Матч Даниила и Карлоса сделал заключительную битву группового этапа между Андреем Рублёвым и Александром Зверевым выставкой и шоу: противостоянием за 200 очков, $ 390 тыс. в кармане с возможностью завершить год победой. Но на расклады вечерняя сессия не повлияет. Алькарас выиграл в двух партиях, а Медведев не упёрся, чего в полуфинале мы точно не увидим: пару месяцев назад Даня вёл у итальянца 6:0 по личным встречам, а после уступил два матча подряд.

Но 2:2 — в 2023 году

Сам Синнер никому так очевидно в личных противостояниях, как Даниилу Медведеву, не летел. Закономерность удалось нарушить лишь в прошлом месяце, когда Янник дважды обыграл Медведева в финале Пекина и Вены.

Причём сделал это в совершенно разном стиле. Условно, в Китае он играл от себя, часто нависал над сеткой и удачно перекрывал обводящие удары: 22 из 33 мячей на тросе (70%) он выиграл. В Австрии, наоборот, игра строилась по большей части на задней линии, и уже в розыгрышах, состоящих из девяти и более ударов, итальянец вновь брал верх: 36 таких против 23 у Медведева. Сегодня Янника называют самым прогрессирующим теннисистом АТР.

Но сравнивать форму и результаты Синнера двухгодичной давности с пиковым россиянином, бравшим в то время и Итоговый, и ТБШ, просто нет смысла. Едва ли только пробирающийся в двадцатку тинейджер мог навязать борьбу уже созревшему до больших побед Дане.

«Стал играть против него по-другому»

Да и задачи перед итальянцем такой не было – вчерашний юниор лишь вкатывался в про-тур. Только в 2022-м детского тренера Янника Рикардо Пьятти сменил Даррен Кэхилл, с которым они уже и начали ломиться в десятку: год Синнер начинал 16-м. И команда итальянца проявила смелость довериться процессу: терпеть и ждать, даже если результаты – и самая большая победа в карьере над №1 – не пришли сразу, а лишь в 22 года перед болеющим за тебя 17-тысячным Турином. В этом году он одержал больше половины всех карьерных побед над соперниками из топ-10 – 11 из 20. Причём у десятки он выиграл семь последних матчей подряд. Что это, как не показатель физического и ментального роста?

Янник Синнер и Даррен Кэхилл Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За последние 45 дней он перекроил личные встречи со всеми, кому до этого проигрывал: после Медведева оформил Джоковича и Хольгера Руне на групповом этапе Итогового. «Думаю, дело было, скорее, в теннисе, а не в психологии, потому что я стал играть против Даниила немного по-другому. Раньше я не был готов к этому и каждый день тренировался в нужном направлении. Я постарался это сделать. У меня получилось, но, разумеется, есть ещё и психологический фактор, потому что нужно быть готовым воплотить всё это в матче. Так что, по-моему, это сочетание тенниса и психологии», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Справляться с такими моментами Яннику помогает итальянская программа психологической тренировки Formula Medicine, которую используют пилоты Формулы-1. Программа моделирует различные стрессовые ситуации, и, похоже, Синнер здорово прокачался.

«Да, я работаю с Formula Medicine и Риккардо Чеккарелли. Здесь нет процесса общения с человеком, здесь вы проверяете всё на компьютере и выполняете упражнения. Он подсчитывает, сколько мозговой энергии вы использовали. Мы так работаем уже несколько лет. Конечно, выходя на корт, ты продолжаешь нервничать, но я чувствую, что стал лучше в этом аспекте. Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, и мне нравится сам процесс», – сказал Янник Синнер на пресс-конференции.

А в 2023-м у них вовсе равенство – 2:2. Отсюда и разница не так велика, и вопросов меньше – полуфинал окажется битвой равных возможностей, и лишь несколько розыгрышей могут решить исход матча. «Для меня часто личные встречи не имеют значения — тем более завтра. Важно, что он в отличной форме, отлично играет. В Италии будет тяжело, и мне надо самому сыграть ещё лучше. Я в принципе неплохо играл в Пекине, ещё лучше – в Вене. Но этого было недостаточно. Значит, чтобы победить, я должен быть ещё лучше», – сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.