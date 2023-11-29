Судья слез с вышки, а зрители бродят по залу. На молодёжном Итоговом опять меняют правила

С 28 ноября по 2 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) проходит молодёжный Итоговый чемпионат ATP. В соревновании принимают участие лучшие игроки не старше 21 года. Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Бен Шелтон и Лоренцо Музетти снялись с турнира, хотя имели право на нём выступить. Состязание входит в официальный календарь сезона, итоги матчей вносятся в историю личных встреч спортсменов, но рейтинговых очков на нём теннисисты не получают. В общем, такой себе Кубок Лэйвера для молодёжи. Сравнение, конечно, немного натянуто, но ничего другого так сразу в голову и не приходит.

Молодёжный Итоговый турнир появился в календаре в 2017 году. Все пять предыдущих розыгрышей — в 2020-м мероприятие отменили из-за пандемии — состоялись в Милане (Италия), и вот только теперь чемпионат переехал на Ближний Восток. Главная же причина, по которой молодёжный Итоговый привлекает внимание, — даже не столько возможность увидеть очные матчи будущих суперзвёзд (мало ли как будут развиваться карьеры игроков), а проведение матчей по экспериментальным правилам.

Некоторые из новшеств в полном смысле таковыми не являются — просто потому, что уже применялись на этом турнире. Как и в прежние годы, матчи проходят в пятисетовом формате, причём для победы в партии нужно выиграть не шесть геймов, а четыре. А при счёте 3:3 играется обычный тай-брейк до семи очков, который нужно выиграть с перевесом в два очка. При этом никаких затяжных геймов быть не может: при счёте «ровно» играется решающее очко, причём подающий выбирает, откуда ему подавать в этом розыгрыше.

Зрители могут свободно перемещаться по трибунам, но только не возле задней линии, чтобы не мешать игрокам. После первого гейма в сете нет перехода, а перерыв между партиями сокращён со 120 до 90 секунд.

А есть ли настоящие новшества?

Есть, и немало. Как утверждается на официальном сайте соревнований, изменения призваны «ускорить стремительный формат соревнований, улучшить болельщицкие впечатления и обогатить данными и аналитикой игроков, тренеров и болельщиков».

Во-первых, организаторы избавились от традиционной разминки на корте. Матчи начинаются сразу после жеребьёвки, определяющей подающего в первом гейме. Но теннисисты всё же могут разминаться перед игрой на отдельном корте, предназначенном для этой цели.

Что думают по этому поводу сами участники? «Отсутствие разминки — это интересно. Обычно есть несколько минут, чтобы найти свою игру. Но тут всё иначе», — цитирует Доминика Штрикера пресс-служба ATP.

В целях ускорения игрового процесса между первой и второй подачами должно проходить не более восьми секунд. Это правило применяется и в том случае, если объявлен «лет» (то есть мяч попал в нужный квадрат, зацепив перед этим трос). Кроме того, как и на предыдущих турнирах, время между розыгрышами сокращено с 25 до 15 секунд, если предыдущий розыгрыш состоял менее чем из трёх ударов.

«Мне нравятся новые правила в отношении времени: восемь секунд между первой и второй подачами, а также 15 секунд между розыгрышами, когда ралли короткие. Это хорошая идея, потому что можно сэкономить много времени после таких коротких розыгрышей. Некоторые игроки могут посчитать, что им нужно больше времени. Но мне кажется, что это действительно хорошая мысль», — сказал Штрикер.

«Я лишь трижды стучу мячом об корт [перед подачей]. Так что восемь секунд между первой и второй подачами не должны стать для меня проблемой», — заявил Алекс Михельсен, другой участник турнира.

Иным игрокам эти новшества действительно могут осложнить жизнь. Но есть и помощь. Спортсмены могут отслеживать свои биометрические данные непосредственно во время матчей посредством датчиков, отправляющих информацию на устройства. Как утверждается, это обеспечивает «всесторонний обзор физического состояния и реакции на стресс». А для тренеров доступна специальная видеосистема с обновлением данных в режиме реального времени, чтобы можно было на ходу разбирать игру подопечного и вносить коррективы, если нужно.

Кроме того, организаторы ввели так называемый Basecamp, нужный скорее болельщикам, нежели игрокам. Это группа тестов, которые теннисисты проходят за пределами корта. На испытаниях они демонстрируют свои навыки и уровень физподготовки. Наконец, вышка главного судьи теперь не такая высокая, а скорее превратилась в стул. Поскольку ауты всё равно отслеживает электронная система, в высоком размещении главного больше нет необходимости. Зато для зрителей улучшится обзор.

Абедалла Шелбайх, ещё один участник турнира, высказал мнение, что труднее всего ему будет освоиться с разрешением болельщикам перемещаться по трибунам. «Думаю, будет интереснее, как только все привыкнут к быстрому темпу игры. А короткие сеты по четыре гейма… Судьбу матча могут решить несколько очков. Думаю, это поможет нам проявить свои лучшие качества.

Правило, которое может осложнить мне жизнь — свободное перемещение болельщиков, потому что раньше я с таким не сталкивался. Мы привыкли, что люди ходят по корту на тренировках. Но во время матча — это что-то новое для меня», — сказал он.

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Можно долго спорить, нужны ли теннису новые правила, и если нужны, то какие. Но ведь для того и существуют подобные турниры, чтобы тестировать новинки и в случае успешных испытаний применять их. И в этом смысле молодёжный Итоговый чемпионат представляется едва ли не идеальным мероприятием.

Испытывать новшества должны именно молодые игроки, которые ещё не успели наесться теннисом и потому не будут откровенно валять дурака на наполовину выставочном турнире. И делать это лучше в конце сезона, чтобы потом, собрав данные, спокойно сесть и всё проанализировать как следует. Да и потом, разве будет молодёжь относиться к игре спустя рукава, если на турнире предусмотрены неплохие призовые? Общий призовой фонд составляет $ 2 млн, из которых победителю, если тот пройдёт всю дистанцию без поражений, причитается $ 514 тысяч (формат такой же, как на взрослом Итоговом: три матча в группе, полуфинал и финал.)