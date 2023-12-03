«Новак? Он мне очень помог». Юный серб взял молодёжный Итоговый и идёт по стопам Джоковича

В Джидде (Саудовская Аравия) завершился молодёжный Итоговый чемпионат ATP, в котором участвовали игроки не старше 21 года. Победителем турнира стал представитель Сербии Хамад Меджедович. 20-летний спортсмен выиграл все три матча в группе, после чего одержал по победе в полуфинале и в финале. В решающем матче Меджедович, занимающий 110-е место в рейтинге ATP, в напряжённой борьбе обыграл 36-ю ракетку мира Артюра Фиса — 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1. В четвёртом сете серб спас два матчбола!

«Не могу поверить, что я выиграл этот титул. Но это вселяет в меня уверенность перед 2024-м. Артюр — потрясающий игрок. Он не просто так в топ-40. Поэтому я очень доволен», — сказал после матча Хамад, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Выиграв турнир, Меджедович установил сразу несколько интересных достижений. Он стал первым сербом, выигравшим молодёжный Итоговый турнир, появившийся в календаре ATP в 2017 году. За титул без единого поражения он заработал $ 514 тыс. призовых — это максимальная сумма для победителя в пока ещё недолгой истории турнира. До этого Хамад, выступающий на профессиональном уровне с 2021 года, заработал за карьеру $ 415 858 — меньше, чем за неполную неделю в Саудовской Аравии! Кроме того, Меджедович стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории молодёжного Итогового. И за пять матчей исполнил целых 69 эйсов — это также рекорд турнира.

Учитывая, что Хамад из Сербии, нетрудно догадаться, кто из теннисистов является его кумиром. 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который в ноябре в седьмой раз выиграл Итоговый чемпионат ATP, регулярно отправлял молодому соотечественнику сообщения со словами поддержки во время турнира.

«Мы оба из Сербии. Он выиграл большой турнир, настоящий, а я — молодёжный. Конечно, это очень круто. И я рад, что в какой-то степени мне удалось повторить его путь», — приводит слова Меджедовича пресс-служба ATP.

Хамаду было 16 лет, когда он впервые потренировался с Джоковичем. Поняв, что у юноши есть потенциал, Новак стал оказывать поддержку соотечественнику, чтобы тому легче было пробиться в профессионалы. И не замедлил дать важный совет.

«У него можно многому научиться как на корте, так и за его пределами. Он делает всё для своего тенниса, даже когда не тренируется. Он не раз говорил мне: ты должен жить теннисом, даже когда не выходишь на корт. Ты должен делать всё для своего тенниса. Когда ты спишь, следишь за тем, что ты ешь, куда ты идёшь, — ты должен постоянно думать о том, что может сделать тебя лучше», — говорил Меджедович в интервью пресс-службе ATP в мае 2023 года.

А впервые Хамад встретился с Новаком ещё в детстве, в день рождения, когда ему исполнилось девять или десять лет. Вот такой подарок сделал ему папа. «Это был сюрприз на мой девятый или десятый день рождения. Помню, в тот день я тренировался, и отец сказал мне: а ну-ка, давай кое-куда сходим. Мы пошли вместе с моим тренером, и я увидел, что мы едем в его [Джоковича] теннисный центр.

До последнего момента я не мог поверить, что встречусь с ним. Помню, мы ждали его, а он появился из ниоткуда. Когда я его увидел, то был просто в шоке. Это была первая наша встреча», — говорил сербский теннисист в том же интервью.

По словам Меджежовича, без финансовой помощи со стороны Джоковича ему было бы тяжело. «Он помогает мне финансово, предоставляет корты, тренеров, всё, что нужно для моей карьеры. Он мне очень помог. Всё, что нужно профессиональному теннисисту, он обеспечил. Он заплатил за это. Это было полезно. Он просто помогал мне, когда мне это было нужно, и до сих пор помогает мне во всём. Я рад, что он помогает мне», — говорит серб.

Хамад Меджедович и Новак Джокович Фото: из личного архива Хамада Меджедовича

То, насколько велика роль Джоковича, лучше всего обозначил Элдин Меджедович, отец Хамада. «Мы не потратили ни цента. Поверьте, это немалая сумма в мире тенниса, а совсем даже наоборот.

Представьте себе, лучший игрок мира звонит моему ребёнку, чтобы поработать вместе на предсезонке. Это как если бы Месси или Роналду сказали вам «давай сыграем в футбол» или «дай мне знать, если тебе что-то понадобится», — говорил Меджедович-старший в интервью сербскому изданию Sportal в 2022 году.

А тренером Хамада является капитан сборной Сербии по теннису, бывшая 12-я ракетка мира Виктор Троицки.

«Очень хорошо, когда рядом с тобой находится такой человек, как Виктор. Он делится со мной своим опытом. Он очень хороший и трудолюбивый. Мне очень нравится проводить с ним время», — говорит молодой спортсмен.

Как видим, в сезоне-2023 поддержка Джоковича начала приносить плоды. Меджедович стал довольно регулярно выступать на турнирах ATP. Финалов, не говоря уже о титулах, у него пока нет, но два выхода в полуфинал уже имеются: Гштаад и Астана. На этих турнирах серб одержал свои самые громкие на данный момент победы. В 1/8 Гштаада Хамад сломил сопротивление чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима, а в четвертьфинале Астаны оказался сильнее Иржи Легечки, который на тот момент входил в топ-30 мирового рейтинга.

«Сезон прошёл хорошо. Первые три-четыре месяца было трудновато. Потребовалось время, чтобы начать делать то, над чем мы работали во время предсезонки. Через пару месяцев всё стало получаться. В феврале я хорошо выступил в Индии. Я впервые после долгого времени попал в полуфинал. Потом всё пошло лучше. Я также побывал в полуфинале в Гштааде. Это было очень важно для меня — обыграть пару игроков из топ-100», — цитирует серба пресс-служба ATP.

Хамад Меджедович после победы над Артюром Фисом в финале молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2023 в Джидде Фото: Adam Pretty/Getty Images

По словам Меджедовича, он считает себя агрессивным игроком. «Я считаю себя очень агрессивным игроком на корте. Стараюсь диктовать свои условия. Считаю себя хорошим подающим.

Не собираюсь говорить о себе много хорошего. Но думаю, что у меня отличная подача, отличный форхенд. И мой стиль игры состоит в том, что я агрессивно веду себя на корте», — говорил он в интервью пресс-службе ATP в ноябре.

А Джокович ещё в прошлом году отмечал, что в последнее время его подопечный неуклонно прибавляет. «Он заслужил эти успехи за все усилия, приложенные за последние полтора года. Его рабочая этика сильно изменилась. Он полностью изменил свой подход к тренировкам и соревнованиям, изменил свою диету, работу по восстановлению, некоторые привычки и многое другое.

С точки зрения игры и спортивной подготовки он уже заслуживает места в топ-100. Но некоторые шаги требуют времени. С ним работает команда экспертов, которые следят за ним на протяжении всего дня и работают должным образом, чтобы он поднимался всё выше и выше», — цитирует Новака Sportskeeda.

Джоковичу уже 36, и в ближайшие несколько лет он, как ни крути, закончит карьеру. Однако сербским любителям тенниса будет за кого болеть в профессиональном туре. И если Ласло Джере и Душана Лайовича уже можно причислять к ветеранам, то 24-летний Миомир Кецманович и тем более наш сегодняшний герой вправе рассчитывать на долгую и успешную карьеру.

Насколько успешно будет выступать Меджедович в дальнейшем, зависит в первую очередь от него самого. Перед глазами у него стоит пример Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Стефаноса Циципаса, которые после титулов на молодёжном Итоговом спустя время сумели выйти на принципиально иной уровень. А с околотеннисными моментами поможет Джокович.