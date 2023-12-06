Главный теннисный полиглот. Джокович говорит на русском и ещё на 10 языках – вот это да!

На протяжении Итогового турнира – 2023 Новак Джокович несколько раз цапался с итальянскими болельщиками, которые вовсю топили за соотечественника Янника Синнера. После победы в финале серб забыл, как крушил ракетки – к чемпиону вернулась свойственная ему уравновешенность, и он обратился к туринской публике по-итальянски. Причём говорил настолько бегло и красноречиво, что многие обалдели от такого глубокого знания сербом языка Да Винчи и Микеланджело.

Изучение иностранных языков – любимое хобби 24-кратного обладателя «Шлемов», которым он увлёкся ещё в школе. В данный момент он может похвастаться владением на разных уровнях 11 языками! «Мой первый тренер Елена Генчич была уверена, что я добьюсь большого успеха, поэтому всегда напоминала мне, насколько важно развивать в себе умение общаться на разных языках. Спасибо ей, что смогла зажечь во мне этот огонь», – признался Ноле.

43% людей в мире свободно говорят на двух языках, и только 17% людей говорят на трёх и более. Способность Ноле освоить столько языков – что-то на грани фантастики.

Итальянский

В 2020 году Джокович пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом в Сербии. Однако помощь Ноле не ограничилась пределами родной страны – неназванную сумму он перечислил одной из клиник итальянского Бергамо, в котором жил и тренировался с 16 до 17 лет. Италия больше всего в Европе пострадала от ковида, к тому же её культура и язык очень близки Ноле.

«Я всегда испытываю особенное волнение, когда приезжаю в Италию, потому что в какой-то степени чувствую себя итальянцем. Меня всегда привлекали итальянская культура и традиции. В 17 лет я начал изучать этот язык самостоятельно. Когда говорю по-итальянски, то словно говорю по-сербски», – признавался спортсмен в интервью La Repubblica.

Немецкий и английский

В начальной школе Джоковичу предлагались для изучения два языка. Английский – обязательный, вторым можно было выбрать французский или немецкий. Новак остановился на немецком, и это оказалось правильным решением, потому что в 12 лет родители отправили теннисиста в Мюнхен в академию Ники Пилича. Там Ноле совершенствовался на протяжении двух лет и сильно поднаторел в немецком. «Во время обеденного перерыва первым всегда доедал Ноле. После этого он немедленно искал кого-нибудь, кто мог бы поиграть с ним в теннис. Однажды он даже попросил охранника», – с улыбкой на лице вспоминает один из тренеров академии Вольфганг Райнер.

Новак Джокович и Ники Пилич Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Прокачать немецкий чемпиону практически до совершенства помог австрийский физиотерапевт Гебхарт Грич, с которым он сотрудничает с 2009 года. Этот специалист изучал спортивную науку и менеджмент в университетах Инсбрука и Вены и получил степень магистра в 1985 году. Именно Грич помог найти главную слабость Новака на ранних этапах карьеры, убедив отказаться от глютена, а с 2015-го — и от мяса. Также немецкий язык Новаку помогал совершенствовать и работавший с ним в течение трёх сезонов (2013-2016) тренер Борис Беккер.

Испанский

После победы на US Open – 2023 Джокович как следует отпраздновал триумф в Белграде, после чего вылетел в испанскую Валенсию, чтобы сыграть на групповом этапе Кубка Дэвиса. На предматчевой конференции серб общался с журналистами по-испански и в какой-то момент не смог вспомнить слово «скучать». «Echar de menos!» – подсказали ему из зала. Ноле поблагодарил за помощь, попросил минутку и записал слово в телефон. Позже Джокович возобновил лингвистическую дискуссию в комментариях под своим постом, предложив слово «extrañar» в качестве альтернативы формально звучащему «echar de menos». «Мне это слово больше нравится», – отметил серб.

Испанский язык Новак начал изучать в 2017 году. Впервые он блеснул комментарием на турнире в Акапулько (Мексика), а после этого всегда общается с публикой на её родном языке в Мадриде и других испанских городах.

Русский

На карантине во время ковида у Новака было много времени, и он решил основательно засесть за изучение русского языка. Об этом серб рассказал на стриме в одной из соцсетей со Стэном Вавринкой. «Сейчас подходящее время учиться чему-то новому. К примеру, я люблю учить языки и стараюсь выучить как можно больше. Сейчас понемногу занимаюсь русским. Надо бы ещё подтянуть французский», – поставил цель рекордсмен.

Новак и Златан Ибрагимович, который знает пять языков Фото: Из личного архива Новака Джоковича

В интервью Eurosport Новак также отметил следующее: «Я понимаю русскую речь, особенно когда говорят медленно. Корни наших языков очень близки и в основном идентичны. Хотелось бы чаще практиковаться на русском. Кстати, слово «чаще» также используется в сербском языке».

Французский

В 2009 году во время парижского «Мастерса» Новака спросили, может ли он что-то сказать по-французски, и серб не сплоховал. «Сохраняйте тишину, пожалуйста! Меня зовут Новак, и я живу в Монако. Я профессиональный теннисист», – подмигнул он журналистам. Джокович утверждает, что французский ему тяжело даётся, поэтому он иногда занимается с репетитором. «В каком-то смысле я чувствую себя обязанным, потому что часто бываю во Франции, в Монако. Кроме того, обожаю «Ролан Гаррос» – только ради этого стоит выучить этот язык», – считает полиглот.

Японский и китайский

Азиатские языки Новаку даются труднее всего. С японским чуть легче, потому что сербу даёт советы персональный фанат Иори Йосида. В 2011 году этого парня настолько впечатлила игра Джоковича, что он переехал в Сербию и выучил местный язык, чтобы однажды встретиться с кумиром. Мечта сбылась в 2019-м. «О, он такой прикольный и позитивный! – умилился Ноле. – Я увидел видео в интернете, где он по-сербски попросил меня встретиться и поиграть. Рад, что удалось с ним пообщаться», – признался Ноле.

Джокович с японским фанатом Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Новак обожает посещать Китай, где ощущает невероятную поддержку болельщиков. «Они ждут меня в отеле и днём, и ночью. Есть 10 или 15 человек, которые постоянно хотят сфотографироваться, что-то подарить или просто провести немного времени со мной. Я очень ценю это и уважаю этих людей, – рассказал чемпион официальному сайту АТР. – К сожалению, мой китайский пока на скромном уровне. В китайском языке очень много символов, около 3000 или около того, но однажды я выучу хотя бы 1000!»

Португальский и арабский

«У сербов есть поговорка: «Чем больше языков ты знаешь, тем больше уважения вызываешь у людей», – отмечает Новак. – Мне нравится понимать, что говорят люди, где бы я ни находился. Хотя бы подобрать несколько фраз на этих языках». Относительно португальского и арабского языков Джокович может похвастать лишь несколькими стандартными фразами, так что эти языки сложно занести ему в актив.

Кто ещё полиглот среди теннисистов?

Роджер Федерер может говорить в общей сложности на восьми языках, а именно на английском, немецком (его родной язык), французском, немного на итальянском, китайском, шведском, испанском и – благодаря его матери, которая родом из Йоханнесбурга (ЮАР) – немного на местном наречии африкаанс.

Федерер с детьми в Лесото Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Очень хорош и соотечественник швейцарца Стэн Вавринка, владеющий английским, французским, немецким, итальянским и чешским языками. Саша Зверев знает четыре языка: английский, немецкий, французский и русский. На английском, испанском, французском и каталанском разговаривает Рафа Надаль. А вот Энди Маррей хоть и тренировался несколько лет в подростковом возрасте в Испании, так и не освоил местный язык.