Экс 66-я ракетка мира стала политиком. Как во власть ходили Сафин, Настасе и другие игроки

Мэнди Минелла (Люксембург)

В конце ноября бывшая 66-я ракетка мира Мэнди Минелла стала депутатом парламента Люксембурга. Победительница двух турниров WTA в парном разряде была приведена к присяге в законодательном органе от Демократической партии. В правительстве Мэнди будет отвечать за физическую активность населения, политику отпусков по беременности и родам, а также расширение образовательных возможностей для элитных спортсменов после окончания карьеры. Она также стала председателем комитета по делам семьи.

Мэнди Минелла Фото: Из личного архива Мэнди Минеллы

«Люди знают меня благодаря моим теннисным достижениям. Они были свидетелями моих взлётов и падений, моих ценностей и того, за что я выступаю. Я считаю, что я продемонстрировал эти аспекты. Отчасти именно поэтому меня выбрали», – радуется Минелла.

Вспоминаем других бывших теннисистов, которые решили попробовать свои силы на политическом поприще.

Марат Сафин (Россия)

Во время теннисной карьеры Сафин бил ракетки, снимал шорты на корте и пререкался с судьями. Бывшая первая ракетка мира и двукратный победитель «Шлемов» завершил карьеру всего в 29 лет из-за хронической травмы колена и ушёл в политику. Был депутатом Государственной думы VI и VII созывов от партии «Единая Россия». В 2016 году Марат вошёл в новый состав Госдумы, но уже через год добровольно сложил с себя депутатские полномочия и сегодня путешествует и занимается самопознанием благодаря учению I Ching.

«Я шёл в политику с открытым сердцем и старался помочь, использовать своё мнение, опыт путешествий по миру. Я видел, где что есть, что можно внедрить в России, как можно помочь детям. И постепенно мы начали что-то делать. Политика намного интереснее спорта. Масштаб другой. Но сейчас интересы изменились. Поэтому сейчас в Россию прилетаю буквально на несколько дней. Вещи поменяю и улетаю сразу же», – признаётся Сафин.

Дуайт Дэвис (США)

Знаменитый основатель турнира между национальными командами Дуайт Дэвис в начале прошлого века входил в топ-10 США и после завершения активных выступлений сделал успешную военную и политическую карьеру. Во время Первой мировой войны он в звании капитана воевал в пехоте на территории Франции и был удостоен высшей военной награды – Креста «За выдающиеся заслуги». С 1925 по 1929 год Дэвис занимал пост военного министра, после чего во время президентства Калвина Кулиджа стал генерал-губернатором Филиппин.

Дэвис со своим трофеем Фото: Getty Images

В 1932 году Дэвис приехал в Париж на турнир его имени – встречались сборные Франции и США. Американский посол предложил ему посетить сессию Палаты депутатов Национального собрания Франции, где гостю предоставили место в глубине зала за колонной. Посол представил Дуайта как генерал-губернатора Филиппин, но депутаты не отреагировали. Тогда он добавил, что гость – бывший военный министр США, и снова никакой реакции. И только когда прозвучало: «Мсье Дэвис, учредитель Кубка Дэвиса!» в зале раздались бурные аплодисменты и Дуайта посадили в первом ряду.

Илие Настасе (Румыния)

Первый в истории теннисист, завоевавший звание первой ракетки мира (23 августа 1973 года), взял два «Шлема» – US Open – 1972 и «Ролан Гаррос» – 1973. Настасе мог добиться большего, но мешали несносный характер, разгильдяйство и склонность к эпатажу. Как-то Ник Кирьос 1970-х во время дождя на Уимблдоне забрал зонтик у зрителя и отыграл с ним целый гейм. В другом матче Илие достали выкрики болельщицы, и он гаркнул на неё: «Если не заткнешься, я ***** [испражнюсь] в твою прекрасную белоснежную шляпку!»

После окончания карьеры Настасе 10 лет жил в Испании, но в 1995 году вернулся на родину и вступил в левоцентристскую Социал-демократическую партию, которую поддерживала правящая партия президента Иона Илиеску. От этой политической силы Илие пошёл на выборы мэра Бухареста с громкими популистскими лозунгами вроде «Пришло время построить новый город» и «Я готов дружить со всеми, кто будет вкладывать деньги в Бухарест». Кресло мэра он так и не занял, проиграв во 2-м туре выборов юристу Виктору Чорбеа (56,4% против 43,6%).

Илие Настасе и Симона Халеп Фото: Julian Finney/Getty Images

После этого Настасе с 2008 по 2010 год возглавлял Федерацию тенниса Румынии, откуда ушёл со скандалом. «Хотела бы напомнить, почему Илие подал в отставку, – отметила новый президент Руксандра Драгомир. – Есть факты, что Настасе перевел € 400 тыс. со счёта федерации на имя своей бывшей жены Амалии, которой после развода должен кучу денег. Думал, никто не узнает? Лицемер!»

Пэм Шрайвер (США)

Талант американки проявился очень рано – уже в 16 лет Шрайвер играла в финале одиночного разряда US Open – 1978, но уступила опытной Крис Эверт. К сожалению, продолжения не последовало. Хоть Пэм и входила долгое время в десятку лучших в женском туре, основные её успехи пришлись на парный разряд. Особенно Шрайвер преуспела в дуэте с Мартиной Навратиловой: с апреля 1983 по июль 1985 года пара выиграла 109 встреч подряд, а в 1984-м Пэм и Мартина установили уникальное достижение, взяв Календарный «Шлем». Четыре года спустя Шрайвер ещё раз вошла в историю, выиграв в паре с Зиной Гаррисон олимпийское золото.

Шрайвер поддерживала Рейгана Фото: Jean Catuffe/GC Images

Политические амбиции у Пэм появились уже в 23 года, когда она вошла в предвыборный штаб Рональда Рейгана в штате Мэриленд. Шрайвер критиковала социальные программы, такие как талоны на питание, разработанные во время президентств Рузвельта, Кеннеди и Джонсона. Также она выступала за то, чтобы разрешить аборты в течение первых двух месяцев беременности. По окончании карьеры чемпионка планировала баллотироваться в Палату представителей США от Мэриленда, но в итоге её больше увлекла работа на телевидении. Сегодня Пэм вместе с Навратиловой является участницей Рабочей группы по политике в области женского спорта – защищает права женщин и спортсменов-трансгендеров.

Яюк Басуки (Индонезия)

Представительницы азиатского тенниса преимущественно исповедуют игру на задней линии с долгими розыгрышами, но Яюк отличалась очень агрессивным стилем, часто входила в корт и умело действовала у сетки. И это давало результат. На счету Басуки шесть титулов WTA и рекордная для представителей Индонезии 19-я строчка в одиночном разряде, на которую теннисистка взлетела в 1997 году после главного достижения в карьере – четвертьфинала Уимблдона. С 2000 года Яюк выступала только в парных соревнованиях, она четыре раза принимала участие в Олимпиадах. Последний матч азиатка провела в 40 лет и 62 дня, став самой возрастной участницей Кубка Федерации.

В 2014 году Басуки баллотировалась в Палату представителей Индонезии от Партии национального мандата. «Я на собственном опыте испытала недостаток признательности в этой стране по отношению к своим спортсменам, что заставило меня пойти в политику», – призналась Яюк. Теннисистка представляла Центральную Яву в парламенте в период с 2014 по 2019 год и входила в состав комиссии, которая занималась образованием и спортом. Сегодня Басуки является председателем Индонезийской олимпийской ассоциации.

Сэм Грот (Австралия)

В 2012 году Грот в течение одного матча трижды улучшил мировой рекорд по скорости подачи. В игре против белоруса Владимира Игнатика на челленджере в южнокорейском Пусане он выполнил три подачи со скоростью, превышающей мировое достижение Иво Карловича (251 км/ч) – 253,5 км/ч, 255,7 км/ч и 263 км/ч. ATP официально не признаёт данные рекорды из-за различий систем, измеряющих скорость подач, однако представители тура подтвердили, что на турнире использовалась техника, отвечающая мировым стандартам, а другие статистические данные не вызывали сомнений в каких-либо неисправностях.

Грот готовится к выступлению в парламенте штата Виктория Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Помимо подачи, австралиец не отличался другими талантами – на его счету лишь два титула ATP в парном разряде и 53-я строчка одиночного рейтинга. В 2022 году Сэм решил, что добьётся большего в политике, и баллотировался от Либеральной партии на выборах штата Виктория. Грот набрал 74 голоса, в то время как его ближайший соперник Дэвид Берджесс, председатель избирательного округа штата, – лишь 33 голоса. 36-летний теннисист вошел в департамент туризма, спорта и мероприятий.