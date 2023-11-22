«Мастерс» в Саудовской Аравии — дело почти решённое. Продавят, как ЧМ в футболе

Влияние Саудовской Аравии на глобальный спорт обрело по-настоящему повсеместный характер. Арабские инвесторы продолжают стремительный захват новых дисциплин, увеличивая предложение для особо несговорчивых спортсменов и руководителей организаций в необходимое количество раз. Весьма красноречиво ситуацию характеризуют слова футболиста «Наполи» Виктора Осимхена: «Настоящее безумие! Чем больше я говорил нет, тем больше они увеличивали финансовое предложение снова и снова!»

После успешной «экспроприации» чемпионата мира по футболу 2034 года саудовцы (в данный момент они заключили 312 спонсорских сделок в 21 виде спорта и в мультиспортивных мероприятиях) основательно взялись за теннис. Если ещё летом этого года глава ATP Андреа Гауденци уверял, что «мужской тур не нуждается в деньгах и должен быть осторожен в выборе инвестора», то теперь ситуация в корне изменилась. Давняя идея Гауденци об учреждении 10-го «Мастерса» чудесным образом совпала с желанием арабов провести крупный турнир в Саудовской Аравии.

Глава ATP мечтал о «Мастерсе» на траве, но саудовский «песок» оказался заманчивее

До появления богатых инвесторов ATP никак не могла найти в своём плотном календаре места для 10-го «Мастерса». «Мы рассматриваем идею вклинить 10-й элитный турнир между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном. По времени эти мейджоры разделяют три недели, и трава – единственное покрытие, на котором «Мастерсов» пока нет. Новый турнир может появиться в Германии или Великобритании», – прикидывал летом 2022 года Гауденци. Ожидалось, что до категории «Мастерс» будет повышен один из двух турниров ATP-500: в Лондоне (Queen’s Club) или в Галле, но теперь уже не до них – все взоры направлены на Ближний Восток.

Новак Джокович и Андреа Гауденци Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Накануне Итогового турнира — 2023 у Гауденци спросили о возможности проведения «Мастерса» в Саудовской Аравии, учитывая сомнительную репутацию этой страны в области прав человека. «С 2023 по 2027 год мы проведём в Саудовской Аравии Next Gen (Итоговый турнир для лучших игроков до 21 года. – Прим. «Чемпионата»). Так что в отношении сотрудничества с этой страной не осталось каких-либо споров или противоречий. Спорт должен быть силой, которая ведёт нас в правильном направлении, мы хотим быть силой единства, теннис – это про возведение мостов, а про не строительство стен», – философствует функционер в интервью The Athletic.

Комментарии Гауденци представляют собой последний признак вхождения тенниса в орбиту влияния саудовской королевской семьи, готовой на любые траты ради осуществления мечты сделать арабское государство ведущим местом проведения международных мероприятий. Риторика и действия босса мужского тура сильно напоминают отношение к богатой нефтяной державе главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Сначала этот менеджер провёл чемпионат мира в стране с многочисленными нарушениями в отношении прав человека и условий работы рабочих-мигрантов – Катаре. Кроме того, мир промолчал, что ЧМ состоялся в разгар европейского клубного сезона, тем самым позволив ФИФА почувствовать безграничную свободу в отношении любых своих инициатив.

Неудивительно, что после покупки этапа «Формулы-1», запуска альтернативных мировых серий в гольфе и паделе, инвестиций в бокс (Тайсон Фьюри за два поединка в Эр-Рияде против Фрэнсиса Нганну и Александра Усика совокупно заработает около $ 200 млн), покупки «Ньюкасла» и вербовки множества футбольных звёзд Саудовская Аравия заполучила право на проведение ЧМ-2034. В самое ближайшее время арабы поставят галочку и напротив собственного большого теннисного события.

WTA отменила Итоговый турнир в Саудовской Аравии, но решение всё равно продавят

На протяжении всего 2023 года аравийцы присматривались к покупке двух престижных турниров – представители инвестиционных фондов страны безрезультатно пытались заполучить управление «Мастерсами» в Майами или Мадриде. The Athletic утверждает, что в случае успешных переговоров новые владельцы планировали перенести место проведения одного из турниров в портовый город в Саудовской Аравии — на побережье Красного моря в Джидду.

Можно не сомневаться, что в самое ближайшее время арабские инвесторы додавят женскую федерацию тенниса (WTA) на предмет проведения Итогового турнира в Саудовской Аравии. В сентябре глава WTA Стив Саймон признался, что изначально турнир должен был пройти на Ближнем Востоке уже в этом году, но в последний момент его перенесли в мексиканский Канкун из-за недовольства болельщиков и бывших игроков (Крис Эверт, Джона Макинроя и Мартины Навратиловой). Причины всё те же – нарушение прав человека и угнетение женщин в этой стране.

Организация женского Итогового турнира в Канкуне не выдерживала критики Фото: Artur Widak/Getty Images

Рано или поздно произойдёт то же самое, что и с санкциями против Китая. В 2021 году WTA приостановила проведение турниров в Поднебесной из-за кейса бывшей теннисистки Пен Шуай, которая обвинила в домогательствах бывшего члена Политбюро Китая Чжана Гаоли. «Он сделал меня своей любовницей», – написала китаянка в соцсетях, после чего пропала из поля зрения. Через месяц девушка «нашлась» и заявила, что её не так поняли, в связи с чем этой осенью WTA решила отменить бойкот турниров в Китае. Правда, с весьма странным обоснованием: «Мы пришли к выводу, что никогда полностью не достигнем целей по определённым требованиям к китайскому правительству. Наши игроки и турниры платят чрезвычайно высокую цену из-за простоя, а местные девушки не имеют возможности развиваться».

Получается, как в известной поговорке – если нельзя, но очень хочется, то можно. Главное, чтобы прошло время, страсти поутихли, и тогда можно самозабвенно зарабатывать при тех же вводных данных. Толерантный мир проглотит не только домогательства к Пен Шуай, но и ограничения прав женщин (запрет на участие в выборах в Саудовской Аравии, посещение стадионов недавно разрешили, но сидеть можно только отдельно от мужчин), а также смертную казнь. В 2023 году Саудовская Аравия казнила 91 человека, годом ранее смертников оказалось 147. Также здесь абсолютно недопустима критика власти – в 2018 году саудовский журналист-диссидент Джамал Хашогги пропал после посещения генконсульства своей страны – его коллеги считают, что мужчину убили представители режима.

В 2018 году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль – можно ездить на тренировку с ветерком Фото: diriyahtenniscup.com

Эти и другие эпизоды совершенно не мешают арабам осуществлять экспансию на всех фронтах, в том числе и в теннисе. В частности, 26-27 декабря в Эр-Рияде пройдут два выставочных матча с участием Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Арины Соболенко и Онс Жабер. «Сотрудничество ATP с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии было делом времени, – констатирует Джокович. – Эта страна сотрудничает практически со всеми другими мировыми видами спорта. Что касается тенниса, то главное в сделке – защита целостности, традиций и истории нашего вида спорта».

Главный недостаток «Мастерса» в Эр-Рияде – 15-часовой перелёт после него в Мельбурн

Календарь на 2024 год уже свёрстан, поэтому 10-й «Мастерс» следует ожидать в только в 2025-м – сезон может начаться не в Австралии, как уже давно все привыкли, а в Саудовской Аравии. По информации The Times, новоиспечённый «тысячник» пройдёт в Эр-Рияде и завершится за неделю до Australian Open, что вызовет дополнительную нагрузку на теннисистов. Они и так изнывали в Мельбурне от страшной жары, а теперь к этому добавится многочасовой перелёт – игрокам придётся преодолеть расстояние в 12 000 км.

Саудовские фанаты Роджера Федерера легенду уже не увидят, зато «Мастерс» в своей стране – вполне Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Теннисисты лишатся возможности акклиматизации, которую они получали на турнирах в Брисбене, Сиднее или Аделаиде. Мужской календарь несколько лет подряд начинался с командного турнира ATP Cup в Австралии, который трансформировался в United Cup смешанного формата. Теперь этот турнир под угрозой, как и ряд других. В данный момент непонятно, как именно ATP оформит 10-й «Мастерс» – учредит новую лицензию или же Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выкупит лицензию действующего турнира. Но, похоже, всё идёт к учреждению нового соревнования – это поможет Гауденци и его соратникам привлечь дополнительные инвестиции.

Препятствиями для учреждения 10-го «тысячника» не смогут стать ни жалобы игроков на продолжительный и беспощадный 11-месячный сезон, ни их растущие финансовые требования. Сегодня теннисисты получают меньший процент доходов, чем спортсмены в командных видах спорта, отчасти потому, что много денег уходит на покрытие расходов руководящих органов, использующих игроков в качестве независимых подрядчиков. Пару лет назад ведущие футболисты и европейские клубы не горели желанием участвовать в новом расширенном формате клубного чемпионата мира ФИФА, но их припугнули отстранением от матчей за сборные, задобрили увеличением призовых, и вот уже стороны достигли взаимопонимания. В теннисе произойдёт ровно то же самое.