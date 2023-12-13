Рублёв решил отдавать детям прибыль со своего бренда. Джокович и Азаренко — в восторге

Топовые теннисисты, как правило, не только спортсмены, но ещё и бизнесмены. Желание конвертировать свою популярность в финансы вполне понятно. Особенно приятно, когда игроки не забывают о социальной ответственности бизнеса. Олимпийский чемпион — 2020 в миксте, пятая ракетка мира Андрей Рублёв своим примером доказывает, что это понятие для него не пустой звук.

13 декабря Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo (название — производное от фамилии). Слоганом бренда является фраза: «Играй ради детей, играй для света». При этом Андрей сообщил, что текущая коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли.

«Вся прибыль с этой коллекции (сто процентов) пойдёт нуждающимся детям. В этот раз это не бизнес, потому что я ничего не заработаю. Я считаю, что человеческое эго приносит только плохое, и чем больше эго – тем хуже то, что происходит. Как бы к тебе ни относились люди, даже если плохо, важнее всего сохранять свет внутри себя и делать эго как можно меньше», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

Пост россиянина не остался незамеченным. На него отреагировали, в частности, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко. В комментариях они оставили массу восторженных эмодзи, а Джокович добавил: «Браво, Рубло!»

Новак Джокович и Виктория Азаренко отреагировали на пост Андрея Рублёва Фото: Соцсети

О том, что Рублёв основал свой бренд одежды, стало известно почти год назад, ещё в январе 2023 года. При этом Андрей не стал отказываться от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время. Сообщалось, что концепция бренда Рублёва строится на трёх постулатах: равенство, доброта и надежда.

«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.

Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. Тем, что будет символом надежды и доброты. Это будет интересный год. И я надеюсь, что вместе мы принесём немного света в этот тёмный мир», — писал тогда теннисист в своих социальных сетях.

А летом Рублёв рассказал, как ему вообще пришла в голову мысль основать собственный бренд одежды. «Эта мысль появилась в моей голове очень давно. И в какой-то момент я подумал, что, может быть, лучше сделать это, пока я ещё играю. Потому что, если я попробую создать бренд после окончания карьеры, он будет интересен меньшей аудитории, чем сейчас. Хотя и сейчас интерес небольшой (улыбается). Пока я хотя бы сам могу играть в этой форме.

Так что я решил попытаться и посмотреть на результат. Успокаиваю себя мыслью, что, даже если ничего не выйдет, я хотя бы попробовал. А если получится, это будет отлично», — говорил он на пресс-конференции перед турниром в Гамбурге.

Андрей Рублёв в одежде собственного бренда Фото: Из личного архива

Хотя продукция поступила в продажу позже, чем изначально планировалось. «Первый запуск должен был поступить в продажу раньше. Но были проблемы с некоторыми юридическими вопросами, которые нужно было решить: например, с подключением бизнес-аккаунта к сайту. Это не так сложно, просто требует времени. Но почти всё уже получилось. Поэтому, надеюсь, в ближайшие недели всё случится», — говорил в августе Андрей, чьи слова приводит The Tennis Circle.

Напомним, ранее в декабре Рублёв одержал победу, хотя ему даже не пришлось выходить на корт. Андрей и Карен Хачанов стали победителями болельщицкого голосования, устроенного ATP. Именно дуэт Рублёв/Хачанов оказался самым любимым у болельщиков в сезоне-2023. И это первый случай в истории, когда выбрали россиян.