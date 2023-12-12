Первая победа россиян в истории: Рублёв и Хачанов — самый любимый дуэт у болельщиков

Декабрь — самое время для подведения итогов теннисного сезона, и в ATP это прекрасно понимают. В понедельник, 11 декабря, организация объявила результаты болельщицкого голосования, выбиравшего любимую пару.

Регламент был прост: предлагалось отдать голос за любую пару, попадавшую в топ-25 чемпионской гонки на 6 ноября 2023 года. Андрей Рублёв и Карен Хачанов были единственными представителями России в этом списке. В официальном рейтинге они заняли лишь 19-е место. Но по такому показателю, как любовь болельщиков, оказались вне конкуренции.

«Просто хочу сказать большое спасибо вам, ребята, за то, что вы проголосовали за нас с Кареном. Для нас это очень много значит. Спасибо вам ещё раз. До скорой встречи, с Новым годом», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Андрей и Карен давно играют пару, ещё с 2014 года, несмотря на то что их основная специализация всё-таки одиночный разряд. В парном теннисе, разумеется, нет ограничений касаемо смены партнёров. И так получилось, что Рублёв успел зарекомендовать себя более успешным парным игроком, нежели Карен. В том же 2014-м они стали серебряными призёрами юношеской Олимпиады. А на взрослом уровне Андрей до 2023 года успел завоевать три парных титула — и все с разными партнёрами. В октябре 2015 года он выиграл Кубок Кремля с Дмитрием Турсуновым, в марте 2021-го — Доху с Асланом Карацевым, а в феврале 2022-го — Марсель с украинцем Денисом Молчановым. Не говоря уже о том, что в миксте Рублёв вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал золото Олимпиады в Токио.

В то же время Хачанову всё никак не удавалось выиграть что-то в паре. Он дважды добирался до финалов «Мастерсов» (в 2018-м это был Майами, в 2019-м — Париж), оба раза — с Рублёвым, однако российский дуэт терпел поражения. Но в 2023-м наконец был завоёван первый совместный трофей. Андрей и Карен выиграли «Мастерс» в Мадриде.

Сразу после того победного финала Рублёв рассказал на корте, как Хачанов троллил его за то, что тот уже брал титулы в парах, но не с ним. «Вы не представляете, сколько он мне всего наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами…» И закончил, обратившись к партнёру и другу: «Карен говорил: «Ты играешь один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не побеждал». Крупнейший трофей я берёг для тебя».

Первые в истории

Ранее россияне в парах не становились главными любимцами сезона по версии болельщиков. С 2005 по 2018 год зрители почти всегда выбирали мегауспешный дуэт братьев Брайанов — Боб и Майк на двоих завоевали целую кучу титулов на турнирах «Большого шлема», не говоря уже о россыпи менее значимых трофеев. Единственное исключение — сезон-2018, когда лучшими стали Майк Брайан и Джек Сок. В 2020-м лауреатами стали британцы Джейми Маррей и Нил Скупски, в 2021-м — французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, а в прошлом году — австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

А вот в одиночном разряде россиян уже выбирали — точнее, одного россиянина. В 2000 году главным любимцем у болельщиков стал бразилец Густаво Куэртен, а в следующие два сезона побеждал Марат Сафин. Ну а затем 19 раз подряд (!) выбирали Роджера Федерера. И только в 2022-м эту серию прервал Рафаэль Надаль.