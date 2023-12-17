Рублёв устроил скандал на выставочном турнире и проиграл Руне. А тот уступил в финале

В воскресенье, 17 декабря, в Лондоне завершился большой финал серии выставочных турниров под названием Ultimate Tennis Showdown (UTS). Ранее в этом году состоялись два турнира UTS, и в одном из них, а именно в сентябре во Франкфурте, победу одержал пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Подробнее о том, что это за соревнования и каков их формат, читайте в наших предыдущих материалах.

Рублёв ещё в пятницу, 15 декабря, обеспечил себе выход в полуфинал UTS Grand Final — 2023. Россиянин оказался в группе A вместе с Каспером Руудом, Диего Шварцманом и Бенуа Пэром. Андрей одержал волевую победу над Руудом (12:14, 19:8, 18:12, 18:9), а затем в напряжённой битве (насколько это словосочетание вообще применимо к выставочным турнирам) одолел Шварцмана — 15:13, 12:13, 13:12, 10:16, 4:2.

Третий матч в группе, с Пэром, уже не имел для Рублёва турнирного значения. Но он и его победил — 26:10, 16:13, 19:12. В этой игре приключился забавный эпизод. Игроки вольны вести себя на корте как заблагорассудится (в общепринятых рамках разумного, конечно), и после одного из розыгрышей Пэр, взяв очко красивым ударом, перескочил на половину корта Рублёва. Соперники тепло поприветствовали друг друга. Вот как это было:

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале UTS.

Вместе с Андреем из группы вышел Рууд, обыгравший Шварцмана и Пэра в своих матчах. А в другом квартете, который составили Хольгер Руне, Александр Бублик, Джек Дрэйпер и Гаэль Монфис, сильнее всех оказался британский теннисист, одержавший три победы в трёх встречах. Вместе с Дрэйпером из группы вышел Руне, который как раз и стал соперником Рублёва по полуфиналу. Именно они и открывали воскресную программу, по итогам которой должен был стать известен обладатель титула.

Руне уверенно выиграл у Рублёва первую четверть — 20:10. А в конце второй четверти случился скандал. Россиянин при счёте 10:11 не в свою пользу взял так называемую карту, которая позволяет за один розыгрыш взять не одно очко, а три. Розыгрыш этот он выиграл, но судья на вышке до этого не заметил, что Андрей попросил карту. И счёт вместо 13:11 стал всего лишь 11:11.

Рублёв долго пытался добиться своего, общаясь не только с судьёй на вышке, но и с супервайзером. Но его усилия ни к чему не привели, и вторую четверть он проиграл 11:12. Андрей признался, что сперва даже не хотел выходить на третью четверть, но всё же отказался от своего намерения. Однако настроение уже было испорчено. В третьей четверти Рублёв, выиграв один из розыгрышей дропшотом, демонстративно побежал к судье на вышке, давая понять, что сейчас он намерен взять трёхочковую карту:

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале UTS.

Но вытащить этот матч Рублёв не смог. И Руне, использовав трёхочковую карту в концовке третьей четверти, выиграл её, а вместе с ней и матч — 20:10, 12:11, 16:11.

Во втором полуфинале Дрэйпер обыграл Рууда, причём борьба в каждой из трёх четвертей была упорной — 14:13, 12:11, 14:13. А в финале британец одержал волевую победу над Руне, обидчиком Рублёва, — 12:14, 15:12, 13:10, 19:7. И привёл в восторг местную публику.