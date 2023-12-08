Соболенко, Рыбакина и ещё 7 теннисисток попали в топ по заработкам. Россиянок в списке нет

Когда дело доходит до составления списка наиболее высокооплачиваемых спортсменов, можно не сомневаться, что теннисистам (а в данном случае теннисисткам) найдётся в нём достойное место. Но чтобы так! Издание Sportico подсчитало заработки спортсменок за 2023-й год. Были учтены как призовые, заработанные от непосредственной деятельности, так и другие доходы: поступления от спонсоров, рекламодателей и так далее.

И получилось, что в топ-15 попали сразу девять теннисисток. Причём в топ-8 лишь одна строчка оказалась занята представительницей другого вида спорта. Американско-китайская фристайлистка Эйлин Гу заработала в 2023-м $ 20 млн и оказалась на третьем месте.

Топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2023 году

Спортсменка Страна Вид спорта Призовые, $ млн 1 Кори Гауфф США Теннис 22,7 2 Ига Свёнтек Польша Теннис 21,9 3 Эйлин Гу США/Китай Фристайл 20 4 Эмма Радукану Великобритания Теннис 16,2 5 Наоми Осака Япония Теннис 15,0 6 Арина Соболенко Беларусь Теннис 12,2 7 Елена Рыбакина Казахстан Теннис 9,5 8 Джессика Пегула США Теннис 9,0 9 Симона Байлз США Спортивная гимнастика 8,5 10 Нелли Корда США Гольф 7,9 11 Алекс Морган США Футбол 6,9 12 Меган Рапино США Футбол 6,8 13-14 Лейла Фернандес Канада Теннис 6,1 13-14 Микаэла Шиффрин США Горные лыжи 6,1 15 Онс Жабер Тунис Теннис 5,7

15-е место — Онс Жабер (Тунис, $ 5,7 млн)

Жабер в последнее время зарекомендовала себя, пожалуй, главной неудачницей турниров «Большого шлема», если рассматривать теннисисток, претендующих на серьёзные результаты. В 2022 году туниска проиграла два финала ТБШ (Уимблдон и US Open), а в 2023-м — один (снова Уимблдон). Тем не менее это оборачивается солидными призовыми. На корте Онс в этом сезоне заработала $ 3,2 млн, в том числе $ 1,5 млн за выход в финал Уимблдона.

За пределами корта Жабер также может похвастаться успехами. Будучи первой африканкой и представительницей арабского мира, вышедшей в финал ТБШ, Онс имеет спонсорские соглашения с Lotto, Wilson и Laval. Они принесли ей $ 2,5 млн в 2023-м.

13-14-е места — Лейла Фернандес (Канада, $ 6,1 млн)

В сезоне-2023 Фернандес, финалистка US Open 2021 года, особо не блистала. Самые крупные суммы она заработала за выход во второй круг на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США — в обоих случаях чуть более $ 100 тыс. За весь сезон у неё скопилось $ 1,1 млн призовых.

Однако тот успешный US Open двухлетней давности до сих пор даёт о себе знать в разрезе текущих заработков. Тогда Лейла на волне успеха заключила сразу несколько многолетних соглашений с такими брендами, как 2K Sports, Babolat, Gatorade, Google, Lululemon Athletica, Morgan Stanley, Subway. В 2023 году они принесли ей $ 5 млн.

Восьмое место — Джессика Пегула (США, $ 9 млн)

Восьмое место занимает Джессика Пегула, дочь американского миллиардера Терри Пегулы, сделавшего состояние в нефтяном бизнесе. До доходов папы Джессике, конечно, далеко. Но $ 9 млн за год — тоже неплохо. При этом $ 6 млн Пегула, которая, как ни странно, ещё ни разу не выходила в полуфинал на турнирах «Большого шлема», заработала на корте. Самую крупную сумму она получила за выход в финал Итогового чемпионата WTA ($ 1 млн 602 тыс.).

А за пределами корта Джессика заработала $ 3 млн. Её основной спонсор — adidas. Также спортсменка сотрудничает с Yonex и Ready Nutrition. А ещё она основательница Ready 24 — это компания, производящая товары по уходу за кожей.

Седьмое место — Елена Рыбакина (Казахстан, $ 9,5 млн)

Уроженка Москвы, выигравшая Уимблдон в 2022 году, как и Пегула, заработала на корте $ 6 млн в 2023-м. В этом сезоне лучший результат Рыбакиной на «Шлемах» — финал Australian Open. За это она получила $ 1 136 556. А титул на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе принёс ей $ 1 262 220.

Вне корта Елена заработала $ 3,5 млн. В этом году она перешла от спортивной экипировки adidas к Yonex. Также Рыбакина сотрудничает с Red Bull и Bank RBK.

Елена Рыбакина Фото: Getty Images

Шестое место — Арина Соболенко (Беларусь, $ 12,2 млн)

В сезоне-2023 Соболенко выиграла Australian Open и заработала за это $ 2 080 771. За выход в финал US Open белоруска получила $ 1,5 млн, а титул на «тысячнике» в Мадриде принёс ей $ 1 105 265. Общие призовые Арины на корте составили $ 8,2 млн, и по этому показателю она уступила только Иге Свёнтек.

А за пределами корта Соболенко заработала более чем вдвое меньше, «всего» $ 4 млн. Её основным спонсором является Nike.

Пятое место — Наоми Осака (Япония, $ 15 млн)

Осака не выступала в сезоне-2023, взяв перерыв в карьере, обусловленный беременностью и рождением ребёнка. Поэтому на корте четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» заработала полновесный ноль. А вот за его пределами доходам Наоми могут позавидовать многие. $ 15 млн — именно столько насчитали финансовые эксперты.

Осака является сооснователем компании Kinlo, производящей товары по уходу за кожей, агентства талантов Evolve и продюсерской компании Hana Kuma. Также у неё есть контракты с такими спонсорами, как Nike, Mastercard, Louis Vuitton, Tag Heuer, Panasonic — и это ещё не весь список!

Наоми Осака Фото: Getty Images

Четвёртое место — Эмма Радукану (Великобритания, $ 16,2 млн)

Из-за травм Радукану, которая в 2021 году в статусе квалифаера сенсационно выиграла US Open, толком не играла в сезоне-2023. Британская спортсменка выступила лишь на пяти турнирах и заработала в общей сложности $ 238 тыс. Зато за пределами корта у неё всё в порядке, несмотря на некоторое снижение спонсорских поступлений от Nike.

Прочие доходы Эммы составили $ 16 млн. Больше нет ни у кого, а столько же — лишь у Кори Гауфф. Тот титул на US Open позволил Радукану заключить многолетние соглашения с такими известными брендами, как HSBC, Tiffany, British Airways, Christian Dior, Vodafone, Porsche и Evian.

Второе место — Ига Свёнтек (Польша, $ 21,9 млн)

Свёнтек более чем успешно выступала в сезоне-2023. Главные завоевания четырёхкратной чемпионки ТБШ — титул на «Ролан Гаррос», принёсший ей $ 2,3 млн, и победа на Итоговом чемпионате WTA, за которую она получила даже больше, $ 3,078 млн. По общей сумме призовых за сезон польке нет равных: $ 9,9 млн.

А вне корта Ига заработала ещё больше – целых $ 12 млн. Среди её спонсоров значатся Asics, Red Bull, Rolex, Xiaomi, Infosys, Visa, Tecnifibre и даже польское подразделение Porsche.

Первое место — Кори Гауфф (США, $ 22,7 млн)

На первой строчке расположилась новоиспечённая чемпионка US Open. По призовым Гауфф, заработавшая за сезон $ 6,7 млн, заняла третье место, уступив Свёнтек и Соболенко. Титул на Открытом чемпионате США пополнил её счёт на $ 3 млн. А вот за пределами корта 19-летняя американка заработала $ 16 млн, и по этому показателю вровень с ней стоит лишь Радукану.

Кори имеет огромный маркетинговый потенциал, который к тому же подкрепляется великолепными спортивными результатами. Поэтому пул спонсоров спортсменки не должен удивлять: Barilla, Head, Microsoft, New Balance, Rolex.