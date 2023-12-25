«Будем как Циципас и Бадоса». В теннисный мир ворвалась яркая пара влюблённых игроков

Мэдисон Кис спустя долгое время опубликовала фото помолвки с Бьорном Фрэтэнджело. Она хочет, чтобы их роман был более обсуждаемым.

12-я ракетка мира, финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис провела довольно успешный сезон-2023. Американская теннисистка выиграла турнир в Истбурне, дошла до четвертьфинала Уимблдона и полуфинала US Open. По ходу сезона Мэдисон вернулась в топ-10 рейтинга WTA впервые с августа 2019 года. 28-летняя спортсменка завершила год вне первой десятки, но всё равно может гордиться достигнутым результатом.

Не последнюю роль в успехе Кис на корте играет её возлюбленный и по совместительству тренер – 30-летний американский теннисист Бьорн Фрэтэнджело. Бьорн не хватает звёзд с неба по сравнению с Мэдисон. Прямо сейчас он является 698-й ракеткой мира, а своего максимума достигал в 2016 году, когда ненадолго ворвался в топ-100 рейтинга ATP. Тем не менее помочь теннисистке на тренировках он однозначно способен.

Кис и Фрэтэнджело начали встречаться в 2017 году. С марта 2023-го пара помолвлена. Мэдисон поделились снимками с памятного события только спустя девять месяцев.

«Наконец-то у нас есть совместные фотографии!» — написала Кис в соцсетях.

Мэдисон Кис и Бьорн Фрэтэнджело во время помолвки Фото: Из личного архива Мэдисон Кис

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко пошутила по поводу того, что Мэдисон так долго тянула с публикацией фото.

«Потребовалось всего лишь сколько лет? Прекрасные снимки», — написала Азаренко, добавив смеющийся эмодзи.

На самом деле, у промедления с размещением фото помолвки Мэдисон и Бьорна есть логическое объяснение. Кис и Фрэтэнджело весьма заняты на корте. Мэдисон является звездой WTA-тура, участвует во всех серьёзных соревнованиях, включая турниры «Большого шлема». Бьорн сейчас в основном ездит на челленджеры, а в свободное от них время тренирует Кис.

Бьорн Фрэтэнджело — жених и по совместительству тренер Мэдисон Кис Фото: Robert Prange/Getty Images

Фрэтэнджело всегда был против активного афиширования личной жизни. Он настаивал на том, чтобы Кис не слишком часто писала об их отношениях. Хотя Мэдисон хотела обратного. Летом теннисный мир поразил роман двукратного финалиста ТБШ Стефаноса Циципаса и экс второй ракетки мира Паулы Бадосы. Грек и испанка регулярно публиковали совместные фото в соцсетях, даже создали для этого специальный аккаунт под названием «Цицидоса».

Кис восхищалась открытостью Стефаноса и Паулы. Мэдисон призналась, что ей очень не хватает такой же романтики, как у них.

«Циципас и Бадоса публикуют контент гораздо более организованно, чем мы с Бьорном. За короткий период они разместили гораздо больше романтических снимков, чем мы за шесть лет. Так что я, честно говоря, по-доброму завидую Стефаносу и Пауле. Надеюсь, мы будем такими же, как Циципас и Бадоса. Хотя пока у нас с Бьорном практически нет совместных фотографий, а для них публикация снимков не проблема. Это здорово», — заявила Кис в интервью Tennis Channel в июле 2023 года.

Мэдисон Кис и Бьорн Фрэтэнджело Фото: Из личного архива Мэдисон Кис

Среди действующих игроков ATP и WTA есть немало пар. Элина Свитолина и Гаэль Монфис, Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд, Алекс де Минор и Кэйти Бултер – главные их них, не считая Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы, а также Бьорна Фрэтэнджело и Мэдисон Кис.

Конечно, самым популярным и обсуждаемым является роман Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы. Однако в последнее время он немного «приелся». Циципас и Бадоса пока не собираются связывать себя узами брака, а вот свадьба Фрэтэнджело и Кис является вопросом самого ближайшего времени.

Мэдисон хотела бы такой же медийности отношений, как у Стефаноса и Паулы. Возможно, после свадьбы Фрэтэнджело согласится сделать личную жизнь с Кис более открытой и мечта американской теннисистки станет реальностью. Публикация фото с помолвки, пусть и серьёзной задержкой, является первым шагом в данном направлении.