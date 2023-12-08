Теннисная красотка снялась в смелой фотосессии. Она стала «Женщиной года» в Бразилии

Беатрис Хаддад-Майя заслуженно получила награду от GQ, которой ранее в WTA-туре удостаивались только Мария Шарапова и Серена Уильямс.

11-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя стала «Женщиной года» по версии бразильского мужского журнала GQ.

В сезоне-2023 Хаддад-Майя выиграла малый Итоговый турнир WTA в обоих разрядах, а также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Беатрис завершила год двумя победами в составе сборной Бразилии в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг с командой Южной Кореи (4:0). Награда более чем заслуженная.

27-летняя Хаддад-Майя вывела теннис в Бразилии на новый уровень после продолжительного застоя.

Представители южноамериканской страны не доходили до полуфиналов турниров «Большого шлема» с 2001 года, когда Густаво Куэртен преодолел эту стадию и выиграл «Ролан Гаррос». Хаддад-Майя проиграла свой полуфинал первой ракетке мира Иге Свёнтек, но у неё всё впереди. Если брать только женский теннис, то её выступление выглядит абсолютно прорывным. Беатрис стала первой бразильянкой в полуфинале ТБШ со времён Марии Эстер Буэно на US Open — 1968.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

У Хаддад-Майи амбициозные цели. Она собирается выиграть все турниры «Большого шлема» как минимум один раз. Ради этого готова отложить воплощение мечты и налаживание личной жизни.

«Я хотела бы однажды стать матерью. Материнство — это мечта, и оно определённо повлияет на моё решение завершить карьеру. Но я намерена играть ещё 10 лет. Я хочу выиграть все турниры «Большого шлема», — заявила Беатрис в интервью GQ.

Хаддад-Майя многим жертвует, чтобы воплотить задуманное. Она публикует много постов в соцсетях о путешествиях по миру и светской жизни, но имя своего парня скрывает. Возможно, теннисная красотка из Бразилии сейчас вообще свободна. В той же беседе с GQ Беатрис призналась, что работает в окружении своей команды 80% времени (тренер Рафаэль Пачиарони, физиотерапевт Пауло Роберто Черутти и тренер по физподготовке Родриго Урсо).

Беатрис Хаддад-Майя со своей командой Фото: Из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

Беатрис следует так называемой стратегии «защиты». У неё есть два мобильных телефона. Первый – для общения с родственниками и самыми близкими друзьями. Со второго она ведёт свои соцсети, в самой популярной из которых насчитывается 382 тысячи подписчиков – солидный показатель для женского тенниса.

Хаддад-Майя совершила прорыв в 27 лет, хотя могла сделать это намного раньше. Беатрис прошла через существенное количество трудностей в своей карьере. Главная из них – травмы. Свой первый одиночный титул на профессиональном уровне бразильянка выиграла ещё в 15 лет на турнире в Гоянии, но стремительный взлёт в туре пришлось неоднократно прерывать из-за проблем со здоровьем. Беатрис перенесла четыре операции на спине и плече, семь раз брала перерывы на несколько месяцев из-за травм.

Только в этом сезоне бразильянка дважды получала серьёзные повреждения, но, к счастью, они не сбили ритм теннисистки. Хаддад-Майя снялась с матча 1/8 финала Уимблдона против Елены Рыбакиной из-за сильной боли в пояснице, а накануне сентябрьского «Мастерса» в Гвадалахаре пострадала от бытовой травмы – порезала руки стеклянными осколками в ванной отеля.

В Мексике Беатрис не сыграла, но уже через месяц она в отличной форме предстала на корте и уверенно забрала малый Итоговый в Чжухае в одиночном и парном разрядах (в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой).

Беатрис Хаддад-Майя на обложке журнала GQ Фото: GQ Brasil

Самый неприятный момент для Хаддад-Майи произошёл в 2019 году, когда тест на допинг подтвердил наличие в её организме веществ-анаболиков. Беатрис не стала ввязываться в судебные тяжбы со спортивными чиновниками и отбыла 10 месяцев дисквалификации, хотя ITF в феврале 2020-го в результате расследования постановил, что запрещённые препараты попали в организм теннисистки случайно без какой-либо халатности с её стороны.

Хаддад-Майя вернулась на корт в мае 2020-го после коронавирусного локдауна и за три года поднялась с 1342-го места рейтинга WTA в топ-10 за счёт успеха на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Особенно сложным был момент с дисквалификацией. Это было очень несправедливо. Беатрис приложила много усилий, чтобы оказаться там, где она сейчас. Сегодня какие-то барьеры на её на пути — это ничто», – заявила GQ Лаис Хаддад, мать Беатрис.

К слову, Беатрис происходит из потомственной теннисной семьи. Её мать Лаис Хаддад – бразильянка ливанского происхождения, которая в своё время была известным игроком в южноамериканской стране. Бабушка 11-й ракетки мира по материнской линии Арлетт Скафф Хаддад – ещё одна бывшая профессиональная теннисистка из Бразилии. Отец Айртон Элиас Майя Фильо также занимался теннисом. По их стопам в семье не пошла только Андреа Хаддад-Майя, сестра Беатрис. Андреа работает в сфере маркетинга.

Беатрис Хаддад-Майя с семьёй Фото: Из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

С Лаис Хаддад сложно не согласиться. Беатрис закалила свой характер, пройдя через ряд трудностей. Это помогает ей добиваться успеха на корте. В 27 лет взлёт Хаддад-Майи в большом теннисе только начинается. Конечно, потенциальные травмы остаются фактором риска, но всё-таки бразильянка более-менее разобралась с этой проблемой.

Победы на ТБШ в ближайшие годы – реалистичная цель Беатрис. Выдержать конкуренцию со стороны Иги Свёнтек, Арины Соболенко, Елены Рыбакиной и других сложно, но возможно. Никто сейчас не доминирует в женском туре, как Серена Уильямс или Штеффи Граф, так что первый «Шлем» Хаддад-Майя вполне может взять уже в сезоне-2024.

Пока же Беатрис может отпраздновать заслуженное получение награды «Женщина года» в Бразилии. Она снялась в довольно смелой фотосессии для журнала GQ и наслаждается последними днями отпуска перед стартом сезона-2024.

Хаддад-Майя стала всего лишь третьей теннисисткой в истории, которая удостоилась награды «Женщина года» в региональных версиях GQ. Ранее приз получали россиянка Мария Шарапова (2004) и американка Серена Уильямс (2018).

Воплощение задуманных планов по победам на ТБШ в будущем может позволить Хаддад-Майе ещё раз стать обладательницей награды «Женщина года» в своей стране. Всё-таки теннис Бразилии очень долго ждал яркую звезду, особенно женский. Беатрис в этом плане выводит вид спорта на абсолютно новый уровень у себя на родине.