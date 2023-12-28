Мужской тур поменял правила начисления очков. Как это повлияет на Джоковича и Медведева?

В мужском теннисе накануне старта сезона-2024 стало известно о серьёзной реформе, связанной с начислением рейтинговых очков. Чемпионы всех турниров будут получать те же рейтинговые баллы, что и прежде, а вот финалисты, полуфиналисты и так далее получат прибавку. Кстати, новый расклад намного ближе к той модели, которая существует в женском туре. Количество очков у финалистов и финалисток крупных соревнований теперь будет одинаковым, а на более ранних стадиях разница заметно снизится.

Огромный разрыв между очками за титул и финал на самом деле всегда выглядел не самым справедливым решением. С 2009 года, когда рейтинговые баллы в ATP были фактически удвоены (до того титул «Шлема» давал 1000 очков, титул «Мастерса» – 500 и так далее), система их начисления ни разу не менялась. При этом разрыв в очках между чемпионами, финалистами, полуфиналистами был аналогичным и до 2009-го. Давайте разберём на примере турниров «Большого шлема», что было и что будет теперь, с 2024 года.

Итак, чемпионы по-прежнему получают 2000 очков, а финалисты теперь будут набирать 1300 вместо 1200. Полуфинал тоже прилично «подорожал» и теперь даёт не 720, а 800 рейтинговых баллов. Очки за четвертьфинал подняли с 360 до 400. Вообще, на всех стадиях со второго круга до полуфинала сохранён принцип удвоения очков за каждую победу. Только сами очки теперь стали более ровными – вместо 45 баллов за поражение во втором раунде будет начисляться 50 и так далее. На женских «Шлемах», кстати, такого ровного шага нет. Там второй круг даёт 70 очков, третий – 130, дальше идут 240, 430, 780, 1300 и 2000 баллов. Поражение в стартовом раунде и у мужчин, и у женщин оценивается в 10 очков.

Титул Финал Полуфинал Четвертьфинал 1/8 финала 1/16 финала 1/32 финала 1/64 финала ТБШ раньше 2000 1200 720 360 180 90 45 10 ТБШ сейчас 2000 1300 800 400 200 100 50 10 «Мастерсы» раньше 1000 600 360 180 90 45 25 10 «Мастерсы» сейчас 1000 650 400 200 100 50 30/10 10

На «Мастерсах» картина схожая. Финалисты будут получать 650 очков вместо 600, а дальше пойдут те же очки, что на «Шлемах», только сдвинутые на один раунд – 400 за полуфинал вместо четвертьфинала, 200 за четвертьфинал вместо 1/8 финала, 100 за 1/8 финала, 50 за 1/16 финала. При этом внутри самих «Мастерсов» есть ещё маленькая деталь, касающаяся стартовых раундов. На тех из них, где участников 96, а кругов, соответственно, семь, 1/32 финала даёт 30 очков, а 1/64 – 10. На «Мастерсах», сохранивших старый формат с 48 или 56 игроками и шестью раундами, круга с 30 очками просто нет – там 10 очков за 1/32 финала, то есть первый круг, и 50 очков за 1/16 финала.

Более мелкие турниры реформа тоже затронет – от челленджеров всех категорий до ATP-250 и ATP-500. Отметим, что теперь играть турниры серии «челленджер» стало несколько менее выгодно. Так, если раньше основная категория топовых челленджеров (125) давала 125, 75, 45, 25 и 11 очков за каждый раунд соответственно, то теперь их будет 125, 64, 35, 16 и 8. Очки на челленджерах, где за победу начисляется 175 баллов, тоже немного уменьшили, но такие в принципе встречаются очень редко – лишь во время вторых недель некоторых из двухнедельных «Мастерсов».

Титул Финал Полуфинал Четвертьфинал 1/8 финала 1/16 финала (если есть) ATP-500 раньше 500 300 180 90 45 20 ATP-500 сейчас 500 330 200 100 50 25 ATP-250 раньше 250 150 90 45 20 10 ATP-250 сейчас 250 165 100 50 25 13 Челленджеры-175 раньше 175 100 60 32 15 Челленджеры-175 сейчас 175 90 50 25 13 Челленджеры-125 раньше 125 75 45 25 11 Челленджеры-125 сейчас 125 64 35 16 8

При этом баллы на 250-никах и 500-никах, напротив, возросли. Вместо 150 очков за финал на низшей из этих категорий теперь будет начисляться 165, вместо 90 за полуфинал – 100. На турнирах ATP-500 финал будет давать 330 вместо 300, полуфинал – 200 вместо 180. Перемены, конечно, не радикальные, но выглядят справедливо и наверняка будут полезны для теннисистов среднего уровня, которые смогут набирать чуть больше очков, не завоёвывая при этом титулы. Кроме того, теперь у них будет больше стимула выступать именно на турнирах ATP, а не на челленджерах. Отметим, что за поражение в первом круге на всех соревнованиях рангом ниже «Мастерсов» очков, как и до того, нет вовсе (за исключением игроков, стартовавших с квалификации).

А вот для топ-теннисистов мало что изменится – в первую очередь потому, что в первой десятке разрывы по количеству очков почти всегда велики, так что можно набрать или потерять несколько сотен баллов и при этом остаться на той же позиции, на которой был. В то же время уже в третьем-четвёртом десятке в пределах даже ста очков располагается по четыре-пять теннисистов, а ближе к концу сотни те же сто очков дают скачок на несколько десятков рейтинговых позиций.

Интереса ради всё же отметим, что при новой системе подсчёта очков, например, у Новака Джоковича по итогам сезона-2023 было бы на 150 очков больше, у Даниила Медведева – на 370, а у Андрея Рублёва – на 310. На итоговые позиции в рейтинге это никак не повлияло бы, но был момент (после «Мастерса» в Шанхае в середине октября), когда Рублёв оказался всего в 235 очках позади Янника Синнера, занимавшего четвёртую строчку.

Правда, у самого Синнера в итоге было бы на 340 очков больше, так что новый вариант подсчёта не помог бы Андрею оказаться впереди него. В любом случае сейчас Джокович плотно оккупировал первую строчку рейтинга с тремя выигранными «Шлемами» и одним финалом, а также победой на двух «Мастерсах» и Итоговом чемпионате ATP, так что обогнать его без триумфов на тех же мэйджорах практически нереально. Кстати, Итоговый турнир ATP – единственное соревнование, на котором в начислении очков ничего не изменилось (200 за каждую победу в группе, 400 за выход в финал и 500 за титул).