Мужской тур поменял правила начисления очков. Как это повлияет на Джоковича и Медведева?

В мужском теннисе накануне старта сезона-2024 стало известно о серьёзной реформе, связанной с начислением рейтинговых очков. Чемпионы всех турниров будут получать те же рейтинговые баллы, что и прежде, а вот финалисты, полуфиналисты и так далее получат прибавку. Кстати, новый расклад намного ближе к той модели, которая существует в женском туре. Количество очков у финалистов и финалисток крупных соревнований теперь будет одинаковым, а на более ранних стадиях разница заметно снизится.
Огромный разрыв между очками за титул и финал на самом деле всегда выглядел не самым справедливым решением. С 2009 года, когда рейтинговые баллы в ATP были фактически удвоены (до того титул «Шлема» давал 1000 очков, титул «Мастерса» – 500 и так далее), система их начисления ни разу не менялась. При этом разрыв в очках между чемпионами, финалистами, полуфиналистами был аналогичным и до 2009-го. Давайте разберём на примере турниров «Большого шлема», что было и что будет теперь, с 2024 года.
Итак, чемпионы по-прежнему получают 2000 очков, а финалисты теперь будут набирать 1300 вместо 1200. Полуфинал тоже прилично «подорожал» и теперь даёт не 720, а 800 рейтинговых баллов. Очки за четвертьфинал подняли с 360 до 400. Вообще, на всех стадиях со второго круга до полуфинала сохранён принцип удвоения очков за каждую победу. Только сами очки теперь стали более ровными – вместо 45 баллов за поражение во втором раунде будет начисляться 50 и так далее. На женских «Шлемах», кстати, такого ровного шага нет. Там второй круг даёт 70 очков, третий – 130, дальше идут 240, 430, 780, 1300 и 2000 баллов. Поражение в стартовом раунде и у мужчин, и у женщин оценивается в 10 очков.
|Титул
|Финал
|Полуфинал
|Четвертьфинал
|1/8 финала
|1/16 финала
|1/32 финала
|1/64 финала
|ТБШ раньше
|2000
|1200
|720
|360
|180
|90
|45
|10
|ТБШ сейчас
|2000
|1300
|800
|400
|200
|100
|50
|10
|«Мастерсы» раньше
|1000
|600
|360
|180
|90
|45
|25
|10
|«Мастерсы» сейчас
|1000
|650
|400
|200
|100
|50
|30/10
|10
На «Мастерсах» картина схожая. Финалисты будут получать 650 очков вместо 600, а дальше пойдут те же очки, что на «Шлемах», только сдвинутые на один раунд – 400 за полуфинал вместо четвертьфинала, 200 за четвертьфинал вместо 1/8 финала, 100 за 1/8 финала, 50 за 1/16 финала. При этом внутри самих «Мастерсов» есть ещё маленькая деталь, касающаяся стартовых раундов. На тех из них, где участников 96, а кругов, соответственно, семь, 1/32 финала даёт 30 очков, а 1/64 – 10. На «Мастерсах», сохранивших старый формат с 48 или 56 игроками и шестью раундами, круга с 30 очками просто нет – там 10 очков за 1/32 финала, то есть первый круг, и 50 очков за 1/16 финала.
Более мелкие турниры реформа тоже затронет – от челленджеров всех категорий до ATP-250 и ATP-500. Отметим, что теперь играть турниры серии «челленджер» стало несколько менее выгодно. Так, если раньше основная категория топовых челленджеров (125) давала 125, 75, 45, 25 и 11 очков за каждый раунд соответственно, то теперь их будет 125, 64, 35, 16 и 8. Очки на челленджерах, где за победу начисляется 175 баллов, тоже немного уменьшили, но такие в принципе встречаются очень редко – лишь во время вторых недель некоторых из двухнедельных «Мастерсов».
|Титул
|Финал
|Полуфинал
|Четвертьфинал
|1/8 финала
|1/16 финала (если есть)
|ATP-500 раньше
|500
|300
|180
|90
|45
|20
|ATP-500 сейчас
|500
|330
|200
|100
|50
|25
|ATP-250 раньше
|250
|150
|90
|45
|20
|10
|ATP-250 сейчас
|250
|165
|100
|50
|25
|13
|Челленджеры-175 раньше
|175
|100
|60
|32
|15
|Челленджеры-175 сейчас
|175
|90
|50
|25
|13
|Челленджеры-125 раньше
|125
|75
|45
|25
|11
|Челленджеры-125 сейчас
|125
|64
|35
|16
|8
При этом баллы на 250-никах и 500-никах, напротив, возросли. Вместо 150 очков за финал на низшей из этих категорий теперь будет начисляться 165, вместо 90 за полуфинал – 100. На турнирах ATP-500 финал будет давать 330 вместо 300, полуфинал – 200 вместо 180. Перемены, конечно, не радикальные, но выглядят справедливо и наверняка будут полезны для теннисистов среднего уровня, которые смогут набирать чуть больше очков, не завоёвывая при этом титулы. Кроме того, теперь у них будет больше стимула выступать именно на турнирах ATP, а не на челленджерах. Отметим, что за поражение в первом круге на всех соревнованиях рангом ниже «Мастерсов» очков, как и до того, нет вовсе (за исключением игроков, стартовавших с квалификации).
А вот для топ-теннисистов мало что изменится – в первую очередь потому, что в первой десятке разрывы по количеству очков почти всегда велики, так что можно набрать или потерять несколько сотен баллов и при этом остаться на той же позиции, на которой был. В то же время уже в третьем-четвёртом десятке в пределах даже ста очков располагается по четыре-пять теннисистов, а ближе к концу сотни те же сто очков дают скачок на несколько десятков рейтинговых позиций.
Интереса ради всё же отметим, что при новой системе подсчёта очков, например, у Новака Джоковича по итогам сезона-2023 было бы на 150 очков больше, у Даниила Медведева – на 370, а у Андрея Рублёва – на 310. На итоговые позиции в рейтинге это никак не повлияло бы, но был момент (после «Мастерса» в Шанхае в середине октября), когда Рублёв оказался всего в 235 очках позади Янника Синнера, занимавшего четвёртую строчку.
Правда, у самого Синнера в итоге было бы на 340 очков больше, так что новый вариант подсчёта не помог бы Андрею оказаться впереди него. В любом случае сейчас Джокович плотно оккупировал первую строчку рейтинга с тремя выигранными «Шлемами» и одним финалом, а также победой на двух «Мастерсах» и Итоговом чемпионате ATP, так что обогнать его без триумфов на тех же мэйджорах практически нереально. Кстати, Итоговый турнир ATP – единственное соревнование, на котором в начислении очков ничего не изменилось (200 за каждую победу в группе, 400 за выход в финал и 500 за титул).