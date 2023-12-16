Джокович выпустит спортивный питательный напиток. Какие ещё бизнес-проекты он развивает

Победа на Итоговом турнире – 2023 принесла Новаку Джоковичу $ 4,4 млн и позволила поднять рекордную планку карьерных призовых до $ 180,6 млн. За пределами корта у серба также всё складывается замечательно – согласно данным Forbes, опубликованным летом 2023 года, с помощью бизнеса и инвестиций сербский гений заработал $ 340 млн. В результате Новак с суммарным показателем в $ 520 млн обошёл Рафу Надаля ($ 515 млн) и расположился на второй строчке хит-парада самых богатых теннисистов планеты. Впереди лишь Роджер Федерер с космическим показателем в $ 1,2 млрд.

«У меня был перерыв в турнирах от US Open до «Мастерса» в Париже, так что получилось посетить множество мероприятий, которые много значат для продвижения моего бренда. В следующем году в Австралии я буду продвигать новый бизнес – планирую выпустить спортивный питательный напиток. В будущем это будет бренд, который включит в себя множество оздоровительных продуктов, поэтому я с нетерпением жду презентации», – признался чемпион.

Рассказываем о бизнес-проектах чемпиона, а также о его спонсорских контрактах, благодаря которым однажды он сможет пополнить клуб миллиардеров.

В 2023 году уже завершивший карьеру Федерер заработал $ 95,1 млн Фото: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES

Веганский ресторан Eqvita, подготовка к выпуску питательного напитка

Реакция на выпуск Новаком питательного напитка в болельщицкой среде оказалась неоднозначной. Большинство постебалось с Джоковича, потому что в ноябре 2022 года по ходу полуфинала «Мастерса» в Париже в трансляцию попал странный эпизод, когда сидевший в ложе физиотерапевт Ноле добавлял в воду какую-то добавку. Когда же команда серба заметила, что их снимают, то сгрудились, чтобы скрыть происходящее. После этого бутылку с напитком передали теннисисту. Чуть ранее на Уимблдоне чемпион был замечен делающим вдохи из бутылки. «Да, это «секретное зелье», – иронично отреагировал тогда Новак. – Но на самом деле это спортивный напиток, который скоро появится в продаже». Похоже, он так здорово помогает, что спортсмен решил выпустить напиток в массы и заодно заработать.

Желание развивать собственный бренд питания вполне естественно для человека, который на ранних этапах карьеры страдал из-за непонимания, что нужно его организму. Новак не вывозил затяжные матчи, его мучили судороги, приступы тошноты и головокружения. Помог австрийский физиотерапевт Гебхарт Грич, который порекомендовал Новаку пройти тесты на пищевую непереносимость у специалиста по акупунктуре и традиционной китайской медицине Игоря Четоевича. Сербу замерили уровень стрессоустойчивости, экологических токсинов, нейронной активности и пищевой аллергии. Оказалось, что Джокович чувствителен к клейковине, содержащейся в пшенице – одном из самых распространённых продуктов в его рационе питания.

Родители спортсмена – рестораторы, поэтому он всегда обожал пиццу. После обследования у Четоевича спортсмен был вынужден исключить из рациона тестообразные блюда, а также всё, что содержит глютен. Позже он отказался и от молочных продуктов, а с 2015-го – и от мяса. Такая диета помогла сербу сбросить 5 кг и стать самым выносливым игроком в туре. Результатом экспериментов Джоковича стал выпуск в 2013 году книги «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа», ставшей бестселлером. Два года спустя Новак пошёл ещё дальше и запустил линию продуктов DjokoLife. В неё входят тосты из рисовой муки, безглютеновые хлебцы, овощные коктейли, а также батончики с мёдом и кунжутом. Популярность продукции бешеная – особенно на родине игрока.

Новак Джокович в своём веганском ресторане Фото: из личного архива Новака Джоковича

Яблоку негде упасть и в веганском ресторане теннисиста Eqvita (название образовано из английских слов equilibrium (баланс) и vitality (жизненная сила). – Прим. «Чемпионата»), открытом в 2016-м в Монте-Карло, где проводит бо́льшую часть времени Новак и его семья. «Мы с женой воплотили нашу страсть к здоровой еде в концепте ресторана, – поделился Ноле радостью в соцсетях. – Рады разделить это событие с нашими семьями, друзьями и коллегами, а теперь предлагаем и вам оценить разнообразие меню и душевность заведения». В ресторане побывали Мария Шарапова, Роджер Федерер, Энди Маррей, Григор Димитров, Милош Раонич, Флавия Пеннетта и многие другие коллеги по цеху, и все остались в восторге.

Смузи «Секрет Новака», винодельня, закрытие теннисной академии

Eqvita предлагает огромный выбор разнообразных блюд и вкусных соков холодного отжима, богатых питательными веществами. Большой популярностью пользуются салаты, сырая лазанья и смузи «Секрет Новака», в состав которого входят семена чиа, белок конопли, хлорелла, спирулина, шпинат, банан, ананас, авокадо, яблочный сок и миндальное молоко. Также посетители могут полакомиться различными фруктовыми йогуртами.

В портфолио Джоковича есть не только веганское заведение – в его родном Белграде уже 15 лет функционирует сеть Novak Cafe & Restaurant. Проект ресторана спроектирован архитектурным бюро Koombo Bo. Стиль и декор создают элегантную и изысканную обстановку, вся мебель в заведении выполнена из бамбука. Ресторан ориентирован на международную кухню (испанскую, итальянскую, аргентинскую, мексиканскую, азиатскую и другие), а из сербских вкусняшек здесь подают ароматные блины. В Белграде сейчас открыто три таких ресторана и ещё два – в Кралево и Пироте.

Ещё одна страсть Джоковича – виноделие. В прошлом году Новак выпустил вино под именным брендом, запустив в продажу шардоне и сира урожая 2020 года. Винодельня Джоковича была основана в 2016 году в сербской провинции Шумадии. «Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом бизнесе, как и во всём. Даже ракетка Новака не идеальна, но он всё равно лучший в мире», – философствует дядя теннисиста Горан, который является директором предприятия. Пока выпущено около 8,5 тыс. бутылок, проектная мощность винодельни составляет около 80 тыс. бутылок в год. Стоимость одной бутылки составляет около 2 тыс. рублей, вино распространяется в сети магазинов Wine & Pleasure.

Ноле с дядей Гораном на фоне своей винодельни Фото: из личного архива Новака Джоковича

И всё же главный бизнес-проект чемпиона связан с теннисом. В 2009 году он совместно с родителями запустил фамильный бренд Family Sport, учредивший академию Novak Tennis Centre в Белграде с 14 грунтовыми кортами. На территории комплекса несколько лет подряд проходил турнир Serbia Open, здесь занимается девятилетний сын Джоковича Стефан, главным тренером академии работает экс-игрок ATP Юнес Эль-Айнауи. Всё шло замечательно, Центр планировал расширение на несколько кортов, а также строительство помещения на пять площадок. Тем неожиданнее стала информация летом 2023 года о закрытии академии. Джокович не комментирует информацию, но стало известно, что сербу по какой-то причине не удалось продлить аренду земли и теперь он планирует строительство нового центра в другом районе города.

В академии Джоковича работает музей его имени Фото: из личного архива Станислава Блохина

Ноле едва не потерял контракт с Lacoste из-за отказа вакцинироваться

Основную часть заработка Новаку приносят многочисленные спонсорские сделки. В начале карьеры игрока одевал Sergio Tacchini, бренд, который в свои лучшие годы носили его кумиры Пит Сампрас и Джон Макинрой. Однако после выигрыша нескольких «Шлемов» итальянцы не потянули финансовые аппетиты серба, и в 2009-м Ноле подписал пятилетний контракт с Uniqlo. По окончании этой сделки японцы решили сделать ставку на Роджера Федерера и не предложили Новаку продление сотрудничества – талант ушёл к adidas, согласившемуся платить $ 3,5 млн в год. В 2018-м немецкий производитель обуви и одежды отказался улучшить условия нового контракта – так спортсмен стал глобальным послом Asics. Японцы платят чемпиону $ 4 млн в год.

С 2017 года серба одевает французский бренд Lacoste, который платит спортсмену $ 9,4 млн в год. «Во время пандемии на Lacoste давила пресса и некоторые клиенты, которые, возможно, были недовольны, что я остаюсь в компании из-за отказа вакцинироваться», – рассказал Ноле. Но всё обошлось, и в прошлом году стороны продлили сделку до 2025 года. Ещё $ 7,5 млн Ноле получает в рамках сделки с производителем теннисного инвентаря Head – их сотрудничество длится с 2001 года.

Новак Джокович в рекламе Hublot Фото: hublot.com

На протяжении семи лет (2014-2021) Новака спонсировала швейцарская часовая компания Seiko ($ 5 млн в год), выпустившая лимитированную серию часов Seiko Astron Novak Djokovic 2020 Limited Edition. В январе 2021-го контракт не был продлён, и Джокович заключил сделку с Hublot (её стоимость не разглашается). В том же году Новак стал амбассадором Raiffeisen Bank International, который обязался содействовать в продвижении карьер воспитанников академии Ноле. С 2014 года Новак сотрудничал с автопроизводителем Peugeot, но в 2021-м контракт не был продлён из-за отказа бренда, понёсшего большие финансовые потери вследствие пандемии.

Всего три года (2019-2022) продлилось сотрудничество Новака с производителем программного обеспечения Ultimate Software. В данный момент у Новака есть действующие соглашения с производителем печатных картриджей Lemero и авиакомпанией NetJets. В январе 2023 года портфолио Новака пополнил производитель воды Waterdrop® – во время их совместной рекламной акции на US Open – 2023 Новак сыграл в теннис на Таймс-сквер.