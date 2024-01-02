«Терпение» будет для неё важным словом». Радукану вернулась спустя 9 месяцев и 3 операции

У Эммы Радукану – первая победа за 10 месяцев! За 2,5 часа чемпионка US Open – 2021 переиграла румынку, 134-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Случилось это на старте турнира серии WTA-250 в Окленде.

В прошлый раз Радукану выходила на корт 18 апреля прошлого года. В первом круге «пятисотника» в Штутгарте Эмма, занимавшая тогда в рейтинге 72-ю строчку, за час проиграла Елене Остапенко со счётом 2:6, 1:6. После этого молодая британка вынужденно взяла паузу: весной ей пришлось перенести операции на кистях обеих рук и голеностопе. Остаток сезона теннисистка восстанавливалась и занималась делами за пределами корта.

Несмотря на перерыв в карьере, Радукану заняла четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок за 2023 год. На протяжении всего сезона Эмма получала доход от спонсоров, в сумме он составил $ 16,2 млн. Рекламных контрактов у молодой британки и правда предостаточно. Среди них соглашения с Porsche, Nike, British Airways, Christian Dior и другие.

Выигранный в юном возрасте US Open и приятная внешность Эммы поддерживают интерес спонсоров к ней. Хотя фанаты это не совсем одобряют: высокие заработки 21-летней теннисистки в прошлом сезоне показались многим любителям тенниса несправедливыми.

Параллельно с восстановлением Радукану определялась с составом своего тренерского штаба. В июле британка рассталась с немцем Себастьяном Саксом, с которым проработала всего полгода. Сообщается, что перед стартом сезона-2024 Эмма объединилась с 37-летним Ником Кавадеем. В детстве – с девяти до 12 лет – теннисистка работала с этим тренером.

По ходу прошлого сезона Радукану объяснила, почему ей сложно надолго сработаться с тренерами.

«Я задаю своим тренерам много вопросов. В некоторых случаях они не успевали отвечать на мои вопросы, и, возможно, поэтому мы с ними прекратили сотрудничество. Я всегда так делала и буду продолжать провоцировать своих наставников, задавать им вопросы и бросать вызов их мышлению. Я не из тех, кому можно просто сказать, что делать, и я это сделаю. Мне нужно понимать, почему это необходимо, и тогда я всё выполню», — поделилась Эмма на BBC Radio 4.

Эмма Радукану Фото: Dave Rowland/Getty Images

В прошлом году жизнь Радукану кипела и на личном фронте: летом стало известно, что теннисистка встречается с Карло Агостинелли, выпускником Стэнфорда, сыном американского миллиардера Роберта Агостинелли и PR-директора Dior Матильды Фавье.

Пара вместе проводила летние каникулы. Радукану сблизилась с семьёй Агостинелли и часто виделась с родственниками возлюбленного. Осенью пара стала реже делиться совместными кадрами, но продолжила комментировать друг другу посты в социальных сетях.

Теннисный мир ждал возвращения Радукану. После сенсационно выигранного USO-2021 британке было нелегко показывать стабильную высококлассную игру. При этом эксперты уверены, что камбэк в этом сезоне принесёт Эмме большие успехи.

11-я ракетка мира Каспер Рууд – для Tennis Head: «Что касается WTA-тура, Эмма снова в форме? Собирается ли она играть в Австралии? Я считаю, что у неё есть потенциал для победы на ещё одном турнире «Большого шлема», если она хорошо проведёт предсезонную подготовку. Если вы посмотрите, как она двигается по корту, то поймёте, что она действительно хороша. Наблюдать за тем, как она выиграла US Open, было особенным моментом».

Экс-теннисист Тим Хенмэн – для Eurosport: «Она очень давно не играла, ей всё ещё не хватает опыта. Она провела так мало турниров и матчей за карьеру. Так что для меня было бы прекрасно, если бы она провела первые три-четыре месяца сезона без травм, отыграла серию турниров. Потому что в её способностях никто не сомневается.

Она невероятная теннисистка. Сейчас она много работает, чтобы окрепнуть физически, вернуться в тур и бороться. «Терпение» будет очень важным словом для неё самой — но особенно для тех, кто рад её возвращению».

61-я ракетка мира Джек Дрэйпер – для The Independent: «Я думаю, что если она сможет достичь хорошего уровня физической подготовки и будет продолжать работать над своей игрой, то окажется в одном ряду с лучшими в мире и снова будет бороться за «Большой шлем».

Эмма Радукану Фото: Dave Rowland/Getty Images

На сегодняшний день Радукану занимает в рейтинге WTA 301-е место. Наивысшим рейтингом британки была 10-я строчка в июле 2022 года.

Во втором круге Окленда Эмма встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ожидается, что теннисистки сыграют в ночь на 4 января, в 00:00 по московскому времени. Для них это будет первая личная встреча.