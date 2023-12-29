Плохой расклад для Джоковича. Статус лучшего у Новака могут отнять сразу четверо игроков

36-летний Новак Джокович может быть доволен своим выступлением в сезоне-2023. Новак выиграл три турнира «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», US Open), «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, Итоговый турнир ATP, Джокович остановился в шаге от календарного «Шлема», но в упорной борьбе всё-таки проиграл в пятисетовом финале Уимблдона Карлосу Алькарасу. Это единственное, что не позволяет назвать сезон серба абсолютно идеальным.

Новак в рекордный восьмой раз за карьеру закончил год в качестве первой ракетки мира. Отрыв от конкурентов серьёзный. Серб имеет 11 245 очков, далее идут Карлос Алькарас (8855), Даниил Медведев (7600) и Янник Синнер (6490). Тем не менее известная альтернативная рейтинговая система UTR (Универсальный теннисный рейтинг) не видит тотального превосходства Джоковича над остальными соперниками.

Для начала небольшое пояснение, что же такое UTR. Это рейтинговая система, которая учитывает не только результат, но и счёт каждого матча. UTR базируется на инновационных методах и технологиях, позволяющих создать единственный в мире унифицированный рейтинг, в котором все без исключения теннисисты могут позиционировать себя только относительно одного критерия – уровня игры. Отправными данными являются процент 30 последних выигранных матчей и рейтинг соперника. UTR оценивает игроков по одной и той же шкале от 1 до 16,50. Система разработана в 2008 году и используется более чем 40 национальными федерациями тенниса.

Под конец 2023 года рейтинг UTR выглядит следующим образом: Новак Джокович лидирует с показателем 16,38, за ним следуют Янник Синнер (16,33), Даниил Медведев (16,31), Рафаэль Надаль (16,27), Карлос Алькарас (16,25), Александр Зверев (16,16), Андрей Рублёв (16,15), Григор Димитров (16,06) и множество теннисистов, не достигших показателя в 16 баллов. Отставание Зверева, Рублёва и Димитрова от Джоковича довольно серьёзное, но Синнер, Медведев, Надаль и Алькарас находятся очень близко. Проще говоря, сразу четверо теннисистов «дышат в спину» Новаку и, по мнению системы UTR, вполне могут отнять у него статус лучшего игрока мира в следующем сезоне.

Новак Джокович и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начнём с главного несоответствия с официальным рейтингом ATP. Янник Синнер является четвёртой ракеткой мира, в 2023 году заработал почти на 5000 очков меньше Джоковича, заметно отстаёт даже от Алькараса и Медведева. Тем не менее UTR ставит 22-летнего итальянца на второе место.

Осенью Синнер серьёзно прибавил на корте. Янник трижды побеждал Даниила Медведева, с которым до этого имел баланс личных встреч 0-6. Он разобрался с Алькарасом на турнире в Пекине. Кроме того, итальянец одолел Джоковича в группе Итогового, затем уступил ему в финале этого турнира, а чуть позже взял реванш в полуфинале Кубка Дэвиса.

При этом, если посмотреть на сухой список достижений, четвёртое место Синнера в рейтинге ATP выглядит более чем закономерным. Он дошёл до полуфинала Уимблдона, что стало его лучшим результатом в карьере на ТБШ. Джокович, Медведев и Алькарас выступали на мэйджорах куда лучше. Янник выиграл «Мастерс» в Торонто, но Новак, Даниил и Карлос взяли по два турнира данной категории. В актив Синнеру можно занести победы на «пятисотниках» в Пекине и Вене, хотя в целом это не такие уж впечатляющие достижения.

Опять же, Янник не наиграл на место выше четвёртого в официальном рейтинге, но прямо сейчас многим болельщикам со стороны действительно кажется, что он «второй после Джоковича» и является главной угрозой доминированию серба в следующем сезоне. В этом смысле показатель UTR Синнера кажется вполне адекватным.

Медведев идёт третьим в обоих рейтингах, уступая несколько сотых Джоковичу и Синнеру. Даниил всегда отлично играл на харде, а в этом сезоне не так уж плохо проявил себя на неудобных грунте (победа на «Мастерсе» в Риме) и траве (полуфинал Уимблдона). Медведев вышел в финал US Open, где уступил Джоковичу. Выиграть второй «Шлем» за карьеру не удалось, но 27-летний россиянин всё равно классно выступил в Нью-Йорке. Особой похвалы заслуживает его победа над Алькарасом в четырёх сетах в полуфинале.

Даниил Медведев и Новак Джокович Фото: Getty Images

На четвёртом месте в рейтинге UTR находится Рафаэль Надаль. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не играл практически весь сезон из-за травм. Джокович сполна воспользовался отсутствием Надаля, доведя количество выигранных мэйджоров до 24. Тем не менее в UTR нет сгорания очков за неучастие в том или ином турнире. Система считает, что 37-летний Рафа оставался бы на элитном уровне, если бы проблемы со здоровьем не мешали ему выходить на корт. Скорее всего, так и было бы. Надаль пропустил почти год. Уже на следующей неделе вернётся на корт на турнире в Брисбене. Некоторые эксперты списали легендарного испанца со счетов, но соперники не спешат это делать, чтобы потом не выглядеть глупо. Даже Джокович осторожно высказывается о камбэке Рафы, рассматривая его как серьёзного конкурента в борьбе за «Шлемы».

Алькарас – вторая ракетка мира в рейтинге ATP, но всего лишь пятый в системе UTR. Карлос блистал на кортах весной и летом. Выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Мадриде, удивил многих любителей тенниса на траве – взял «пятисотник» в Лондоне и уже ставший легендарным финал Уимблдона против Джоковича. Казалось, Алькарас является главной угрозой доминированию Новака, но 20-летний испанец серьёзно сдал в осенней части сезона. Поражения в финале «Мастерса» в Цинциннати от Джоковича и полуфинале US Open от Медведева словно сломали его психологически. К этому добавились проблемы с травмами. Алькарас вчистую провалил серию турниров в Китае, уступив Яннику Синнеру в Пекине и Григору Димитрову в Шанхае. На «Мастерсе» в Париже он вообще вылетел во втором круге, проиграв россиянину Роману Сафиуллину, который получил право сыграть в основной сетке через квалификацию.

На Итоговом в Турине Алькарас потерпел фиаско в первом матче с Александром Зверевым, но всё-таки вышел из группы за счёт побед над Андреем Рублёвым и немотивированным Даниилом Медведевым. В полуфинале Карлос без шансов был разбит Джоковичем. В последние месяцы Алькараса перестали считать главной угрозой для Новака. Он реально смотрелся менее убедительно по сравнению с Синнером и Медведевым. Недавно Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче в Эр Рияде, но это мало что значит. Статус второй ракетки мира Карлос в ближайшее время не потеряет, однако ему предстоит много работать, чтобы теннисная общественность снова считала его как минимум бесспорным топ-2 игроком ATP-тура. Пока же его пятая позиция в рейтинге UTR кажется не такой уж заниженной. Возможно, здоровый Надаль действительно превосходил бы более молодого соотечественника.

Джокович – лидер в рейтингах ATP и UTR, но вторая система определения лучших теннисистов рисует для него не такую уж радужную картину, как первая. Сам Новак ранее хвалил UTR, считая его наиболее объективным показателем измерения силы игроков.

«Рейтинг UTR — лучший способ определить свою силу на фоне других игроков, независимо от их возраста и набора навыков», — заявил Джокович.

Примечательно, что в 2022 году Джокович тоже завершил год лидером рейтинга UTR. У Новака был показатель 16,25, он опередил Ника Кирьоса (16,06), Даниила Медведева (16,03), Феликса Оже-Альяссима (16,02), Рафаэля Надаля (16,01), Тейлора Фритца (15,97) и Карлоса Алькараса (15,95). Тот сезон у серба выдался не таким уж доминирующим. Из «Шлемов» он взял только Уимблдон, победил на «Мастерсе» в Риме и Итоговом турнире в Турине. Да, стоит сделать скидку на то, что Джокович пропустил Australian Open и US Open из-за своей принципиальной позиции по вакцинации от коронавируса, но UTR как раз эти факторы не учитывает. Новака признали лучшим с солидным отрывом – бóльшим, чем в 2023 году, хотя титулов он тогда выиграл меньше.

Кирьос, который в официальном рейтинге ATP никогда не поднимался выше 13-го места и завершил сезон-2022 в качестве 22-й ракетки мира, стал вторым по версии UTR. На тот момент Ник играл очень ярко. Его взлёт сорвала травма, из-за которой он лишь один раз вышел на корт в сезоне-2023, но год назад не так уж мало людей действительно считали его едва ли не лучшим в туре после Джоковича. Ник отдал должное рейтингу UTR, как и Джокович.

«Я говорил об этом раньше. Нынешняя рейтинговая система ATP основана на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на твоём таланте и текущей форме», — написал Кирьос в соцсетях.

Новак Джокович и Ник Кирьос Фото: Graham Denholm/Getty Images

Джокович уважает рейтинг UTR и сделает соответствующие выводы. Можно не сомневаться, что Новак будет трудиться ещё усерднее, увидев свой относительно небольшой отрыв от преследователей. Соперникам не стоит ждать каких-то послаблений от серба. Джокович дал понять, что ещё долго собирается оставаться на топ-уровне. В качестве образца для подражания он взял своего друга, легенду американского футбола Тома Брэди, который завершил карьеру в возрасте 45 лет в начале 2023-го.

«Том Брэди – отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания и он мог сделать долгую успешную карьеру. Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может, и дольше – посмотрим.

Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни. Зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что продолжу и буду просто играть один год за другим, а там посмотрим, насколько далеко зайду», — заявил на днях Джокович на выставочном турнире в Саудовской Аравии перед стартом сезона-2024.