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Новак Джокович — лидер рейтинга UTR по итогам года, Янник Синнер, Даниил Медведев, Карлос Алькарас идут близко

Плохой расклад для Джоковича. Статус лучшего у Новака могут отнять сразу четверо игроков
Михаил Георгиев
Новак Джокович — лидер рейтинга UTR по итогам года
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Серб нахваливал систему рейтинга UTR, но сейчас она не видит его явного превосходства над остальными соперниками.

36-летний Новак Джокович может быть доволен своим выступлением в сезоне-2023. Новак выиграл три турнира «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», US Open), «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, Итоговый турнир ATP, Джокович остановился в шаге от календарного «Шлема», но в упорной борьбе всё-таки проиграл в пятисетовом финале Уимблдона Карлосу Алькарасу. Это единственное, что не позволяет назвать сезон серба абсолютно идеальным.

Новак в рекордный восьмой раз за карьеру закончил год в качестве первой ракетки мира. Отрыв от конкурентов серьёзный. Серб имеет 11 245 очков, далее идут Карлос Алькарас (8855), Даниил Медведев (7600) и Янник Синнер (6490). Тем не менее известная альтернативная рейтинговая система UTR (Универсальный теннисный рейтинг) не видит тотального превосходства Джоковича над остальными соперниками.

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Для начала небольшое пояснение, что же такое UTR. Это рейтинговая система, которая учитывает не только результат, но и счёт каждого матча. UTR базируется на инновационных методах и технологиях, позволяющих создать единственный в мире унифицированный рейтинг, в котором все без исключения теннисисты могут позиционировать себя только относительно одного критерия – уровня игры. Отправными данными являются процент 30 последних выигранных матчей и рейтинг соперника. UTR оценивает игроков по одной и той же шкале от 1 до 16,50. Система разработана в 2008 году и используется более чем 40 национальными федерациями тенниса.

Под конец 2023 года рейтинг UTR выглядит следующим образом: Новак Джокович лидирует с показателем 16,38, за ним следуют Янник Синнер (16,33), Даниил Медведев (16,31), Рафаэль Надаль (16,27), Карлос Алькарас (16,25), Александр Зверев (16,16), Андрей Рублёв (16,15), Григор Димитров (16,06) и множество теннисистов, не достигших показателя в 16 баллов. Отставание Зверева, Рублёва и Димитрова от Джоковича довольно серьёзное, но Синнер, Медведев, Надаль и Алькарас находятся очень близко. Проще говоря, сразу четверо теннисистов «дышат в спину» Новаку и, по мнению системы UTR, вполне могут отнять у него статус лучшего игрока мира в следующем сезоне.

Новак Джокович и Янник Синнер

Новак Джокович и Янник Синнер

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начнём с главного несоответствия с официальным рейтингом ATP. Янник Синнер является четвёртой ракеткой мира, в 2023 году заработал почти на 5000 очков меньше Джоковича, заметно отстаёт даже от Алькараса и Медведева. Тем не менее UTR ставит 22-летнего итальянца на второе место.

Осенью Синнер серьёзно прибавил на корте. Янник трижды побеждал Даниила Медведева, с которым до этого имел баланс личных встреч 0-6. Он разобрался с Алькарасом на турнире в Пекине. Кроме того, итальянец одолел Джоковича в группе Итогового, затем уступил ему в финале этого турнира, а чуть позже взял реванш в полуфинале Кубка Дэвиса.

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При этом, если посмотреть на сухой список достижений, четвёртое место Синнера в рейтинге ATP выглядит более чем закономерным. Он дошёл до полуфинала Уимблдона, что стало его лучшим результатом в карьере на ТБШ. Джокович, Медведев и Алькарас выступали на мэйджорах куда лучше. Янник выиграл «Мастерс» в Торонто, но Новак, Даниил и Карлос взяли по два турнира данной категории. В актив Синнеру можно занести победы на «пятисотниках» в Пекине и Вене, хотя в целом это не такие уж впечатляющие достижения.

Опять же, Янник не наиграл на место выше четвёртого в официальном рейтинге, но прямо сейчас многим болельщикам со стороны действительно кажется, что он «второй после Джоковича» и является главной угрозой доминированию серба в следующем сезоне. В этом смысле показатель UTR Синнера кажется вполне адекватным.

Медведев идёт третьим в обоих рейтингах, уступая несколько сотых Джоковичу и Синнеру. Даниил всегда отлично играл на харде, а в этом сезоне не так уж плохо проявил себя на неудобных грунте (победа на «Мастерсе» в Риме) и траве (полуфинал Уимблдона). Медведев вышел в финал US Open, где уступил Джоковичу. Выиграть второй «Шлем» за карьеру не удалось, но 27-летний россиянин всё равно классно выступил в Нью-Йорке. Особой похвалы заслуживает его победа над Алькарасом в четырёх сетах в полуфинале.

Даниил Медведев и Новак Джокович

Даниил Медведев и Новак Джокович

Фото: Getty Images

На четвёртом месте в рейтинге UTR находится Рафаэль Надаль. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не играл практически весь сезон из-за травм. Джокович сполна воспользовался отсутствием Надаля, доведя количество выигранных мэйджоров до 24. Тем не менее в UTR нет сгорания очков за неучастие в том или ином турнире. Система считает, что 37-летний Рафа оставался бы на элитном уровне, если бы проблемы со здоровьем не мешали ему выходить на корт. Скорее всего, так и было бы. Надаль пропустил почти год. Уже на следующей неделе вернётся на корт на турнире в Брисбене. Некоторые эксперты списали легендарного испанца со счетов, но соперники не спешат это делать, чтобы потом не выглядеть глупо. Даже Джокович осторожно высказывается о камбэке Рафы, рассматривая его как серьёзного конкурента в борьбе за «Шлемы».

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Алькарас – вторая ракетка мира в рейтинге ATP, но всего лишь пятый в системе UTR. Карлос блистал на кортах весной и летом. Выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Мадриде, удивил многих любителей тенниса на траве – взял «пятисотник» в Лондоне и уже ставший легендарным финал Уимблдона против Джоковича. Казалось, Алькарас является главной угрозой доминированию Новака, но 20-летний испанец серьёзно сдал в осенней части сезона. Поражения в финале «Мастерса» в Цинциннати от Джоковича и полуфинале US Open от Медведева словно сломали его психологически. К этому добавились проблемы с травмами. Алькарас вчистую провалил серию турниров в Китае, уступив Яннику Синнеру в Пекине и Григору Димитрову в Шанхае. На «Мастерсе» в Париже он вообще вылетел во втором круге, проиграв россиянину Роману Сафиуллину, который получил право сыграть в основной сетке через квалификацию.

На Итоговом в Турине Алькарас потерпел фиаско в первом матче с Александром Зверевым, но всё-таки вышел из группы за счёт побед над Андреем Рублёвым и немотивированным Даниилом Медведевым. В полуфинале Карлос без шансов был разбит Джоковичем. В последние месяцы Алькараса перестали считать главной угрозой для Новака. Он реально смотрелся менее убедительно по сравнению с Синнером и Медведевым. Недавно Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче в Эр Рияде, но это мало что значит. Статус второй ракетки мира Карлос в ближайшее время не потеряет, однако ему предстоит много работать, чтобы теннисная общественность снова считала его как минимум бесспорным топ-2 игроком ATP-тура. Пока же его пятая позиция в рейтинге UTR кажется не такой уж заниженной. Возможно, здоровый Надаль действительно превосходил бы более молодого соотечественника.

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Джокович – лидер в рейтингах ATP и UTR, но вторая система определения лучших теннисистов рисует для него не такую уж радужную картину, как первая. Сам Новак ранее хвалил UTR, считая его наиболее объективным показателем измерения силы игроков.

«Рейтинг UTR — лучший способ определить свою силу на фоне других игроков, независимо от их возраста и набора навыков», — заявил Джокович.

Примечательно, что в 2022 году Джокович тоже завершил год лидером рейтинга UTR. У Новака был показатель 16,25, он опередил Ника Кирьоса (16,06), Даниила Медведева (16,03), Феликса Оже-Альяссима (16,02), Рафаэля Надаля (16,01), Тейлора Фритца (15,97) и Карлоса Алькараса (15,95). Тот сезон у серба выдался не таким уж доминирующим. Из «Шлемов» он взял только Уимблдон, победил на «Мастерсе» в Риме и Итоговом турнире в Турине. Да, стоит сделать скидку на то, что Джокович пропустил Australian Open и US Open из-за своей принципиальной позиции по вакцинации от коронавируса, но UTR как раз эти факторы не учитывает. Новака признали лучшим с солидным отрывом – бóльшим, чем в 2023 году, хотя титулов он тогда выиграл меньше.

Кирьос, который в официальном рейтинге ATP никогда не поднимался выше 13-го места и завершил сезон-2022 в качестве 22-й ракетки мира, стал вторым по версии UTR. На тот момент Ник играл очень ярко. Его взлёт сорвала травма, из-за которой он лишь один раз вышел на корт в сезоне-2023, но год назад не так уж мало людей действительно считали его едва ли не лучшим в туре после Джоковича. Ник отдал должное рейтингу UTR, как и Джокович.

«Я говорил об этом раньше. Нынешняя рейтинговая система ATP основана на стабильности и на том, сколько ты играешь. Не на твоём таланте и текущей форме», — написал Кирьос в соцсетях.

Новак Джокович и Ник Кирьос

Новак Джокович и Ник Кирьос

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Джокович уважает рейтинг UTR и сделает соответствующие выводы. Можно не сомневаться, что Новак будет трудиться ещё усерднее, увидев свой относительно небольшой отрыв от преследователей. Соперникам не стоит ждать каких-то послаблений от серба. Джокович дал понять, что ещё долго собирается оставаться на топ-уровне. В качестве образца для подражания он взял своего друга, легенду американского футбола Тома Брэди, который завершил карьеру в возрасте 45 лет в начале 2023-го.

«Том Брэди – отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания и он мог сделать долгую успешную карьеру. Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может, и дольше – посмотрим.

Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни. Зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что продолжу и буду просто играть один год за другим, а там посмотрим, насколько далеко зайду», — заявил на днях Джокович на выставочном турнире в Саудовской Аравии перед стартом сезона-2024.

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