Рублёв оставил британца без подарка в Гонконге. Андрей выиграл первый матч в 2024 году

Андрей Рублёв отлично начал 2024 год – на старте нового сезона россиянин одержал победу на турнире серии ATP-250 в Гонконге. Во втором круге Андрей не без трудностей переиграл британца и сегодняшнего именинника Лиама Броэди со счётом 6:4, 7:6 (8). Встреча завершилась за 1 час 51 минуту.

Начало первого сета сложилось для Рублёва удачно: в первые 10 минут матча россиянин сделал один брейк, забрал две свои подачи и обеспечил себе преимущество в счёте – 3:0. В четвёртом гейме Андрей вновь заработал пару брейк-пойнтов, но наошибался и упустил возможность забрать ещё одну мини-партию.

Свои подачи Рублёв старался забирать как можно быстрее: пятый гейм Андрей закрыл за минуту тремя эйсами и одной хорошей второй подачей. Броэди вместе с этим тоже стал крепче чувствовать себя на подаче, что помогло ему держать оборону в своих геймах.

При счёте 5:3 Рублёв вышел подавать на сет, но дрогнул, стал проигрывать 15:40 и показал первые нервы. Броэди не смог не воспользоваться расфокусом соперника и забрал подачу россиянина. Андрей упустил своё преимущество в партии.

После своевременного брейка Броэди вызвал на корт физио: что-то было не так с его лодыжкой. Врач затейпировал ногу британца, и тот продолжил играть. У Рублёва же было время сходить в подтрибунное помещение и перевести дух после упущенной подачи на сет. В следующем гейме россиянин с третьего брейк-пойнта закрыл стартовую партию – 6:4.

Андрей Рублёв Фото: Finney/Getty Images for UTS

В начале второго сета стало заметно, как Рублёв слегка растерял прежнюю уверенность из старта первой партии, а Броэди разыгрался и адаптировался к стилю соперника. Андрей свою первую подачу в начале второго сета проиграл, и Лиам сразу повёл со счётом 1:0.

Розыгрыши во втором сете стали всё более затяжными, а Андрей – менее собранным, поэтому ему не сразу удалось сделать брейк, даже если на то были шансы. Собраться Рублёв сумел только в критически важный момент – при счёте 5:4 на подаче Броэди. Под ноль россиянин забрал этот гейм, сравнял счёт до 5:5 и остался в сете.

Всё решилось только на тай-брейке. Игра у обоих теннисистов была не слишком стабильной. При этом Андрей пытался рисковать, пускай и не всегда это было оправданно. В нервном противостоянии, отыграв несколько сетболов соперника, Рублёв забрал тай-брейк со счётом 10:8.

Для Рублёва и Броэди это была первая личная встреча. Андрей в Гонконге играет в роли первого сеяного, а Лиам прошёл в основу через квалификацию. Россиянин на данный момент в рейтинге ATP занимает пятое место, а британец располагается на 108-й строчке.

В четвертьфинале Гонконга Рублёва уже ожидает молодой француз Артюр Фис. До этого теннисисты не встречались в одиночке и лишь однажды сыграли в паре на Кубке Лэйвера, где проиграли Фрэнсису Тиафо и Томми Полу (3:6, 6:4, 0:1 (6:10)). 19-летний финалист молодёжного Итогового-2023, победитель турнира ATP-250 в Лионе и 36-я ракетка мира даст бой Андрею в пятницу, 5 января.