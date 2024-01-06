Сафиуллин не смог выйти во второй финал в карьере. Руне нервничал и матерился, но победил

В субботу, 6 января, на турнире ATP в Брисбене проходят полуфинальные матчи. В первой встрече сошлись восьмая ракетка мира Хольгер Руне, посеянный под первым номером, и россиянин Роман Сафиуллин, 39-й номер мировой классификации. На пути к очной встрече и Руне, и Сафиуллин провели по два трёхсетовых поединка. 20-летний датчанин, в частности, во втором раунде не без труда прошёл Александра Шевченко. Сафиуллин же наиболее неожиданную победу одержал в первом круге, когда ему удалось остановить третьего сеяного Бена Шелтона.

26-летний россиянин излучал уверенность в своих силах перед полуфиналом, несмотря на то что ему предстояло сражение с первым сеяным. Роман вспомнил свой сенсационный выход в четвертьфинал Уимблдона-2023. «После Уимблдона моя уверенность возросла. Особенно после окончания сезона. Между победой над Алькарасом и попаданием в топ-40 мира… Это было великолепное завершение сезона 2023 года и отличное начало 2024 года», — приводит слова Романа, сказанные после победы в четвертьфинале, пресс-служба турнира.

Руне же запомнил, что Сафиуллин в матче с Алексеем Попыриным ушёл с пяти матчболов. «Я видел, что Роман был очень близок к поражению в матче с Алексеем Попыриным. Таков теннис, он по-прежнему на турнире, хотя мог проиграть.

Надеюсь, будет отличный матч. Интересно посмотреть, как он играет. У меня есть некоторое понимание благодаря первому кругу пары. Но в одиночке всё по-другому, и я очень жду завтрашнего полуфинала», — цитирует Хольгера пресс-служба ATP.

«Некоторое понимание» — что имел в виду Руне? Дело в том, что датчанин и трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей проиграли российскому дуэту Аслан Карацев/Роман Сафиуллин в первом круге парного разряда Брисбена. Но одиночные игры, как сказал сам Хольгер, — совершенно другое дело. Тем не менее ему удалось взять реванш за то парное поражение.

В первом сете Руне сразу же сделал брейк. В дальнейшем датчанин уверенно забирал свои геймы, периодически задействуя мощный форхенд, и так и не позволил Сафиуллину хотя бы раз добраться до брейк-пойнтов. Счёт был бы совсем уж неприятным для россиянина, но в пятом гейме он сумел спасти брейк-пойнт. А в восьмом гейме Хольгер ушёл с 0:30 на своей подаче — по сути, это был единственный шанс Романа отыграться. При 5:4 Руне под ноль подал на сет — 6:4 за 38 минут.

Роман Сафиуллин в полуфинале с Хольгером Руне на турнире в Брисбене в 2024 году Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Вторую партию Руне тоже начал с брейка. Но в четвёртом гейме активность Сафиуллина наконец принесла плоды, и Роман реализовал свой первый же брейк-пойнт в этом матче — 2:2. В пятом гейме Хольгер вознамерился восстановить преимущество, но Роман отыграл все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. Проиграв этот гейм, датский спортсмен принялся срывать ярость на ни в чём не повинной ракетке и стал материться в адрес своей ложи.

Хольгер Руне нервничает в полуфинале с Романом Сафиуллиным в Брисбене в 2024 году. Фото: Кадр из трансляции

Хольгер Руне нервничает в полуфинале с Романом Сафиуллиным в Брисбене в 2024 году. Фото: Кадр из трансляции

Затем шанс взять подачу оппонента получил уже Сафиуллин, но не воспользовался им, пробив в сетку на брейк-пойнте, — 3:3. После этого теннисисты без особых приключений добрались до 6:6 и принялись готовиться к тай-брейку. К сожалению, Роман ошибался и полностью провалил ключевой отрезок, не взяв ни одного очка. Окончательный счёт встречи, продолжавшейся 1 час 39 минут, — 6:4, 7:6 (7:0) в пользу Руне.

Так Сафиуллин не смог выйти в свой второй финал в карьере на уровне ATP. В сентябре 2023 года он проиграл Александру Звереву в решающем матче в Чэнду. Что касается Руне, то он вышел в свой девятый финал. Предыдущие восемь попыток принесли ему четыре титула.

В финале Руне сыграет с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 2). Напомним, Томпсон в четвертьфинале спас три матчбола в игре с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

Финал турнира в Брисбене состоится в воскресенье, 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».